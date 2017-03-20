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Насэр Буанни – победитель 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

Насэр Буанни опережает Давиде Чимолаи в спринте на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

 

  Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал победу в спринте на 4-м этапе испанской многодневной гонки Вуэльта Каталонии-2017. 26-летний французский спринтер команды Cofidis на этот раз не упустил победу, обойдя итальянского гонщика команды FDJ Давиде Чимолаи, которому проиграл спринт на 1-м этапе. Тройку лучших замкнул австралийский гонщик команды Orica-Scott Дэрил Импи.

 

4-й этап Вуэльты Каталонии-2017 был сокращён на 60 км из-за неблагоприятных погодных условий, протяжённость этапа составила 134 км.

Насэр Буанни – победитель 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

Насэр Буанни – победитель 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

  На 4-м этапе не обошлось без завала, который случился при прохождении развязки за 35 км до финиша. В завал попал российский гонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), который вернулся в гонку.

 

  За 17 км до финиша на подъёме 2-й категории генеральщики попробовали проверить друг друга. Первыми атаковали Якоб Фугльсанг и Дарио Катальдо (Astana), но им не удалось удержать преимущество. Затем попытались уехать из группы  Роман  Барде (AG2R La Mondiale) и Дэн  Мартина (Quick Step Floors), на их рывок отреагировал Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Герант Томас (Sky), которые подтащили к ним группу, и атака была нейтрализована.

Насэр Буанни – победитель 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

 

 Затем из пелотона атаковал гонщик команды Movistar Марк Солер, за которым поехал французский гонщик команды FDJ Давид Годю. На спуске к ним переложились Алехандро Вальверде (Movistar) и Крис Фрум (Sky). Но и этой четвёрке атаковавших не удалось уехать от пелотона, который добрал их за 5 км до финиша.

 

В итоге этап завершился общим спринтом, победителем в котором стал Насэр Буанни.

 

Перестановок в общем зачёте не произошло, Тиджей Ван Гардерен (BMC) сохранил майку лидера.

 

Результаты 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Насэр Буанни Cofidis Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • СебастьянПырейра
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 4 (3)
    СебастьянПырейра-Фото

    Update from @IlnurZakarin of his crash today: due to rip bruise he will not start tomorrow in stage 5 #VoltaCatalunya

    Из твиттера Катюши

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 4 (3)
    motte-Фото

     Ильнур молодцом, как только избежал перелома, хотя все к этому шло.. За 32 км завал,  Ильнур на попе,  но вскочил,  большой палец кверху, что все нормально и в работу… хотя его просветят,  я думаю на предмет повреждений костей, связок и т.п. 

    ЗЫ Крис с Вальвом,  задел,  но Крис только демонстрация работы, ибо Томас все же лидер… Вальв,  плевался, видимо,  так как метром 100 та четверка дала просвет 

  • velodoctor
    Продолжение бельгийского сезон ... (1)
    velodoctor-Фото

    Трусов и Брутт приехали на фландрии в одной группе с кинтаной младшим, который в канаву нырял. Какие стратегии, когда не тянут просто. Я не представляю кто из этого состава уседит на Кваремонте. Объективно какие сценарии могут быть? Съездить в отрыв?

  • Nikioleg
    Команда Movistar оштрафована в ... (16)
    Nikioleg-Фото

    ...а как же буквально во всех гонках санитарные "паузы" когда без  паузы...

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 4 (3)
    velodoctor-Фото

    Обратите внимание, что Ильнур каким-то чудом добрал группу фаворитов ГК, упав за 28км и поймав просвет около 3 мин. Команда сработала видимо на 100%. Пелотон  не ждал, а раздавал во всю сразу после завала. Я его увидел в повороте перед финишем и не поверил, но сейчас в протоколе вижу, невероятно. aggressive 

  • velodoctor
    Неделя Коппи и Бартали-2017. Э ... (3)
    velodoctor-Фото

    Ильнурчик упал, и газпромовцы падают. Надеюсь у ребят всё нормально, без травм. Бог с ней гонкой, главные старты еще впереди. . vava

  • СебастьянПырейра
    Неделя Коппи и Бартали-2017. Э ... (3)
    СебастьянПырейра-Фото

    Ершов упал с моста

  • sixpack
    Неделя Коппи и Бартали-2017. Э ... (3)
    sixpack-Фото

    газпромовцев волки съели?

     

    PS а, да появились на просайклингстатс. Проехали плохо

  • RVL
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (10)
    RVL-Фото

    мне показалось , что парни впахивались как сказал Велодоктор-по взрослому, не смотря на...

    Квятковски или Кошта им рассказали бы, что к чему в таких отрывах ;)
    ps. Ребята, а ну ка плюсанули быстро, Луценко -красавчик бесспорно, это я-через чур требователен

  • Hammill
    Ив Лампарт и Филипп Жильбер о ... (1)
    Hammill-Фото

    Блин, Фил, и зачем же столько лет было терять в бмс? деньги - это хорошо, но вот, где его место. будто бы совершенно другой человек.

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