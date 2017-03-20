Ив Лампарт и Филипп Жильбер о Дварс дор Фландерен-2017

Ив Лампарт выиграл Дварс дор Фландерен, Филипп Жильбер занял 2-е место

Гонщики команды Quick Step Floors заняли первую и вторую ступени подиума 72-го выпуска классики Дварс дор Фландерен-2017, которая в этом году впервые получила категорию гонки Мирового тура.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

34-летний чемпион Бельгии Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) и 25-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт (Yves Lampaert) с успехом разыграли свой сценарий. Филипп Жильбер, вернувшийся на Дварс дор Фландерен впервые с 2004 года, атаковал за 78 км до финиша. Его ускорение порвало пелотон и сформировало отрыв из 20 гонщиков. Ив Лампарт одним из первых переложился к своему товарищу по команде, а потом поддерживал скорость, чтобы удержать преимущество. На Эйкенберге Ив Лампарт атаковал, что проредило группу до 12 человек. В этот момент преимущество отрыва упало до 20 секунд, но Жильбер и Лампарт сделали всё, чтобы разрыв сохранился. На Ауде Кваремонте их преимущество составляло уже 40 секунд.

На одной из самых крутых секций Патерберга за 32 км до финиша Жильбер снова провёл атаку. На этот раз с ним смогли уехать лишь три гонщика – Лампарт, Люк Дабридж (Orica-Scott) и Алексей Луценко (Astana). На Нокерберге, последнем подъёме гонки за 9,4 км до финиша чемпион Бельгии вновь попробовал уехать от своих попутчиков, и несколько километров удерживал просвет. Но за 7,7 км Дабридж и Луценко добрали Жильбера.

Однако, в этот момент, на секции брусчатки, атаковал Ив Лампарт, доведя тактику команды Quick Step Floors до победного конца. Бельгийский гонщик быстро набрал преимущество и в одиночку удержал его до финиша, опередив в итоге своих попутчиков на 37 секунд. Ив Лампарт одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура. Филипп Жильбер ускорился на последних сотнях метров дистанции и финишировал 2-м. Казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко замкнул тройку призёров.

Гонщики Quick Step Floors повторили успех 2012 года, когда первые два места на этой классике заняли Ники Терпстра и Сильван Шаванель. Благодаря успеху на Дварс дор Фландерен-2017 команда Quick Step Floors возглавила командный рейтинг Мирового тура UCI.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Ив Лампарт: «Потрясающе выиграть классику Мирового тура, будучи гонщиком команды Quick Step Floors. Не могу выразить словами, насколько я счастлив за себя и за команду. Вместе с Филиппом, который сегодня ещё раз доказал, каким великим чемпионом является, мы отлично отработали. Мы воспользовались численным преимуществом в свою пользу.

Когда я атаковал, не был уверен, что смогу открыть просвет, хотя и чувствовал в себе силы. Но когда заметил, что ко мне не смогли переложиться, это придало мне уверенности. Финальные километры гонки прошли для меня как короткая и тяжёлая разделка, я выложился полностью. Победа на Дварс дор Фландерен – мечта, ставшая реальностью, которую я смог воплотить в жизнь перед огромным количеством болельщиков благодаря фантастической команде».

Филипп Жильбер: «Сегодня мы всё время были впереди. После селекции, которую я провёл на Берендрисе, некоторые гонщики в группе начали отсиживаться, поэтому мы решили атаковать снова на Эйкенберге. На Патерберге мы шли на первой и второй позиции с самого подножия, и поехали на максимальной скорости. Позади Зденек и Ники великолепно отработали, позволив нам увеличить преимущество до минуты. На Нокерберге мы знали, что просвет достаточный для победы, поэтому атаковали там. Когда меня поймали, настала очередь Ива проводить атаку. У него получилось, он удержал преимущество до финиша, и я очень рад за него и за команду.

Я ни разу не сомневался, потому что у меня есть опыт в таких гонках. На Милан-Сан-Ремо у меня хорошо шла нога, обычно после этой классики мне требуется пара дней на восстановление, но я почувствовал, что могу вернуться к тренировкам сразу, что было хорошим знаком. Моя форма в порядке, сегодня я смог это показать. Думаю, коллективно мы великолепно провели гонку. Самое важное, что победила команда, а занять первое и второе места просто супер».