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Алехандро Вальверде не примет участие в гонке Париж-Ницца-2017

Алехандро Вальверде пропускает гонку Париж-Ницца-2017 из-за болезни

 

 

  Алехандро Вальверде не выйдет на старт 75-го выпуска французской гонки Мирового тура Париж-Ницца-2017, где планировал бороться за высокие места в общем зачёте.

 

  36-летний испанский гонщик команды Movistar пропустит гонку из-за болезни - вирус вызвал высокую температуру. В последний раз Вальверде выступал на Париж-Ницце пять лет назад, в 2012 году, и занял тогда на гонке 3-е место, а также взял победу на этапе.

 

  Следующим стартом испанского гонщика будет Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая стартует 20 марта.

 

В составе Movistar на Париж-Ниццу место Вальверде займёт баскский горняк Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte).

Состав команды Movistar на Париж-Ниццу-2017: Winner Anacona, Imanol Erviti, Jesus Herrada, Jose Herrada, Gorka Izagirre, Victor de la Parte, Marc Soler, Rory Sutherland.

 

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Movistar Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Gonza Golanov
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (3)
    Gonza Golanov-Фото

    Мне кажется, его имя может быть частью каждой классики, ну или почти каждой

  • ararat
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    ararat-Фото

    Класс!good Желаю "поймать" Контадора) привет ему от нас, любителей велоспорта!

  • Александра
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (8)
    Александра-Фото

    Цитата: Grinta
    В прошлом году Джанлука очень сильно прошёл.

    Болею за Квиков. Думаю, у них хороший шанс на победу.

  • Александра
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (3)
    Александра-Фото

    Как же не хватает в пелотоне Канчеллары!

  • neso...
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    neso...-Фото

    Ставлю на Риччи.По традиции это его время.К тому же он становится только сильней.Альберто....считаю упустил момент уйти.

  • Cristal
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    Cristal-Фото

    Михаил, приятно будет встретиться ;)

  • motte
    Париж-Ницца-2017. Превью (4)
    motte-Фото

    В данный момент по пути в Ниццу, надеюсь,  что вечером прибуду,  много работы там,  заодно и в Сан-Ремо надо быть,  но королевский горный этап,  10 марта хочу посмотреть вживую,  приехать на гору,  которую изучил по инету, посмотрим как наяву. 

    И, конечно, главное,  это Альберто,  если дай Бог не упадет и  его хочу отловить на этом финише… 

    Посмотрим,  времени в обрез, но упускать такой случай я просто не имею права. 

    Всем всех благ и на связи

  • DIM
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (3)
    DIM-Фото

    Классный жакет)))

     

  • Grinta
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (8)
    Grinta-Фото

    Скорей Брамбилла, чем вами названный дуэт.

    В прошлом году Джанлука очень сильно прошёл. И выиграл бы, если бы не Спартак.

    Но вообще...вряд ли.

     

    Также из итальянцев очень интересно будет понаблюдать за Розой и Москоном. Ребята растут на глазах.

  • Gonza Golanov
    Приглашения на Тур Швейцарии-2 ... (1)
    Gonza Golanov-Фото

    Эмблема Тура Швейцарии очень напоминает эмблему велосипедов Cube.

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2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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