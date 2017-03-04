Алехандро Вальверде не примет участие в гонке Париж-Ницца-2017

В данный момент по пути в Ниццу, надеюсь, что вечером прибуду, много работы там, заодно и в Сан-Ремо надо быть, но королевский горный этап, 10 марта хочу посмотреть вживую, приехать на гору, которую изучил по инету, посмотрим как наяву.

И, конечно, главное, это Альберто, если дай Бог не упадет и его хочу отловить на этом финише…

Посмотрим, времени в обрез, но упускать такой случай я просто не имею права.

Всем всех благ и на связи