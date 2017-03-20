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Джон Дегенкольб и Фабио Феллине вне 10-ки сильнейших на E3 Харельбеке-2017

Джон Дегенкольб и Фабио Феллине о Е3 Харельбеке-2017

 

  Гонщики команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб (John Degenkolb) и Фабио Феллине (Fabio Felline) финишировали на фламандской классике Е3 Харельбеке-2017 13-м и 11-м соответственно, не сумев добрать тройку лидеров, разыгравших подиум. Когда за 70 км до финиша при прохождении Тайенберга чемпион Бельгии, гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер провёл решающую атаку, сформировав небольшую группу отрыва, никто из гонщиков команды Trek-Segafredo не смог туда отобраться.

 

Фабио Феллине и Джон Дегенкольб проводили ряд атак, пытаясь исправить ситуацию. После неудачи на Е3 Харельбеке Джон Дегенкольб решительно настроен на борьбу в классике Гент-Вевельгем, где уже побеждал в 2014 году.

 

Джон Дегенкольб и Фабио Феллине вне 10-ки сильнейших на E3 Харельбеке-2017

Джон Дегенкольб и Фабио Феллине вне 10-ки сильнейших на E3 Харельбеке-2017

  Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Джон Дегенкольб: «Гонка оказалась супертяжёлой, как и ожидалось. Для меня лично она стала самой трудной гонкой этого сезона. Мы провели большую работу на подходе к Тайенбергу (Taaienberg), этот подъём – один из ключевых в классике. Но к тому времени у нас было уже мало ребят, а гонка пошла полным ходом. К сожалению, нам не удалось отправить кого-то в первую группу.

 

  Не знаю, после этого гонка пошла очень тяжело, мне было трудно, но я боролся изо всех сил. К концу нога пошла чуть лучше, на Кваремонте чувствовал себя намного лучше, но к тому времени разрыв достиг минуты. Фабио Феллине был очень силён, досадно, что мы не смогли отобраться в группу лидеров. Если бы Фабио был там, всё стало бы возможно. Да, и я тоже должен был быть в отрыве. Но в пелотоне оставалось много сильных гонщиков, на тот момент было трудно решить, стоит ли уезжать. Этот день надо забыть и сконцентрироваться на других гонках. На Гент-Вевельгем у нас будет шанс, я жду эту гонку».

 

Джон Дегенкольб и Фабио Феллине вне 10-ки сильнейших на E3 Харельбеке-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Фабио Феллине: «Перед Тайенбергом я находился впереди вместе с командой, и наехал колесом на что-то твёрдое, подумал даже, что сломал колесо или прокололся. В этот момент сразу потерял позиции и оказался позади.

 

  После Тайенберга я снова вышел вперёд, но совсем немного не хватило, чтобы уехать в первой группе. Я пытался переложиться, когда поехали Саган и Штыбар, но работал только Саган, потому что у Штыбара впереди был Жильбер.

 

  Последние 40 км я тащил, не всё время, но 90% точно. А когда стало понятно, что добрать уехавших вперёд гонщиков не получится, я отдал максимум сил, работая на Джона. Проблема была в том, что гонщики в группе не хотели с нами работать. Да, я выложился полностью. Отработал мощно, но это было безрезультатно.

 

  Мне очень досадно, потому что я упустил первую группу, когда ещё мог в неё переложиться, но это не оправдание. За одну секунду тебя обходят 50 человек. В этом моя проблема на бельгийских гонках. Мне очень не хватает опыта. На этих гонках нужна удача, опыт, много всего. Дело не только в ногах.

 

  Единственный положительный итог гонки – я доволен своими ощущениями, снова чувствую себя как настоящий Фабио. Команда была на хороших позициях, нам надо было держаться впереди – и мы были впереди. Конечно, не такого результата мы хотели».

 

 Яспер Стейвен: «Перед Тайенбергом я чувствовал себя хорошо, но после нога не шла, не было сил. Я очень разочарован, но один плохой день не должен разрушить мою весеннюю кампанию».

 

 

Результаты Е3 Харельбеке-2017

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb Trek-Segafredo Фабио Феллине E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    rude_rider-Фото
    а почему бы и нет?

    да и не с вальвом Конте бодатся придется на туре

    оценивать шансы можно и нужно задолго до тура или джиро


    есть канечно сюрпризы типа Нибали или Хорнер

    посмотрите на фрума№№дозирует силы.обкатывает псевдокапитаном типа ланда роза и Томаса для РАБоты на туре)))
    Бедный Ланда опять прокатили с капитанством ,даже на Джиру и то в качестве запасного плана
  • Bjoern
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Bjoern-Фото
    Цитата: Camel
    А кто мешает Сагану висеть на Греге?
    Уже видели как висят и побеждает какай-нибудь ВанСуммерен, ох весело было такое смотреть, что аж вспоминать не хочется
  • Camel
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Camel-Фото
    А как же спринтеры? Они всю дорогу, вплоть до последних 300 метров на колесе?
  • Camel
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Camel-Фото
    А кто мешает Сагану висеть на Греге? Пусть садится и висит. И ждет, когда Грег "догонит тех, кто атаковал". Он так не хочет. Ему так невыгодно. Тогда делай то, что хочешь и что тебе выгодно. А Грег повисит, пока Петер пашет. Саган это тоже понимает, но упрямо продолжает. Почему? Потому что он чувствует себя сильнее. А Грег умнее )))
  • El kUn ^_^
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    El kUn ^_^-Фото
    Тем более начал сезон за долго до того же фрума,вальвердне харош ну только на недельные многодневки, уже тот возраст, интересно а кто едит лидером в скай на джиро,ланде вообще не дают капитанства (
  • El kUn ^_^
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    El kUn ^_^-Фото
    Нибали вернеться только если не будет там фрума контадора и ко.
  • LLL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    LLL-Фото

    segun70, в моих тоже  и давно.

  • Sm1T
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    Sm1T-Фото

    У вальверде скоро Ардены. форма и должна быть получше чем у Фруми с Контай

  • EL-Fenomeno
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Колесниал ГВА или нет, но Жильбера жаль при любых раскладах. И если жена Двоорс ван Влаандерен он был очень рад победе комрада по команде Лампаерта, то тут уже совсем другая история (с повторением правдаконцовки для Фил Жила): и гонка рангом намного выше, и опять второе место.

    А вот кто обиделся наверное больше всех так это Дабридж - он опять четвертый))) Но дваждый 4-й за одну неделю на бельгийских классиках - уже показатель хорошей стабильности sarcastic

    P.S.

    Кто забыл напоимнаю: ГВА и Фил Жил выступали за одну команду с 2012 по 2016

    Цитата: ezhachok
    З.Ы.
     Жильбер - новый лидер Квикстеп на Северные классики?

    Может даже и на Арденские также...ждёт свое любимого Амстелла

  • Student
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Student-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
    Ну в серьёзной команде врятли дадут ему привести всех своих друзей, а команда на классике у него есть, глупо считать, что кому-то будет по силам что-то предложить квикам, которые не один год строились.

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