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Алехандро Вальверде, Крис Фрум, Альберто Контадор о 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 Дубль Алехандро Вальверде на Вуэльте Каталонии-2017

 

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал вторую за три дня победу и пятую в этом сезоне, выиграв 5-й этап Вуэльты Каталонии-2017. 36-летний испанский гонщик команды Movistar атаковал своих соперников, Криса Фрума (Sky) и Альберто Контадора (Trek-Segafredo) на последнем километре  подъёма Ло-Порт.  Альберто Контадор, ответивший на рывок Вальверде, не смог усидеть за ним, а Крис Фрум на финише обошёл Контадора, заняв 2-е место.

 

Победа принесла Алехандро Вальверде и майку лидера общего зачёта, где он теперь опережает своего ближайшего соперника Криса Фрума  на 21 секунду, а Альберто Контадора - на 47.

 

Дубль Алехандро Вальверде на Вуэльте Каталонии-2017

 

Алехандро Вальверде, Крис Фрум, Альберто Контадор о 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

Дубль Алехандро Вальверде на Вуэльте Каталонии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «День был потрясающим, спасибо моим товарищам по команде, кто-то из них всегда находился рядом со мной на протяжении всего этапа. На финальном подъёме огромную работу для меня проделали Рубен Фернандес и Марк Солер. С самого подножия подъёма я чувствовал, что нога у меня идёт отлично. Я попросил ребят ехать на полной скорости как можно дольше, насколько у них хватит сил. На последних двух километрах я атаковал и смог удержать просвет до финиша.

 

  Эта победа и майка лидера много значат для  меня из-за того, что случилось в предыдущие несколько дней.  В конце концов, мы смогли порадовать людей нашим выступлением, только это имеет значение. Солер – очень талантливый парень, вы могли это видеть. Могу сказать, всё, что он захочет выиграть – в его ногах».

 

Дубль Алехандро Вальверде на Вуэльте Каталонии-2017

 Picture ©: Team Sky

 

  Крис Фрум (Sky): «Сегодня для меня был первый серьёзный горный финиш, возможно, первый настоящий тест. И в этом смысле я очень доволен, что нахожусь на верхних строчках общего зачёта. Это хороший индикатор, потому что мне предстоит ещё долгий путь к пику формы.

  Этап был тяжёлым. Мы планировали поднять Геранта в общем зачёте, но когда Контадор и Вальверде вместе с Солером атаковали, я поехал за ними, и в этот момент Герант сказал не ждать его.

  На личном уровне я очень доволен тем, как выступил сегодня. Но как команда, мы не удовлетворены вторым или третьим местом на подиуме. Мы всегда боремся за победу».

 

Дубль Алехандро Вальверде на Вуэльте Каталонии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Этап был относительно простым, потому что у нас был лишь один финальный подъём. Он был довольно открытым и ветреным, но дороги были хорошими, и мы относительно легко доехали до подъёма, поэтому в финале все были свежими. Ощущения у меня неплохие, мне немного не хватило в конце, чтобы бороться за победу. Не было финального рывка, который помог бы выиграть.

 

  Movistar отлично всё разыграли. У них два гонщика в четвёрке лучших общего зачёта ,так что я должен был контролировать и Марка Солера, что не позволило мне проследить за Алехандро.

  Да, мы не смогли завершить работу победой, но я доволен своим выступлением. Тренировка и подготовка идут в правильном направлении, это мотивирует меня ещё больше».

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Альберто Контадор Крис Фрум Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 1.10.2012

    Для меня самое интересное, что мол многие дорекали Мувистару, что в межсезонье не кого не подписали, а по итогу Солер и Фернандес обы молодых парня, каждый из них моложе Кинтаны. Вот поезд у них на Туре будет, аж загляденье...

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20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 26 марта 2017

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

26 марта 2017

Gent-Wevelgem

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Колесниал ГВА или нет, но Жильбера жаль при любых раскладах. И если жена Двоорс ван Влаандерен он был очень рад победе комрада по команде Лампаерта, то тут уже совсем другая история (с повторением правдаконцовки для Фил Жила): и гонка рангом намного выше, и опять второе место.

    А вот кто обиделся наверное больше всех так это Дабридж - он опять четвертый))) Но дваждый 4-й за одну неделю на бельгийских классиках - уже показатель хорошей стабильности sarcastic

    P.S.

    Кто забыл напоимнаю: ГВА и Фил Жил выступали за одну команду с 2012 по 2016

    Цитата: ezhachok
    З.Ы.
     Жильбер - новый лидер Квикстеп на Северные классики?

    Может даже и на Арденские также...ждёт свое любимого Амстелла

  • Student
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    Student-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
    Ну в серьёзной команде врятли дадут ему привести всех своих друзей, а команда на классике у него есть, глупо считать, что кому-то будет по силам что-то предложить квикам, которые не один год строились.
  • Student
    Алехандро Вальверде, Крис Фрум ... (1)
    Student-Фото
    Для меня самое интересное, что мол многие дорекали Мувистару, что в межсезонье не кого не подписали, а по итогу Солер и Фернандес обы молодых парня, каждый из них моложе Кинтаны. Вот поезд у них на Туре будет, аж загляденье...
  • Student
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    Student-Фото
    Цитата: motte
    Это точно!
    На отдых Крнтадору...но еще Тур Страны Басков покатит в начале апреля
    Можно подумать он сильно устал, если бы он так на Романдии выглядел, тогда да. А так, не о чем...
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Призовая трйока этапа=призовая тройка итогового подиума в Барселоне (ну может по местах будут изменения, но не по фамилиях; хотя хочется чтобы Балаверде остался именно №1).

    Гора финальная прям на загледенье, таких ну ТдФ не буде...увы(((

    Цитата: Meilleur
    Цитата: collega2011
    3 богатыря.Вальаерде--красава!!!
    Не победит Конта Фрумма--кто-то другой победит,диалектикаbiggrin

    Кстати, Фрум отдержался без команды, т.е. так, как тебе нравится.

    Потому что это только Тур Каталонии, а не Тур де Франс. И тут Фруми борится скорее всего только за подиум, а не за итоговую победу. Хотя перед стартом этой Вуэльты думал что "первым" капитаном в СКАЙе будет Ланда, а его совсем уже не видно (даже в ТОП 10 нету)

  • segun70
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    segun70-Фото

    Цитата: LLL

    У комментатора проскочило имя Тинькова во время репортажа. Не ушел значит совсем банкир, сохранил интерес. 

    Не знаю, что комментатор про Тинькова говорил, но то что Тиньков 20.03 в своем инстаграмме назвал Конту старым испанским дер-мом, которое уже никогда ничего не выиграет, как то опустило Т-ва в моих глазах

    http://www.marca.com/en/more-sports/2017/03/20/58d02544468aeb162c8b4613.html

  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    RVL-Фото

    Это мы еще должны увидеть. Пока Петя в порядке. как всегда примерно 50/50..

    и огромная интрига!

    зы. 50/50 ПОДИУМ!!!

  • Ser Gio
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    Ser Gio-Фото
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (16)
    RVL-Фото
    большой фейл Пети, это то , что он не поехал ОИ на шоссе...мог бы расставить все точки над "i" в Бразилии.
    имхо
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (23)
    RVL-Фото
    Конта тоже! мы это любим!

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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