Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Дубль Петера Сагана на Тиррено-Адриатико-2017

Действующий чемпион мира и Европы, Петер Саган сделал дубль на Тиррено-Адриатико, через день после победы на 3-м этапе выиграв 5-й этап. 210-км дистанция с подъёмами-«стенками» и спусками, а также финишем в подъём с секторами, где градиент достигал 22%, а у финиша градиент - 10%, напоминал по рельефу классику. Многочисленные атаки из проредившейся группы были нейтрализованы к финальному прохождению подъёма в городе Фермо, за победу на этапе и положение в генеральной классификации боролась группа из 10 гонщиков, включая лидера общего зачёта Наиро Кинтану (Movistar).

Словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe ускорился на последних метрах дистанции и обошёл французского гонщика команды FDJ Тибо Пино, словенского гонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича, а также британского гонщика команды Sky Геранта Томаса. Колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана финишировал в десятке лучших и сохранил на плечах майку лидера.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Сегодня чувствовал себя ужасно, но очень счастлив, что взял победу. День был безумный. Сначала шли атаки, чтобы отобраться в отрыв, потом Винченцо Нибали поставил свою команду в голове, чтобы сократить просвет. Потом начались новые атаки, и уже Movistar погнали как сумасшедшие. Когда начали проходить круги, они снова пошли атаковать. И так весь день, будто завтра не надо будет стартовать. Я не знаю, смотрели ли другие гонщики профиль.

Сегодня в меня поверил Рафал Майка, я сказал ему не глупить, и что если мы будем ехать вместе, пусть атакует сам, если у него идёт нога. Но он работал на меня, верил в меня больше, чем я сам. Вообще-то, я выпал на финальном подъёме, а потом просто вернулся на последнем километре. Кто знает, что подумали горняки, когда увидели меня за 500 метров до финиша?

Это был мой последний шанс, если бы меня атаковали, я бы просто встал.

Хочу отметить, что если бы сегодня была однодневная гонка, то, наверное, меня бы впереди не было. Все горняки вчера наработались, в то время как я ровно ехал до финиша в Терминилло. Многодневные гонки – другие, поэтому сегодня я был свежее».

Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Все ребята выдали сегодня максимум. Мы знали, что Петеру будет тяжело, он шёл на пределе, почти 3000 м подъёмов. И скорость с самого старта была высокой. Сначала мы тянули с Пелукки и Сарамотиным, потом на смену вышел Боднар, за ним Бургхардт и Полянски. В конце большую работу провёл Рафал Майка, дал Петеру возможность провести отличный спринт. Это одна из самых красивых побед, она стала возможной благодаря самоотверженной работе всей команды».

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Наиро Кинтана (Movistar): «Мои товарищи сегодня контролировали гонку и помогали мне до финального круга. Я не пытался выиграть этап, ускорялся, чтобы на финише не было спринта из большой группы. Я хотел сохранить комфортное преимущество над соперниками перед разделкой. Не потому, что я плохой раздельщик, а, учитывая, как сильны специалисты этой дисциплины, которые идут позади меня в общем зачёте, надо быть осторожным. Надеюсь, этого преимущества мне хватит, чтобы выиграть гонку.

Эти «стенки» в финале для меня слишком короткие, чтобы на них уехать, но они делали гонку зрелищной и интересной. Этап был похож на классику, поэтому я не удивился, увидев Сагана впереди. Было понятно, что он постараемся выиграть в том же стиле, в каком выигрывал классические гонки и чемпионат мира. И он выиграл».

Герант Томас (Sky): «Чувствовал себя довольно хорошо, и команда работала отлично. Просто в финале я не ожидал такого финиша. Я знал, что будет два поворота, хотел выйти вперёд на предпоследнем. Но потом дорога пошла вверх, и я оказался немного не на той позиции. Нога идёт. Поэтому очень досадно, что так получилось с командной гонкой. Я просто борюсь за победу на этапе. Команда сегодня была суперсильна».

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «На последних трёх километрах первая группа порвалась, но они были так близко, что я знал, мы сможем вернуться назад. Я видел, что Саган едет за победой на этапе, поэтому сел ему на колесо и дал ему закрыть просвет. Я доволен своим результатом, сегодня большую роль играла позиция на последнем километре. Я сам удивился, что в ногах осталось немного сил для спринта».