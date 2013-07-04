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Альберто Контадор, Крис Фрум, Бауке Моллема о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

Крис Фрум, Альберто Контадор и Бауке Моллема о возможности бороться за общий зачёт после 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

  Командная гонка на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017, как и ожидалось, оказала большое влияние на положение генеральщиков в общем зачёте. Алехандро Вальверде (Movistar), став лидером генеральной классификации благодаря победе команды на 41,3 км дистанции командной разделки, опережает   соперников по борьбе за общий зачёт – Роана Денниса и Тиджея Ван Гардерена (BMC) на 2 секунды, Криса Фрума, Геранта Томаса и Микеля Ланду (Sky) на 46 секунд, Альберто Контадора и Бауке Моллему (Trek-Segafredo) на 1 минуту 15 секунд.

 

 

 

  Крис Фрум (Sky): «Сегодняшний этап более решающий, чем остальные. Мы приехали на гонку не для того, чтобы бороться за подиум. Надеюсь, сможем зажечь в какой-то момент гонки. Посмотрим, что получится сделать, завтра большой горный этап, затем ещё один важный горный этап в пятинцу. Надеюсь, мы с Герантом Томасом разыграем карты. Томас очень силён после Тиррено-Адриатико.

 

  Что касается подъёма Ла-Молина, где финиширует 3-й этап, я не уверен, что когда-нибудь проходил его с той стороны, где мы будем подниматься на этапе, но он похож на подъём прошлых лет, только немного длиннее. У вершины он становится круче, но таким взрывным ребятам как Дэн Мартин, Алехандро Вальверде, это подходит.

 

  Мы не единственные, кто потерял время в командной гонке, Контадор и Trek-Segafredo, возможно, будут ехать более агрессивно, что и в наших интересах».

 

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я доволен, мы отдали все силы, ехали довольно организованно, хорошо прошли разделку. Последние несколько лет Вуэльта Каталонии решалась пятью или семью секундами. Сегодняшние разрывы слишком большие, чтобы их сократить, но впереди ещё пять этапов, мы должны попытаться. Ла-Молина, где завтра финиширует этап, не слишком тяжёлый подъём. Мы очень далеко от Вальверде, минута и пятнадцать секунд – это много. И гонка становится ещё сложнее из-за присутствия таких соперников как Ван Гардерен, Томас и Фрум. Мы пойдём гонку постепенно,  посмотрим, что получится».

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Завтра финиш в гору, может, не такой трудный, но тот, что будет в пятницу – очень тяжёлый и крутой подъём. Он подходит Альберто и мне, так что мы продолжим бороться.

  Не таких разрывов мы ждали от разделки. Но мы отдали максимум, только три команды проехали быстрее нас (Movistar, BMC и Sky)».

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Крис Фрум Chris Froome Sky Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:18 | Регистрация: 4.07.2013

    Что это было? Зачем это было? О чем думали орги? У рук-ва АСО, видимо, какой-то долгоиграющий бизнес-план. . .  

    О, сколько нам открытий чудных
    готовит Просвещенья дух! 
    И опыт - сын ошибок трудных
    И Гений - парадоксов Друг. . .

    Давайте еще что-нибудь спарадоксируем.
    Например, командную разделку на 1 км. 
    Или этап 1 км в гору. Или смешанную эстафету со сменой шин. 
    Нет предела человеческому воображению.

    Сон Разума рождает Чудовищ.
    Или, по-другому: Если "Забил" на Совесть, можешь делать всё что Хочешь.



    В наше время можно придумать всё что угодно. Особенно, если это принесет Бабло.
    И пофиг на то, что кому-то будет ПЛОХО от твоих Решений.

  2. rdktr

    Сегодня, 02:52 | Регистрация: 27.05.2014

    Всю интригу убили в генерале.

    Контадор за этапом может поедет.

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Комментарии

  • rdktr
    Альберто Контадор, Крис Фрум, ... (2)
    rdktr-Фото

    Всю интригу убили в генерале.

    Контадор за этапом может поедет.

  • VeloVelo
    Альберто Контадор, Крис Фрум, ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Что это было? Зачем это было? О чем думали орги? У рук-ва АСО, видимо, какой-то долгоиграющий бизнес-план. . .  

    О, сколько нам открытий чудных
    готовит Просвещенья дух! 
    И опыт - сын ошибок трудных
    И Гений - парадоксов Друг. . .

    Давайте еще что-нибудь спарадоксируем.
    Например, командную разделку на 1 км. 
    Или этап 1 км в гору. Или смешанную эстафету со сменой шин. 
    Нет предела человеческому воображению.

    Сон Разума рождает Чудовищ.
    Или, по-другому: Если "Забил" на Совесть, можешь делать всё что Хочешь.



    В наше время можно придумать всё что угодно. Особенно, если это принесет Бабло.
    И пофиг на то, что кому-то будет ПЛОХО от твоих Решений.

  • EL-Fenomeno
    2 секунды между командами Movi ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Однако в командной разделке не обошлось без нарушений правил. Команда BMC подала судьям гонки протест, так как гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас во время разделки подталкивал своих товарищей по команде Нельсона Оливейру и Андрея Амадора, что было зафиксировано оператором, снимавшим гонку.

    Какая то новая и неприятна фишка в это сезоне просматривается: ни одной гонки без прецедентов-инцидентов. То на ПН Барде сняли, то на Сагана и всю тройку Омлупа возмущалсь что они ехали по тротуарах, то вот тут опять новые недовльства и протесты.

  • VeloVelo
    «Дварс доор Влаандерен» – перв ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ого! Креатив от ГРВ ) Наконец-то ) Классная Картинка, кстати. Зачетgood
    Удачи в гонке!

    Жду ГРВ в Высшей Лиге в следующем сезоне. 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Все-таки ВМСишники короли разделок. Хоть 5, хоть 10, а хоть все 40км. Хозяива МОВИСТАРовцы прям таки "отжали" победу у них, но зато Алекс "в дамках" и неплохой задел передж другими (основными) генарльщиками не горные этапы.

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Болельщики приходят с надеждой на Лучшее. Потеряв надежду, уходят.  
    Лайв-чат это всегда была Фишка Велолайв! С Уважением и Надеждой!   

  • Eufemiano Fuentes
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Испанцы под испанцев....итальянцы под итальянцев....не вижу смысла винить оргов...Они хотели,что б он выиграл ? Кто ж не хочет,что б свои побеждали,да еще и дома...Думаю мувики закатят Сашу к победе...Да и сам он отменный колесник....

  • Eufemiano Fuentes
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Согласен....
    Катя например,может провести хороший тренировочный сбор....Сделать красивые фото местности...
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    velodoctor-Фото

    Видимо они в пример французам показали, что тоже своих могут наказывать. А вобще из любопытных случаев, можно вспомнить езду Сагана по тратуару и батончики Фрума. Всегда всё по-разному. 

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    motte-Фото

    Самым конкретным шапито! Его то уже в маечку лидерскую надели, на подиуме стоял.с цветами и кубком..все как положено..а потом раздели и отдали Вальву...клоуны...люди говорят конкретно, что в данном случае вся команда идет под штрафные санкции...а ведь эта Каталония под патронажем ASO...что творится?

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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