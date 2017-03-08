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Вторая победа Наиро Кинтаны на Терминилло

Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Тиррено-Адриатико, второй раз в карьере выигрывая этап до Терминилло

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) повторил на Тиррено-Адриатико успех 2015 года, вновь выиграв этап с горным финишем на Терминилло. Колумбийский гонщик команды Movistar атаковал из группы лидеров за 2,5 км до финиша 16-километрового подъёма к вершине Терминилло. На его рывок ответили лишь Герант Томас (Sky), Адам Йейтс (Orica-Scott) и Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac). Через 500 м Наиро Кинтана снова ускорился и уехал от соперников за 2 км до финиша, опередив ближайшего из них, Геранта Томаса, на 18 секунд.

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Победа на горном этапе принесла Наиро Кинтане майку лидера общего зачёта Тиррено-Адриатико-2017, а также майку горного короля. В генеральной классификации колумбийский гонщик лидирует с преимуществом в 33 секунды над Адамом Йейтсом (Orica-Scott), тройку сильнейших в общем зачёте замыкает Тибо Пино (FDJ), проигрывающий Кинтане 56 секунд.

 

  С тех пор, как в маршрут Тиррено-Адриатико стали входить большие горы, только победители Гран-туров одерживали победа на этапах с подобным горным финишем – Винченцо Нибали выиграл на Прати-ди-Тиво в 2012, Крис Фрум на Прати-ди-Тиво в 2013, Альберто Контадор на Гуардиагреле в 2014 и Наиро Кинтана дважды победил на Терминилло в 2015 и 2017.

 

  Наиро Кинтана: «Я очень доволен, что всё прошло, как мы планировали. Я не был уверен в своей форме, потому что последние несколько дней приболел, был в гриппозном состоянии. Это забрало часть сил, и пока ещё я не чувствую себя совсем хорошо. Но команда меня поддерживала все эти дни. Мои товарищи по команде позволили мне спокойно доехать до подножия подъёма, потом Андрей Амадор, Дани Морено и Джонатан Кастровьехо внимательно следили за атаками.

 

  Наша стратегия состояла в том, чтобы у нас впереди был человек, пока я не начал свою атаку, и вперёд уехал Кастровьехо. Когда начались серьёзные атаки, я сидел у них на колесе, пока не почувствовал, что настал момент для моего рывка, и я всех обошёл. Чувствую, что в определённые моменты опыт и зрелость дают преимущество, чем старше, тем лучше, сегодня это принесло мне плоды.

 

  Впереди осталась ещё пара опасных этапов. Гонка не закончена. Хотя в общем зачёте у меня хороший запас, однако, но я считаю завтрашний этап более тяжёлым, чем сегодняшний. Мне бы хотелось стартовать в разделке с тем же преимуществом, какое есть у меня сейчас в общем зачёте».

 

 

Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana победа из одиночного отрыва Терминилло Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    rude_rider-Фото
    Еврик 2 гонку показал вчера в прямом так что не гоните волну почем зря
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Извините, не там откомментировал)))
  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Stack-Фото
    Евроспорт2 же показывал в прямом эфире, что не так-то?
  • Адриен
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Адриен-Фото
    Установите расширение для браузера anonymoX или Browsec.
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Была трансляция, без комментариев правда, и тиррено и париж посмотрел, с компа через плеер!
  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для главных итальянецв на генерал этап получился не айс (что Нибали, что ещё хуже Ару), один Пооцовиво порадовал.

  • DV
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    DV-Фото

    Цитата: marketbk
    А по подробнее о "плохих" (хз что за слово замодерировано) монстрах в Кати за последние годы?

    забиваем в гугл "гонщик Катюши пойман на допинге" и читаем.

     

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Еврик отдает должное зимнему сезону, так как крутит его всегда, тем более, что там во всех видах пошли последние этапы/гонки.

    А что касается ТА (4-й этап), ну, Кинтана знал зачем он приехал нат эту гонку, и какой этап он должен зацепить - все удалось)) Последние 5 км. выдались очень интересными. Шпилак мощно шел, но когда тебя преследуют такие зубры-горняки, увы, надо уступать. Томас мощно, будет надёжная подпорка для Фруми на ТдФ на всех этапах и, что самое главное, до самого конца (если понадобится).
    Возможно колумбиец удержит свои лидерство в генерале до самого финиша ТА, но за подиум ожидается ещё та битва

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    HastaManana-Фото
    https://www.procyclinglive.com/livestream/
  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, Ильнур пока на самые решающие этапы, если надо "драться" в очную, пока ещё не тянет (может потому что только март месяц).
    Конта молодец, застолбил себе подлиум и на этапе, и в генерале.

    P.S.

    Жаль, что королевский этап на ПН совпал с королевским этапом на ТА, а Евроспорт 1 не транслировал LIVE ни французкую гонку, ни итальянскую.

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