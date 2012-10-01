Алехандро Вальверде, Крис Фрум, Альберто Контадор о 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Дубль Алехандро Вальверде на Вуэльте Каталонии-2017

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал вторую за три дня победу и пятую в этом сезоне, выиграв 5-й этап Вуэльты Каталонии-2017. 36-летний испанский гонщик команды Movistar атаковал своих соперников, Криса Фрума (Sky) и Альберто Контадора (Trek-Segafredo) на последнем километре подъёма Ло-Порт. Альберто Контадор, ответивший на рывок Вальверде, не смог усидеть за ним, а Крис Фрум на финише обошёл Контадора, заняв 2-е место.

Победа принесла Алехандро Вальверде и майку лидера общего зачёта, где он теперь опережает своего ближайшего соперника Криса Фрума на 21 секунду, а Альберто Контадора - на 47.

Picture ©: Photo Gomez Sport

Алехандро Вальверде (Movistar): «День был потрясающим, спасибо моим товарищам по команде, кто-то из них всегда находился рядом со мной на протяжении всего этапа. На финальном подъёме огромную работу для меня проделали Рубен Фернандес и Марк Солер. С самого подножия подъёма я чувствовал, что нога у меня идёт отлично. Я попросил ребят ехать на полной скорости как можно дольше, насколько у них хватит сил. На последних двух километрах я атаковал и смог удержать просвет до финиша.

Эта победа и майка лидера много значат для меня из-за того, что случилось в предыдущие несколько дней. В конце концов, мы смогли порадовать людей нашим выступлением, только это имеет значение. Солер – очень талантливый парень, вы могли это видеть. Могу сказать, всё, что он захочет выиграть – в его ногах».

Picture ©: Team Sky

Крис Фрум (Sky): «Сегодня для меня был первый серьёзный горный финиш, возможно, первый настоящий тест. И в этом смысле я очень доволен, что нахожусь на верхних строчках общего зачёта. Это хороший индикатор, потому что мне предстоит ещё долгий путь к пику формы.

Этап был тяжёлым. Мы планировали поднять Геранта в общем зачёте, но когда Контадор и Вальверде вместе с Солером атаковали, я поехал за ними, и в этот момент Герант сказал не ждать его.

На личном уровне я очень доволен тем, как выступил сегодня. Но как команда, мы не удовлетворены вторым или третьим местом на подиуме. Мы всегда боремся за победу».

Picture ©: Photo Gomez Sport

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Этап был относительно простым, потому что у нас был лишь один финальный подъём. Он был довольно открытым и ветреным, но дороги были хорошими, и мы относительно легко доехали до подъёма, поэтому в финале все были свежими. Ощущения у меня неплохие, мне немного не хватило в конце, чтобы бороться за победу. Не было финального рывка, который помог бы выиграть.

Movistar отлично всё разыграли. У них два гонщика в четвёрке лучших общего зачёта ,так что я должен был контролировать и Марка Солера, что не позволило мне проследить за Алехандро.

Да, мы не смогли завершить работу победой, но я доволен своим выступлением. Тренировка и подготовка идут в правильном направлении, это мотивирует меня ещё больше».