 Альберто Контадор о 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

Альберто Контадор - второй на финише 8-го этапа и в общем зачёте гонки Париж-Ницца-2017

На заключительном 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017 для испанского гонщика команды Trek-Segafredo Альберто Контадора повторился сценарий прошлого года, когда он проиграл спринт на финише, и остался вторым в общем зачёте, проиграв гонщику команды Sky Геранту Томасу 4 секунды.

На этот раз 34-летний испанский гонщик, атаковавший в одиночку за 50 км до финиша, переложился в многочисленную группу отрыва, работая в ней первым колесом, продолжил удаляться от группы жёлтой майки, а затем проиграл финишный спринт своему попутчику по отрыву, соотечественнику из команды Quick Step Floors Давиду де ла Крус.

Несмотря на бонусные секунды, взятые на промежуточном спринте, Альберто Контадору для победы в генеральной классификации Париж-Ницца-2017 не хватило всего 2 секунд. Колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао остался в жёлтой майке лидера. 2 секунды – это минимальный разрыв между первым и вторым местом за всю историю французской многодневной гонки Париж-Ницца.

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Альберто Контадор: «Я отдал всё, моя команда также выложилась полностью, они были невероятны. С одной стороны я рад, потому что все поняли, что я буду атаковать, когда скорость начал задавать Харлинсон Пантано. Было трудно уезжать в одиночку, потому что каждый ждал, что я буду работать. С другой стороны, тяжело проиграть ещё раз из-за двух секунд и снова занять второе место.

Пантано работал невероятно. Он не только мой товарищ по команде, но и очень хороший друг, а когда хорошо чувствуешь себя в компании вне велосипеда, то и на дороге едешь быстрее. Мы очень мотивированы работать вместе, он будет моим ключевым помощником на Тур де Франс. С ним я могу выбирать разные варианты действий. Я очень счастлив, что он в команде со мной, могу только сказать ему спасибо, спасибо и ещё раз спасибо!

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Де ла Крус работал много, а Солер почти не помогал, но это нормально, у каждого гонщика свои интересы. Я очень рад за Давида де ла Круса, и благодарю его за то, что помогал мне на равнинных участках.

Конечно, если бы я не потерял время на первом этапе, тактика была бы совсем другой. Например, вчера я мог сконцентрироваться на борьбе за победу на этапе, а не на генеральной классификации. Но всё в порядке, иногда ты впереди, иногда – нет, и каждый день надо следить за своей позицией в общем зачёте, стараться быть впереди на финишах этапов. Таков велоспорт.

В конце концов, день был хорошим, гонка прекрасная, я рад, что сыграл в ней свою роль, это тоже важно. Я старался что-то предпринимать, не отсижилвался позади, рисковал на равнинах, в горах и на спусках. Да, я бы предпочёл выиграть, но это спорт. Снова немного не хватило. Но я доволен тем, что ощущения хорошие».