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Альберто Контадор о 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 Альберто Контадор  - второй на финише 8-го этапа и в общем зачёте гонки Париж-Ницца-2017

 

  На заключительном 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017 для испанского гонщика команды Trek-Segafredo Альберто Контадора повторился сценарий прошлого года, когда он проиграл спринт на финише, и остался вторым в общем зачёте, проиграв гонщику команды Sky Геранту Томасу 4 секунды.

 

  На этот раз 34-летний испанский гонщик, атаковавший в одиночку за 50 км до финиша, переложился в многочисленную группу отрыва, работая в ней первым колесом, продолжил удаляться от группы жёлтой майки, а затем проиграл финишный спринт своему попутчику по отрыву, соотечественнику из команды Quick Step Floors Давиду де ла Крус.

 

 Несмотря на бонусные секунды, взятые на промежуточном спринте, Альберто Контадору для победы в генеральной классификации Париж-Ницца-2017 не хватило всего 2 секунд. Колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао остался в жёлтой майке лидера. 2 секунды – это минимальный разрыв между первым и вторым местом за всю историю французской многодневной гонки Париж-Ницца.

 

 

Альберто Контадор о 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 Альберто Контадор о 8-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 

Photo © ASO/K.D.Thorstad

 

 

  Альберто Контадор: «Я отдал всё, моя команда также выложилась полностью, они были невероятны. С одной стороны я рад, потому что все поняли, что я буду атаковать, когда скорость начал задавать Харлинсон Пантано. Было трудно уезжать в одиночку, потому что каждый ждал, что я буду работать. С другой стороны, тяжело проиграть ещё раз из-за двух секунд и снова занять второе место.

Пантано работал невероятно. Он не только мой товарищ по команде, но и очень хороший друг, а когда хорошо чувствуешь себя в компании вне велосипеда, то и на дороге едешь быстрее. Мы очень мотивированы работать вместе, он будет моим ключевым помощником на Тур де Франс. С ним я могу выбирать разные варианты действий. Я очень счастлив, что он в команде со мной, могу только сказать ему спасибо, спасибо и ещё раз спасибо!

 

 

 

 

 

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Де ла Крус работал много, а Солер почти не помогал, но это нормально, у каждого гонщика свои интересы. Я очень рад за Давида де ла Круса, и благодарю его за то, что помогал мне на равнинных участках.

 

  Конечно, если бы я не потерял время на первом этапе, тактика была бы совсем другой. Например, вчера я мог сконцентрироваться на борьбе за победу на этапе, а не на генеральной классификации. Но всё в порядке, иногда ты впереди, иногда – нет, и каждый день надо следить за своей позицией в общем зачёте, стараться быть впереди на финишах этапов. Таков велоспорт.

 

  В конце концов, день был хорошим, гонка прекрасная, я рад, что сыграл в ней свою роль, это тоже важно. Я старался что-то предпринимать, не отсижилвался позади, рисковал на равнинах, в горах и на спусках. Да, я бы предпочёл выиграть, но это спорт. Снова немного не хватило. Но я доволен тем, что ощущения хорошие».

 

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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  1. rdktr

    Сегодня, 02:20 | Регистрация: 27.05.2014

    Мне очень обидно почемуто :(

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 05:27 | Регистрация: 11.07.2015

    не расстраивайся Альберто)

    жив здоров-вот это главное..всё по плану,есть Пантано))

    а победы придут) 

     

     

    пы сы.

    Олежка,ну чо-пора Конте карьеру заканчивать,или можно ему еще дарить всему миру Контдор Шоу?))

    не грызешь кулачки от обиды?))

    Альберто снова доказал кто он))

    ВЕЛИЧАЙШИЙ гонщик современности.

     

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не расстраивайся Альберто)

    жив здоров-вот это главное..всё по плану,есть Пантано))

    а победы придут) 

     

     

    пы сы.

    Олежка,ну чо-пора Конте карьеру заканчивать,или можно ему еще дарить всему миру Контдор Шоу?))

    не грызешь кулачки от обиды?))

    Альберто снова доказал кто он))

    ВЕЛИЧАЙШИЙ гонщик современности.

     

  • rdktr
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (2)
    rdktr-Фото

    Мне очень обидно почемуто :(

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    HastaManana-Фото

    Стоят на холме два быка: один молодой, а второй Саган; и обсуждают возможное развитие  событий...)))))

     

    Ну, потрясён канеш - Саган и горняки, сюрр какой-то! Столько хладнокровия, спокойствия, расчётливости и нечеловеческой силы.

     

    Уран атакует, "рвёт жилы", оборачивается... а на колесе Петя сидит! Да ну нафиг)))

  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Stack-Фото
    https://velolive.com/sport-novost/9723-chempionat-mira-po-velosportu-v-2017-god
    u-proydet-v-norvegii.html
    https://velolive.com/velo_race/13183-marshruty-razdelok-i-gruppovoy-gonki-uci-r
    oad-world-championships-2017-v-bergene.html

    Маршрут и финиш ему более-менее подходят.
    Особенно, если предположить, что чистых спринтеров этот хитрый 3.5-километровый подъем за 12 кругов вымотает. Так что вероятность стать первым трижды подряд чемпионом мира у Сагана далеко не нулевая.
  • VeloVelo
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, Приветствую! Жду расширенный пост о твоих впечатлениях от ПР!acutebye 

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    motte-Фото

    Смотрю Тиррено по прибытию домой и комментатор в точку сказал : сегодня на ПН Контадор устроил настоящее велобезумие! "… Сильно! 

  • LLL
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    LLL-Фото

    Удивительное дело, почеиу в далекой обособленной России так болеют за испанца? Ответ в комментах выше. А я вижу лицо Альберто сразу после гонки. Потемневшее, уставшее, грустное, он еле выдавливает улыбку. Не хочу, чтобы он стал на Туре мальчиком для битья.

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    motte-Фото
    Верно, и как сказал Альберто сайклингу, "я рад, я был частью этой гонки"..но радость эта для прессы.. Но тем не менее , веломир видит все!
    Спасибо, Альберто!
  • W3105
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    W3105-Фото

    Сегодня проиграл 2 секунды скай, а в Париже 2 секунды выиграет!

  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Андрон-Фото
    Три раза подряд на ЧМ в группе еще никто никогда не выигрывал. Слишком разные рельефы. И если кто-то сможет это сделать - это только Саган. При определенных удачных обстоятельствах, конечно.

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Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Энао С. (Col) (SKY) 607
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
6 Закарин И. (Rus) (KAT) 440
7 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
8 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
9 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
10 Кошта Р. (Por) (UAD) 346

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