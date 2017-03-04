Алехандро Вальверде не примет участие в гонке Париж-Ницца-2017

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 18:41
Алехандро Вальверде пропускает гонку Париж-Ницца-2017 из-за болезни
Алехандро Вальверде не выйдет на старт 75-го выпуска французской гонки Мирового тура Париж-Ницца-2017, где планировал бороться за высокие места в общем зачёте.
36-летний испанский гонщик команды Movistar пропустит гонку из-за болезни - вирус вызвал высокую температуру. В последний раз Вальверде выступал на Париж-Ницце пять лет назад, в 2012 году, и занял тогда на гонке 3-е место, а также взял победу на этапе.
Следующим стартом испанского гонщика будет Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая стартует 20 марта.
В составе Movistar на Париж-Ниццу место Вальверде займёт баскский горняк Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte).
Состав команды Movistar на Париж-Ниццу-2017: Winner Anacona, Imanol Erviti, Jesus Herrada, Jose Herrada, Gorka Izagirre, Victor de la Parte, Marc Soler, Rory Sutherland.
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