Серхио Энао – победитель Париж-Ницца-2017

Стоят на холме два быка: один молодой, а второй Саган; и обсуждают возможное развитие событий...)))))

Ну, потрясён канеш - Саган и горняки, сюрр какой-то! Столько хладнокровия, спокойствия, расчётливости и нечеловеческой силы.

Уран атакует, "рвёт жилы", оборачивается... а на колесе Петя сидит! Да ну нафиг)))