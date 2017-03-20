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Ив Лампарт и Филипп Жильбер о Дварс дор Фландерен-2017

Ив Лампарт выиграл Дварс дор Фландерен, Филипп Жильбер занял 2-е место

 

 

  Гонщики команды Quick Step Floors заняли первую и вторую ступени подиума 72-го выпуска классики Дварс дор Фландерен-2017, которая в этом году впервые получила категорию гонки Мирового тура.

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 34-летний чемпион Бельгии Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) и 25-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт  (Yves Lampaert) с успехом разыграли свой сценарий. Филипп Жильбер, вернувшийся на Дварс дор Фландерен впервые с 2004 года, атаковал за 78 км до финиша. Его ускорение порвало пелотон и сформировало отрыв из 20 гонщиков. Ив Лампарт одним из первых переложился к своему товарищу по команде, а потом поддерживал скорость, чтобы удержать преимущество. На Эйкенберге Ив Лампарт атаковал, что проредило группу до 12 человек. В этот момент преимущество отрыва упало до 20 секунд, но Жильбер и Лампарт сделали всё, чтобы разрыв сохранился. На Ауде Кваремонте их преимущество составляло уже 40  секунд.

 

  На одной из самых крутых секций Патерберга за 32 км до финиша Жильбер снова провёл атаку. На этот раз с ним смогли уехать лишь три гонщика – Лампарт, Люк Дабридж (Orica-Scott) и Алексей Луценко (Astana). На Нокерберге, последнем подъёме гонки за 9,4 км до финиша чемпион Бельгии вновь попробовал уехать от своих попутчиков, и несколько километров удерживал просвет. Но за 7,7 км Дабридж и Луценко добрали Жильбера.

 

  Однако, в этот момент, на секции брусчатки, атаковал Ив Лампарт, доведя тактику команды Quick Step Floors до победного конца. Бельгийский гонщик быстро набрал преимущество и в одиночку удержал его до финиша, опередив в итоге своих попутчиков на 37 секунд. Ив Лампарт одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура. Филипп Жильбер ускорился на последних сотнях метров дистанции и финишировал 2-м. Казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко замкнул тройку призёров.

 

Гонщики Quick Step Floors повторили успех 2012 года, когда первые два места на этой классике заняли Ники Терпстра и Сильван Шаванель. Благодаря успеху на Дварс дор Фландерен-2017 команда Quick Step Floors возглавила командный рейтинг Мирового тура UCI.

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Ив Лампарт: «Потрясающе выиграть классику Мирового тура, будучи гонщиком команды Quick Step Floors. Не могу выразить словами, насколько я счастлив за себя и за команду. Вместе с Филиппом, который сегодня ещё раз доказал, каким великим чемпионом является, мы отлично отработали. Мы воспользовались численным преимуществом в свою пользу.

 

  Когда я атаковал, не был уверен, что смогу открыть просвет, хотя и чувствовал в себе силы. Но когда заметил, что ко мне не смогли переложиться, это придало мне уверенности. Финальные километры гонки прошли для меня как короткая и тяжёлая разделка, я выложился полностью. Победа на Дварс дор Фландерен – мечта, ставшая реальностью, которую я смог воплотить в жизнь перед огромным количеством болельщиков благодаря фантастической команде».

 

 

  Филипп Жильбер: «Сегодня мы всё время были впереди. После селекции, которую я провёл на Берендрисе, некоторые гонщики в группе начали отсиживаться, поэтому мы решили атаковать снова на Эйкенберге. На Патерберге мы шли на первой и второй позиции с самого подножия, и поехали на максимальной скорости. Позади Зденек и Ники великолепно отработали, позволив нам увеличить преимущество до минуты. На Нокерберге мы знали, что просвет достаточный для победы, поэтому атаковали там. Когда меня поймали, настала очередь Ива проводить атаку. У него получилось, он удержал преимущество до финиша, и я очень рад за него и за команду.

 

  Я ни разу не сомневался, потому что у меня есть опыт в таких гонках.  На Милан-Сан-Ремо у меня хорошо шла нога, обычно после этой классики мне требуется пара дней на восстановление, но я почувствовал, что могу вернуться к тренировкам сразу, что было хорошим знаком. Моя форма в порядке, сегодня я смог это показать. Думаю, коллективно мы великолепно провели гонку. Самое важное, что победила команда, а занять первое и второе места просто супер».

 

Результаты Дварс дор Фландерен-2017

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Теги к статье: Ив Лампарт Филипп Жильбер Дварс дор Фландерен Dwars Door Vlaanderen классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ktilp-12
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Молодец, Алексей! Ждем продолжений. Удачи и больших побед.

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Классная классика получилась. И Красивая победа. Рад за Ива. Заслужил!
    ФилЖилу Уважение за эту гонку!
    Лёша дотерпел, Мужчина! Удачи в сезоне Луценко!



    Штыбар и Терпстра еще своё возьмут.
    Сегодня квики как команда были Лучшими. 



    Дверки Браво! 

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Слава, так два квика и работали. А Луцу и Дарбе нечем было крыть сегодня.
    Парни просто слились.

  • EL-Fenomeno
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что не ФилЖил, но репетиция перед Е3 и Фландрией удалась, хотя там будут совсем другие расклады

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто как не Конта первым из генеральщиков начал (точнее хотел начать) "проверку паспортов", но удержался (точнее отложил сие дело на поСледующие этапы).

    Мне очень понравился тот Ж.Пантано. Хороший и надёжный грэгари для Альберто, пригодится ещё не раз, а в будущем даже может стать в ряды лучшихъ грэгари среди всезх таких которые и капитану здорово помогают, ну и для себя что-то да и зацепят на горном этапе.

    а Алекс на все дисквы ответил по спортивному - взял победу на этапе, на котором его чуть ли не фаворитом №1 и ставили.

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги.

    Вот вам и репетиция что будет (что ожидает нас) на ТдФ. Разве что Томас заболеет, а Пулс и Кири сойдут еще до больших гор.

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

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