Альберто Контадор, Крис Фрум, Бауке Моллема о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Крис Фрум, Альберто Контадор и Бауке Моллема о возможности бороться за общий зачёт после 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

Командная гонка на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017, как и ожидалось, оказала большое влияние на положение генеральщиков в общем зачёте. Алехандро Вальверде (Movistar), став лидером генеральной классификации благодаря победе команды на 41,3 км дистанции командной разделки, опережает соперников по борьбе за общий зачёт – Роана Денниса и Тиджея Ван Гардерена (BMC) на 2 секунды, Криса Фрума, Геранта Томаса и Микеля Ланду (Sky) на 46 секунд, Альберто Контадора и Бауке Моллему (Trek-Segafredo) на 1 минуту 15 секунд.

Крис Фрум (Sky): «Сегодняшний этап более решающий, чем остальные. Мы приехали на гонку не для того, чтобы бороться за подиум. Надеюсь, сможем зажечь в какой-то момент гонки. Посмотрим, что получится сделать, завтра большой горный этап, затем ещё один важный горный этап в пятинцу. Надеюсь, мы с Герантом Томасом разыграем карты. Томас очень силён после Тиррено-Адриатико.

Что касается подъёма Ла-Молина, где финиширует 3-й этап, я не уверен, что когда-нибудь проходил его с той стороны, где мы будем подниматься на этапе, но он похож на подъём прошлых лет, только немного длиннее. У вершины он становится круче, но таким взрывным ребятам как Дэн Мартин, Алехандро Вальверде, это подходит.

Мы не единственные, кто потерял время в командной гонке, Контадор и Trek-Segafredo, возможно, будут ехать более агрессивно, что и в наших интересах».

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я доволен, мы отдали все силы, ехали довольно организованно, хорошо прошли разделку. Последние несколько лет Вуэльта Каталонии решалась пятью или семью секундами. Сегодняшние разрывы слишком большие, чтобы их сократить, но впереди ещё пять этапов, мы должны попытаться. Ла-Молина, где завтра финиширует этап, не слишком тяжёлый подъём. Мы очень далеко от Вальверде, минута и пятнадцать секунд – это много. И гонка становится ещё сложнее из-за присутствия таких соперников как Ван Гардерен, Томас и Фрум. Мы пойдём гонку постепенно, посмотрим, что получится».

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Завтра финиш в гору, может, не такой трудный, но тот, что будет в пятницу – очень тяжёлый и крутой подъём. Он подходит Альберто и мне, так что мы продолжим бороться.

Не таких разрывов мы ждали от разделки. Но мы отдали максимум, только три команды проехали быстрее нас (Movistar, BMC и Sky)».