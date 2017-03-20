Джон Дегенкольб и Фабио Феллине вне 10-ки сильнейших на E3 Харельбеке-2017

Джон Дегенкольб и Фабио Феллине о Е3 Харельбеке-2017

Гонщики команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб (John Degenkolb) и Фабио Феллине (Fabio Felline) финишировали на фламандской классике Е3 Харельбеке-2017 13-м и 11-м соответственно, не сумев добрать тройку лидеров, разыгравших подиум. Когда за 70 км до финиша при прохождении Тайенберга чемпион Бельгии, гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер провёл решающую атаку, сформировав небольшую группу отрыва, никто из гонщиков команды Trek-Segafredo не смог туда отобраться.

Фабио Феллине и Джон Дегенкольб проводили ряд атак, пытаясь исправить ситуацию. После неудачи на Е3 Харельбеке Джон Дегенкольб решительно настроен на борьбу в классике Гент-Вевельгем, где уже побеждал в 2014 году.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Джон Дегенкольб: «Гонка оказалась супертяжёлой, как и ожидалось. Для меня лично она стала самой трудной гонкой этого сезона. Мы провели большую работу на подходе к Тайенбергу (Taaienberg), этот подъём – один из ключевых в классике. Но к тому времени у нас было уже мало ребят, а гонка пошла полным ходом. К сожалению, нам не удалось отправить кого-то в первую группу.

Не знаю, после этого гонка пошла очень тяжело, мне было трудно, но я боролся изо всех сил. К концу нога пошла чуть лучше, на Кваремонте чувствовал себя намного лучше, но к тому времени разрыв достиг минуты. Фабио Феллине был очень силён, досадно, что мы не смогли отобраться в группу лидеров. Если бы Фабио был там, всё стало бы возможно. Да, и я тоже должен был быть в отрыве. Но в пелотоне оставалось много сильных гонщиков, на тот момент было трудно решить, стоит ли уезжать. Этот день надо забыть и сконцентрироваться на других гонках. На Гент-Вевельгем у нас будет шанс, я жду эту гонку».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Фабио Феллине: «Перед Тайенбергом я находился впереди вместе с командой, и наехал колесом на что-то твёрдое, подумал даже, что сломал колесо или прокололся. В этот момент сразу потерял позиции и оказался позади.

После Тайенберга я снова вышел вперёд, но совсем немного не хватило, чтобы уехать в первой группе. Я пытался переложиться, когда поехали Саган и Штыбар, но работал только Саган, потому что у Штыбара впереди был Жильбер.

Последние 40 км я тащил, не всё время, но 90% точно. А когда стало понятно, что добрать уехавших вперёд гонщиков не получится, я отдал максимум сил, работая на Джона. Проблема была в том, что гонщики в группе не хотели с нами работать. Да, я выложился полностью. Отработал мощно, но это было безрезультатно.

Мне очень досадно, потому что я упустил первую группу, когда ещё мог в неё переложиться, но это не оправдание. За одну секунду тебя обходят 50 человек. В этом моя проблема на бельгийских гонках. Мне очень не хватает опыта. На этих гонках нужна удача, опыт, много всего. Дело не только в ногах.

Единственный положительный итог гонки – я доволен своими ощущениями, снова чувствую себя как настоящий Фабио. Команда была на хороших позициях, нам надо было держаться впереди – и мы были впереди. Конечно, не такого результата мы хотели».

Яспер Стейвен: «Перед Тайенбергом я чувствовал себя хорошо, но после нога не шла, не было сил. Я очень разочарован, но один плохой день не должен разрушить мою весеннюю кампанию».