Насэр Буанни – победитель 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

Насэр Буанни опережает Давиде Чимолаи в спринте на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал победу в спринте на 4-м этапе испанской многодневной гонки Вуэльта Каталонии-2017. 26-летний французский спринтер команды Cofidis на этот раз не упустил победу, обойдя итальянского гонщика команды FDJ Давиде Чимолаи, которому проиграл спринт на 1-м этапе. Тройку лучших замкнул австралийский гонщик команды Orica-Scott Дэрил Импи.

4-й этап Вуэльты Каталонии-2017 был сокращён на 60 км из-за неблагоприятных погодных условий, протяжённость этапа составила 134 км.

На 4-м этапе не обошлось без завала, который случился при прохождении развязки за 35 км до финиша. В завал попал российский гонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), который вернулся в гонку.

За 17 км до финиша на подъёме 2-й категории генеральщики попробовали проверить друг друга. Первыми атаковали Якоб Фугльсанг и Дарио Катальдо (Astana), но им не удалось удержать преимущество. Затем попытались уехать из группы Роман Барде (AG2R La Mondiale) и Дэн Мартина (Quick Step Floors), на их рывок отреагировал Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Герант Томас (Sky), которые подтащили к ним группу, и атака была нейтрализована.

Затем из пелотона атаковал гонщик команды Movistar Марк Солер, за которым поехал французский гонщик команды FDJ Давид Годю. На спуске к ним переложились Алехандро Вальверде (Movistar) и Крис Фрум (Sky). Но и этой четвёрке атаковавших не удалось уехать от пелотона, который добрал их за 5 км до финиша.

В итоге этап завершился общим спринтом, победителем в котором стал Насэр Буанни.

Перестановок в общем зачёте не произошло, Тиджей Ван Гардерен (BMC) сохранил майку лидера.