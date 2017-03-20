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Ив Лампарт – победитель Дварс дор Фландерен-2017

Ив Лампарт – победитель классики Дварс дор Фландерен-2017

 

 

  25-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Ив Лампарт (Yves Lampaert) стал победителем классики Дварс дор Фландерен-2017, которая с этого года является гонкой Мирового тура. Это четвёртая в карьере победа Лампарта и первая на гонке Мирового тура.

 

 

 

  Ив Лампарт уехал в отрыв вместе со своим товарищем по команде, чемпионом Бельгии, Филиппом Жильбером, который атаковал из пелотона за 77 км до финиша. Атака Жильбера образовала многочисленную группу отрыва, которая вскоре добрала небольшую группу гонщиков, уехавших в ранний отрыв. За 71 км до финиша у группы Жильбера было уже 38 секунд преимущества над основной группой. На Патерберге за 35 км до финиша Филипп Жильбер атаковал ещё раз, на его рывок отреагировали Люк Дабридж (Orica-Scott), Алексей Луценко (Astana), за которыми поехал и  Ив Лампарт.

 

  В то время как четвёрка лидеров удалялась от своих попутчиков по отрыву, из пелотона атаковали Зденек Штыбар и Ники Терпстра (Quick Step Floors), которые за 26 км переложились к группе, преследовавшей четвёрку лидеров. Но Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Алексей Луценко и Люк Дабридж были уже вне досягаемости и только увеличивали преимущество. За 20 км до финиша преимущество четвёрки лидеров составляло минуту.

 

За 9,4 км Филипп Жильбер атаковал, но Люк Дабридж и Алексей Луценко смогли закрыть просвет за 7,7 км  до финиша. Как только это произошло, атаковал Ив Лампарт. Он быстро уехал от попутчиков, так как закрывать просвет ещё раз ни у Дабриджа, ни у Луценко не хватило сил.

 

За 6 км до финиша преимущество Лампарта составляло 9 секунд, в итоге на финише он опередил своих бывших попутчиков по отрыву на 37 секунд. Филипп Жильбер атаковал на последних сотнях метров и занял в классике Дварс дор Фландерен 2-е место, казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко замкнул тройку призёров.

 

Через минуту финишировал проредившийся пелотон, финиш из группы выиграл голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген.

 

 

 

 

 

Результаты Дварс дор Фландерен-2017

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Дварс дор Фландерен Dwars Door Vlaanderen классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Скай упирался, а Фрум пока сыроват. А Вальвердо как всегда на высоте.

  • djick
    Роан Деннис: "Результат на Ти ... (1)
    djick-Фото

    Рэспект и удачи. думаю его максимум это топ-3, но если он выиграет гранд-тур буду только рад за него, как и за Дюмулина. возможно это не реально, а такой гонщик как Бредли немного хитрил, чтобы этого достич, не зря ведь столько слухов и скандалов ходит, но Роану только терпенья и удачи!

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (7)
    motte-Фото

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги. 

    Крестоносцы тоже так шли, пока не напоролись....



    Что сказать, El Bala выдал свое, зтап заточен под него

  • motte
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (6)
    motte-Фото

    Искренне за Луценко,

    честно, порадовал парень ибо совсем мы перестаем видеть "родных"

    Спасибо, Алексей!

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo планирует за ... (3)
    velodoctor-Фото

    Русвело так едет, потому что половина там как у христа за пазухой. Парни знают что на родине сейчас единицы способны достойно ехать. Черкасов мб. Они и не парятся. Очень любопытно кого в состав на Джиро возьмут, молодых или статусных в ковычках. 

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