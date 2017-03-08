VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Дубль Петера Сагана на Тиррено-Адриатико-2017

 

  Действующий чемпион мира и Европы, Петер Саган сделал дубль на Тиррено-Адриатико, через день после победы на 3-м этапе выиграв 5-й этап. 210-км дистанция с подъёмами-«стенками» и спусками, а также финишем в подъём с секторами, где градиент достигал 22%, а у финиша градиент -  10%, напоминал по рельефу классику. Многочисленные атаки из проредившейся группы были нейтрализованы к финальному прохождению подъёма в городе Фермо, за победу на этапе и положение в генеральной классификации боролась группа из 10 гонщиков, включая лидера общего зачёта Наиро Кинтану (Movistar).

 

  Словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe ускорился на последних метрах дистанции и обошёл французского гонщика команды FDJ Тибо Пино, словенского гонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича, а также британского гонщика команды Sky Геранта Томаса. Колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана финишировал в десятке лучших и сохранил на плечах майку лидера.

 

Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Сегодня чувствовал себя ужасно, но очень счастлив, что взял победу. День был безумный. Сначала шли атаки, чтобы отобраться в отрыв, потом Винченцо Нибали поставил свою команду в голове, чтобы сократить просвет. Потом начались новые атаки, и уже Movistar погнали как сумасшедшие. Когда начали проходить круги, они снова пошли атаковать. И так весь день, будто завтра не надо будет стартовать. Я не знаю, смотрели ли другие гонщики профиль.

 

  Сегодня в меня поверил Рафал Майка, я сказал ему не глупить, и что если мы будем ехать вместе, пусть атакует сам, если у него идёт нога. Но он работал на меня, верил в меня больше, чем я сам. Вообще-то, я выпал на финальном подъёме, а потом просто вернулся на последнем километре. Кто знает, что подумали горняки, когда увидели меня за 500 метров до финиша?

  Это был мой последний шанс, если бы меня атаковали, я бы просто встал.

Хочу отметить, что если бы сегодня была однодневная гонка, то, наверное, меня бы впереди не было. Все горняки вчера наработались, в то время как я ровно ехал до финиша в Терминилло. Многодневные гонки – другие, поэтому сегодня я был свежее».

 

  Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Все ребята выдали сегодня максимум. Мы знали, что Петеру будет тяжело, он шёл на пределе, почти 3000 м подъёмов. И скорость с самого старта была высокой. Сначала мы тянули с Пелукки и Сарамотиным, потом на смену вышел Боднар, за ним Бургхардт и Полянски. В конце большую работу провёл Рафал Майка, дал Петеру возможность провести отличный спринт. Это одна из самых красивых побед, она стала возможной благодаря самоотверженной работе всей команды».

 

Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017Петер Саган и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мои товарищи сегодня контролировали гонку и помогали мне до финального круга. Я не пытался выиграть этап, ускорялся, чтобы на финише не было спринта из большой группы.  Я хотел сохранить комфортное преимущество над соперниками перед разделкой. Не потому, что я плохой раздельщик, а, учитывая, как сильны специалисты этой дисциплины, которые идут позади меня в общем зачёте, надо быть осторожным. Надеюсь, этого преимущества мне хватит, чтобы выиграть гонку.

 

  Эти «стенки» в финале для меня слишком короткие, чтобы на них уехать, но они делали гонку зрелищной и интересной. Этап был похож на классику, поэтому я не удивился, увидев Сагана впереди. Было понятно, что он постараемся выиграть в том же стиле, в каком выигрывал классические гонки и чемпионат мира. И он выиграл».

 

  Герант Томас (Sky): «Чувствовал себя довольно хорошо, и команда работала отлично. Просто в финале я не ожидал такого финиша. Я знал, что будет два поворота, хотел выйти вперёд на предпоследнем. Но потом дорога пошла вверх, и я оказался немного не на той позиции. Нога идёт. Поэтому очень досадно, что так получилось с командной гонкой. Я просто борюсь за победу на этапе. Команда сегодня была суперсильна».

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «На последних трёх километрах первая группа порвалась, но они были так близко, что я знал, мы сможем вернуться назад. Я видел, что Саган едет за победой на этапе, поэтому сел ему на колесо и дал ему закрыть просвет. Я доволен своим результатом, сегодня большую роль играла позиция на последнем километре. Я сам удивился, что в ногах осталось немного сил для спринта».

 

Результаты 5-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Петер Саган Наиро Кинтана Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не расстраивайся Альберто)

    жив здоров-вот это главное..всё по плану,есть Пантано))

    а победы придут) 

     

     

    пы сы.

    Олежка,ну чо-пора Конте карьеру заканчивать,или можно ему еще дарить всему миру Контдор Шоу?))

    не грызешь кулачки от обиды?))

    Альберто снова доказал кто он))

    ВЕЛИЧАЙШИЙ гонщик современности.

     

  • rdktr
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (2)
    rdktr-Фото

    Мне очень обидно почемуто :(

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    HastaManana-Фото

    Стоят на холме два быка: один молодой, а второй Саган; и обсуждают возможное развитие  событий...)))))

     

    Ну, потрясён канеш - Саган и горняки, сюрр какой-то! Столько хладнокровия, спокойствия, расчётливости и нечеловеческой силы.

     

    Уран атакует, "рвёт жилы", оборачивается... а на колесе Петя сидит! Да ну нафиг)))

  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Stack-Фото
    https://velolive.com/sport-novost/9723-chempionat-mira-po-velosportu-v-2017-god
    u-proydet-v-norvegii.html
    https://velolive.com/velo_race/13183-marshruty-razdelok-i-gruppovoy-gonki-uci-r
    oad-world-championships-2017-v-bergene.html

    Маршрут и финиш ему более-менее подходят.
    Особенно, если предположить, что чистых спринтеров этот хитрый 3.5-километровый подъем за 12 кругов вымотает. Так что вероятность стать первым трижды подряд чемпионом мира у Сагана далеко не нулевая.
  • VeloVelo
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, Приветствую! Жду расширенный пост о твоих впечатлениях от ПР!acutebye 

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    motte-Фото

    Смотрю Тиррено по прибытию домой и комментатор в точку сказал : сегодня на ПН Контадор устроил настоящее велобезумие! "… Сильно! 

  • LLL
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    LLL-Фото

    Удивительное дело, почеиу в далекой обособленной России так болеют за испанца? Ответ в комментах выше. А я вижу лицо Альберто сразу после гонки. Потемневшее, уставшее, грустное, он еле выдавливает улыбку. Не хочу, чтобы он стал на Туре мальчиком для битья.

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    motte-Фото
    Верно, и как сказал Альберто сайклингу, "я рад, я был частью этой гонки"..но радость эта для прессы.. Но тем не менее , веломир видит все!
    Спасибо, Альберто!
  • W3105
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (30)
    W3105-Фото

    Сегодня проиграл 2 секунды скай, а в Париже 2 секунды выиграет!

  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Андрон-Фото
    Три раза подряд на ЧМ в группе еще никто никогда не выигрывал. Слишком разные рельефы. И если кто-то сможет это сделать - это только Саган. При определенных удачных обстоятельствах, конечно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Arnaud Courteille (FDJ)

Simon Geschke (Team Sunweb)

Frederik Backaert (Wanty - Groupe Gobert)

Luca Wackermann (Bardiani - CSF)

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Энао С. (Col) (SKY) 607
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
6 Закарин И. (Rus) (KAT) 440
7 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
8 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
9 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
10 Кошта Р. (Por) (UAD) 346

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (79)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)