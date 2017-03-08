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Серхио Энао – победитель Париж-Ницца-2017

Серхио Энао - победитель многодневной французской гонки Париж-Ницца-2017

 

  29-летний колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао (Sergio Henao) одержал самую крупную в своей карьере победу, выиграв многодневную французскую велогонку Париж-Ницца-2017. 

 

  Он надел майку лидера после 7-го королевского горного этапа с финишем на Коль-де-ла-Куйоль, самой высокой точке за всю историю Париж-Ницца и сумел защитить свою позицию на финальном этапе. После атаки Альберто Контадора (Trek-Segafredo) за 50 км до финиша,   колумбийский гонщик остался без поддержки команды, когда до финиша оставалось ещё 20 км. Работая первым колесом в группе, преследовавшей отрыв, Энао затем получил помощь гонщиков команды Bahrain-Merida. В итоге на равнинном участке после спуска с Коль д’Эз преимущество Альберто Контадора сократилось. 

 

 

  Серхио Энао удержал майку лидера, опередив Альберто Контадора всего на 2 секунды. Ирландский гонщик Дэн Мартин (Quick Step Floors) занял на Париж-Ницца-2017 3-е место.

 

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин в генеральной классификации в итоге занял 6-е место, уступив победителю гонки Серхио Энао 1 минуту 34 секунды.

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Серхио Энао Sky Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не расстраивайся Альберто)

    жив здоров-вот это главное..всё по плану,есть Пантано))

    а победы придут) 

     

     

    пы сы.

    Олежка,ну чо-пора Конте карьеру заканчивать,или можно ему еще дарить всему миру Контдор Шоу?))

    не грызешь кулачки от обиды?))

    Альберто снова доказал кто он))

    ВЕЛИЧАЙШИЙ гонщик современности.

     

  • rdktr
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (2)
    rdktr-Фото

    Мне очень обидно почемуто :(

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    HastaManana-Фото

    Стоят на холме два быка: один молодой, а второй Саган; и обсуждают возможное развитие  событий...)))))

     

    Ну, потрясён канеш - Саган и горняки, сюрр какой-то! Столько хладнокровия, спокойствия, расчётливости и нечеловеческой силы.

     

    Уран атакует, "рвёт жилы", оборачивается... а на колесе Петя сидит! Да ну нафиг)))

  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Stack-Фото
    https://velolive.com/sport-novost/9723-chempionat-mira-po-velosportu-v-2017-god
    u-proydet-v-norvegii.html
    https://velolive.com/velo_race/13183-marshruty-razdelok-i-gruppovoy-gonki-uci-r
    oad-world-championships-2017-v-bergene.html

    Маршрут и финиш ему более-менее подходят.
    Особенно, если предположить, что чистых спринтеров этот хитрый 3.5-километровый подъем за 12 кругов вымотает. Так что вероятность стать первым трижды подряд чемпионом мира у Сагана далеко не нулевая.
  • VeloVelo
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, Приветствую! Жду расширенный пост о твоих впечатлениях от ПР!acutebye 

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    motte-Фото

    Смотрю Тиррено по прибытию домой и комментатор в точку сказал : сегодня на ПН Контадор устроил настоящее велобезумие! "… Сильно! 

  • LLL
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    LLL-Фото

    Удивительное дело, почеиу в далекой обособленной России так болеют за испанца? Ответ в комментах выше. А я вижу лицо Альберто сразу после гонки. Потемневшее, уставшее, грустное, он еле выдавливает улыбку. Не хочу, чтобы он стал на Туре мальчиком для битья.

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    motte-Фото
    Верно, и как сказал Альберто сайклингу, "я рад, я был частью этой гонки"..но радость эта для прессы.. Но тем не менее , веломир видит все!
    Спасибо, Альберто!
  • W3105
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    W3105-Фото

    Сегодня проиграл 2 секунды скай, а в Париже 2 секунды выиграет!

  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Андрон-Фото
    Три раза подряд на ЧМ в группе еще никто никогда не выигрывал. Слишком разные рельефы. И если кто-то сможет это сделать - это только Саган. При определенных удачных обстоятельствах, конечно.

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Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Энао С. (Col) (SKY) 607
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
6 Закарин И. (Rus) (KAT) 440
7 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
8 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
9 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
10 Кошта Р. (Por) (UAD) 346

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