Михал Квятковски: "Я верю, что Петера Сагана можно победить"

Михал Квятковски - первый гонщик из Польши - победитель Милан-Сан-Ремо

Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) стал первым польским гонщиком в истории, победившим на итальянской классике Милан-Сан-Ремо. Это первая в карьере 26-летнего гонщика команды Sky победа на гонке, входящей в число Монументов велоспорта.

Михал Квятковски впервые принял участие в Милан-Сан-Ремо в 2013 и с тех пор каждый год стартовал на этой классике, но финишировал далеко за пределами первых 30 гонщиков. В прошлом году Квятковски предпринял атаку на последних 6 км до финиша, но не удержал преимущество и был поглощён группой за 2 км.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

В этом году польский гонщик снова уехал от группы на финальных 6 км, последовав за атаковавшим действующим чемпионом мира, гонщиком команды Bora-hansgrohe Петером Саганом, и Жулианом Алафилиппом (Quick Step Floors), также отреагировавшим на ускорение Сагана.

Сагану, Алафилиппу и Квятковски удалось набрать минимальное преимущество. За километр до финиша они опережали группу на 17 секунд и успели разыграть спринт. Михал Квятковски опередил Петера Сагана на последних сантиметрах дистанции.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Михал Квятковски: «Победить на Милан-Сан-Ремо невероятно. Я очень благодарен товарищам по команде, они невероятно отработали. Я не ожидал, что Саган пойдёт на Поджио, всё выглядело так, будто гонка закончится общим спринтом.

На каждой классике лучше, когда можно разыграть несколько карт. После Чипрессы пелотон выглядел большим, и я подумал, что у общего спринта 95% шансов. Но на Поджио Саган атаковал. Элиа Вивиани сказал мне по радио, чтобы я ехал за Саганом, потому что я нахожусь, возможно, в более выгодной позиции относительно других гонщиков пелотона, так как мы с Саганом соперничали друг с другом ещё с юниоров. Половина пелотона считает, что он с другой планеты, но я действительно верю, что его можно победить.

На Поджио он впечатлил, но, будучи в радужной майке чемпиона мира, он находился в худшей из возможных ситуаций, потому что был главной целью. Мы с Алафилиппом давили на него. Я поиграл с ним немного психологически. С прошлого года я понял, что в одиночку выиграть невозможно, но вот если поехать за Саганом, то – да. Я оставил небольшой просвет, чтобы заставить его начать спринт издалека. И я рад тому, как всё получилось».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Когда мы выиграли, в техничке творилось настоящее безумие. Мы просто кричали. Механик плакал, доктор почти выпрыгивал из машины.

Мы знали, что Квято очень силён, и приехали на гонку с двумя лидерами – с Элиа и Михалом. Мы знали, что если закончится спринтом, то делаем ставку на Элиа, если кто-то атакует на Поджио, тогда поедет Квято».