Давид де ла Крус – победитель 8-го этапа Париж-Ницца-2017

Давид де ла Крус выигрывает заключительный 8-й этап Париж-Ницца-2017, опередив Альберто Контадора

27-летний испанский гонщик команды Quick Step Floors Давид де ла Крус (David de la Cruz) одержал победу на заключительном, 8-м этапе французской гонки Париж-Ницца-2017. За 95 км до финиша он переложился к отрыву, в котором затем собралось более 20 гонщиков. За 50 км до финиша из группы, где находился лидирующий в общем зачёте Серхио Энао (Sky) в одиночку атаковал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). До старта финального этапа испанский гонщик находился на третьей позиции в общем зачёте, уступая Энао 31 секунду. Контадор переложился к многочисленному отрыву и наращивал преимущество.

За 20 км до финиша в первой группе вместе с Контадором остались лишь испанский гонщик команды Movistar Марк Солер и его соотечественник Давид де ла Крус (Quick Step Floors), и они опережали лидера гонки на 55 секунд. За 20,4 км до финиша Серхио Энао остался в группе без помощников.

На подъёме Коль д’Эз сначала атаковал Марк Солер, но за 7 км до финиша Контадор и Де ла Крус добрали Солера. Контадор попытался уехать от своих попутчиков за 2,5 км до финиша, но в итоге ему пришлось бороться в спринте с Давидом де ла Крус, который опередил своего соотечественника и взял вторую в карьере победу.

Бонусных секунд за второе место Альберто Контадору не хватило, чтобы стать победителем Париж-Ниццы-2017, но он поднялся с 3-го на 2-е место в общем зачёте.