Ив Лампарт – победитель Дварс дор Фландерен-2017

25-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт (Yves Lampaert) стал победителем классики Дварс дор Фландерен-2017, которая с этого года является гонкой Мирового тура. Это четвёртая в карьере победа Лампарта и первая на гонке Мирового тура.

Ив Лампарт уехал в отрыв вместе со своим товарищем по команде, чемпионом Бельгии, Филиппом Жильбером, который атаковал из пелотона за 77 км до финиша. Атака Жильбера образовала многочисленную группу отрыва, которая вскоре добрала небольшую группу гонщиков, уехавших в ранний отрыв. За 71 км до финиша у группы Жильбера было уже 38 секунд преимущества над основной группой. На Патерберге за 35 км до финиша Филипп Жильбер атаковал ещё раз, на его рывок отреагировали Люк Дабридж (Orica-Scott), Алексей Луценко (Astana), за которыми поехал и Ив Лампарт.

В то время как четвёрка лидеров удалялась от своих попутчиков по отрыву, из пелотона атаковали Зденек Штыбар и Ники Терпстра (Quick Step Floors), которые за 26 км переложились к группе, преследовавшей четвёрку лидеров. Но Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Алексей Луценко и Люк Дабридж были уже вне досягаемости и только увеличивали преимущество. За 20 км до финиша преимущество четвёрки лидеров составляло минуту.

За 9,4 км Филипп Жильбер атаковал, но Люк Дабридж и Алексей Луценко смогли закрыть просвет за 7,7 км до финиша. Как только это произошло, атаковал Ив Лампарт. Он быстро уехал от попутчиков, так как закрывать просвет ещё раз ни у Дабриджа, ни у Луценко не хватило сил.

За 6 км до финиша преимущество Лампарта составляло 9 секунд, в итоге на финише он опередил своих бывших попутчиков по отрыву на 37 секунд. Филипп Жильбер атаковал на последних сотнях метров и занял в классике Дварс дор Фландерен 2-е место, казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко замкнул тройку призёров.

Через минуту финишировал проредившийся пелотон, финиш из группы выиграл голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген.

