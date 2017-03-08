Серхио Энао – победитель Париж-Ницца-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 20:00
Серхио Энао - победитель многодневной французской гонки Париж-Ницца-2017
29-летний колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао (Sergio Henao) одержал самую крупную в своей карьере победу, выиграв многодневную французскую велогонку Париж-Ницца-2017.
Он надел майку лидера после 7-го королевского горного этапа с финишем на Коль-де-ла-Куйоль, самой высокой точке за всю историю Париж-Ницца и сумел защитить свою позицию на финальном этапе. После атаки Альберто Контадора (Trek-Segafredo) за 50 км до финиша, колумбийский гонщик остался без поддержки команды, когда до финиша оставалось ещё 20 км. Работая первым колесом в группе, преследовавшей отрыв, Энао затем получил помощь гонщиков команды Bahrain-Merida. В итоге на равнинном участке после спуска с Коль д’Эз преимущество Альберто Контадора сократилось.
Серхио Энао удержал майку лидера, опередив Альберто Контадора всего на 2 секунды. Ирландский гонщик Дэн Мартин (Quick Step Floors) занял на Париж-Ницца-2017 3-е место.
Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин в генеральной классификации в итоге занял 6-е место, уступив победителю гонки Серхио Энао 1 минуту 34 секунды.
Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2017
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