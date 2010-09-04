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Михал Квятковски: "Я верю, что Петера Сагана можно победить"

Михал Квятковски - первый гонщик из Польши - победитель Милан-Сан-Ремо

 

  Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) стал первым польским гонщиком в истории, победившим на итальянской классике Милан-Сан-Ремо. Это первая в карьере 26-летнего гонщика команды Sky победа на гонке, входящей в число Монументов велоспорта.

 

  Михал Квятковски впервые принял участие в Милан-Сан-Ремо в 2013 и с тех пор каждый год стартовал на этой классике, но финишировал далеко за пределами первых 30 гонщиков. В прошлом году Квятковски предпринял атаку на последних 6 км до финиша, но не удержал преимущество и был поглощён группой за 2 км.

 

  Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

 

  В этом году польский гонщик снова уехал от группы на финальных 6 км, последовав за атаковавшим действующим чемпионом мира, гонщиком команды Bora-hansgrohe Петером Саганом, и Жулианом Алафилиппом (Quick Step Floors), также отреагировавшим на ускорение Сагана.

 

  Сагану, Алафилиппу и Квятковски удалось набрать минимальное преимущество. За километр до финиша они опережали группу на 17 секунд и успели разыграть спринт. Михал Квятковски опередил Петера Сагана на последних сантиметрах дистанции.

 

 

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Михал Квятковски: «Победить на Милан-Сан-Ремо невероятно. Я очень благодарен товарищам по команде, они невероятно отработали. Я не ожидал, что Саган пойдёт на Поджио, всё выглядело так, будто гонка закончится общим спринтом.

 

  На каждой классике лучше, когда можно разыграть несколько карт. После Чипрессы пелотон выглядел большим, и я подумал, что у общего спринта 95% шансов. Но на Поджио Саган атаковал. Элиа Вивиани сказал мне по радио, чтобы я ехал за Саганом, потому что я нахожусь, возможно, в более выгодной позиции относительно других гонщиков пелотона, так как мы с Саганом соперничали друг с другом ещё с юниоров. Половина пелотона считает, что он с другой планеты, но я действительно верю, что его можно победить.

 

  На Поджио он впечатлил, но, будучи в радужной майке чемпиона мира, он находился в худшей из возможных ситуаций, потому что был главной целью. Мы с Алафилиппом давили на него. Я поиграл с ним немного психологически. С прошлого года я понял, что в одиночку выиграть невозможно, но вот если поехать за Саганом, то – да. Я оставил небольшой просвет, чтобы заставить его начать спринт издалека. И я рад тому, как всё получилось».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Когда мы выиграли, в техничке творилось настоящее безумие. Мы просто кричали. Механик плакал, доктор почти выпрыгивал из машины.

  Мы знали, что Квято очень силён, и приехали на гонку с двумя лидерами – с Элиа и Михалом. Мы знали, что если закончится спринтом, то делаем ставку на Элиа, если кто-то атакует на Поджио, тогда поедет Квято».

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2017

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski Sky Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:05 | Регистрация: 4.09.2010

    >>но я действительно верю, что его можно победить

    продолжай верить. пока ты смог только обмануть. и выглядело всё это как гребаный стыд.

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Петя просто НЕВЕРОЯТЕН. и во время гонки и после. Такой финал Петра запомнится на всю жизнь. а про хитрилу квято я уже забыл

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    >>но я действительно верю, что его можно победить

    продолжай верить. пока ты смог только обмануть. и выглядело всё это как гребаный стыд.

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (8)
    rude_rider-Фото

    хорошо что еврик транслирует эту гонку

     

    а наличии фрума и конты гарантирует борьбу хотя бы на одном из этапов)))

  • 0x5F375A86
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (8)
    0x5F375A86-Фото
    Фрум едва ли будет бороться за высокое место, он весной обычно не очень, может выйграет этап, если представится случай и все. За генерал в скай будут бороться Ланда или G, а Фрум будет работать на них (в скай это нормальная ситуация).
  • EL-Fenomeno
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати насчёт Сагана и его везение/невезения - озвучивает СайклингНьюз:

    примерно 558 гонки = 204 подиума (92 первых мест, 72 вторых и 40 третьих для ПС). Ну а то что он уже второй раз после 2013 (кажись) ВТОРОЙ на МСР, ну так почему бы в 2018 не пропустить Тиррено-Адриатико и настроится только на Милан-Сан-Ремо, и только на победу.

    А если честно был немного удивлён, что в "чистом" спринте на плоскаче Пето уступает (пускай милиметры) Квято. Едва не сцепились и чуть было не рухнули после финиша оба.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: serdarow
    Интересно будет посмотреть на соперничество Вальверде, Контадора и Фрума.

    Особенно за Фрумом, учитывая, что в соперниках Контадор (уставший после ПН).

    Я бы ещё не сбрасывал и М.Ланду, все-таки испанец. Так что вангую итоговый подиум: Ланда-Фрум-Вальверде

  • Николай Степаныч
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    Николай Степаныч-Фото

    Давно (относительно) в Сан Ремо не выигрывал поздний отрыв. Люблю такие развязки, они особенно эмоциональные.

  • Student
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    Student-Фото
    Квято врятли под Арденны, только разве что для Амстела, но там гонка лотерея. Думаю Энао и Роза более серьезная ставка.
  • HastaManana
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    HastaManana-Фото

    А всё потому, что Петя Саган д'Артаньян бороду сбрил. Теперь пока не отрастёт)))

  • EL-Fenomeno
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Саган знал что делает когда уходил в отрыв за 6 км., но на этот раз оппоненты оказались не лыком шиты; а так смотрим итоговый протокол с 4 по 10 метса и вот где были фавориты и НЕ состоявшися победители-подиумщики.

    Квято молодчага, после Страде Бьянке есть и МСР...он полюбил Италию) или она его))

    Да, надо также отметить, что на этот раз удивительно мало велогонщиков сошло...не хватало дождика (ну это конечно шутка)

    Цитата: Student
    Главные старты Ворлдтуре за Скай. Но на брусчатке им нечего не светит...

    Им не надо брусчатки, ещё есть в запасе Арденские классики..вместе с тем же Квято-фаворитом (но там уже для него соперником №1 будет Алекс)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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