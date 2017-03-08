Вторая победа Наиро Кинтаны на Терминилло

Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Тиррено-Адриатико, второй раз в карьере выигрывая этап до Терминилло

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) повторил на Тиррено-Адриатико успех 2015 года, вновь выиграв этап с горным финишем на Терминилло. Колумбийский гонщик команды Movistar атаковал из группы лидеров за 2,5 км до финиша 16-километрового подъёма к вершине Терминилло. На его рывок ответили лишь Герант Томас (Sky), Адам Йейтс (Orica-Scott) и Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac). Через 500 м Наиро Кинтана снова ускорился и уехал от соперников за 2 км до финиша, опередив ближайшего из них, Геранта Томаса, на 18 секунд.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Победа на горном этапе принесла Наиро Кинтане майку лидера общего зачёта Тиррено-Адриатико-2017, а также майку горного короля. В генеральной классификации колумбийский гонщик лидирует с преимуществом в 33 секунды над Адамом Йейтсом (Orica-Scott), тройку сильнейших в общем зачёте замыкает Тибо Пино (FDJ), проигрывающий Кинтане 56 секунд.

С тех пор, как в маршрут Тиррено-Адриатико стали входить большие горы, только победители Гран-туров одерживали победа на этапах с подобным горным финишем – Винченцо Нибали выиграл на Прати-ди-Тиво в 2012, Крис Фрум на Прати-ди-Тиво в 2013, Альберто Контадор на Гуардиагреле в 2014 и Наиро Кинтана дважды победил на Терминилло в 2015 и 2017.

Наиро Кинтана: «Я очень доволен, что всё прошло, как мы планировали. Я не был уверен в своей форме, потому что последние несколько дней приболел, был в гриппозном состоянии. Это забрало часть сил, и пока ещё я не чувствую себя совсем хорошо. Но команда меня поддерживала все эти дни. Мои товарищи по команде позволили мне спокойно доехать до подножия подъёма, потом Андрей Амадор, Дани Морено и Джонатан Кастровьехо внимательно следили за атаками.

Наша стратегия состояла в том, чтобы у нас впереди был человек, пока я не начал свою атаку, и вперёд уехал Кастровьехо. Когда начались серьёзные атаки, я сидел у них на колесе, пока не почувствовал, что настал момент для моего рывка, и я всех обошёл. Чувствую, что в определённые моменты опыт и зрелость дают преимущество, чем старше, тем лучше, сегодня это принесло мне плоды.

Впереди осталась ещё пара опасных этапов. Гонка не закончена. Хотя в общем зачёте у меня хороший запас, однако, но я считаю завтрашний этап более тяжёлым, чем сегодняшний. Мне бы хотелось стартовать в разделке с тем же преимуществом, какое есть у меня сейчас в общем зачёте».