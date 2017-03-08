Петер Саган, Том Боонен, Роан Деннис о 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Петер Саган выигрывает 3-й этап Тиррено-Адриатико, Роан Деннис - новый лидер общего зачёта

Действующий чемиион мира Петер Саган стал победителем 3-го этапа итальянской многодневной гонки Тиррено-Адриатико-2017. Этап завершился общим спринтом, на финише в тягун словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe обошёл итальянского гонщика Элиа Вивиани (Sky) и бельгийского гонщика Юргена Руландтса (Lotto Soudal). Это шестая в карьере победа Петера Сагана на этапе Тиррено-Адриатико.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Сегодня я хорошо провёл спринт. В прошлом году был подобный этап, но тогда я слишком рано вышел вперёд. Я научился, что в спринте лучше выходить сзади.

Многие гонщики, у которых не шла нога, вышли вперёд к спринту, но, к счастью, ветер на последних 200 метрах облегчил ситуацию.

Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за их работу! Мы счастливы, что выиграли. Сегодня было очень ветрено, все боялись последних 50 км, но ничего не произошло.

Благодаря боковому ветру на колесе Вивиани никого не было, так что я сел за ним. Он ехал так, как я в прошлом году. 250 м в тягун, не слишком долго.

Как я уже говорил, сезон только начался, надеюсь, это не последняя моя победа».

Завал, произошедший на последнем километре, выбил из борьбы за победу на этапе колумбийского спринтера команды Quick Step Floors Фернандо Гавирию, вместе с которым упали также его товарищи по команде Том Боонен и Боб Юнгельс. К счастью, они не пострадали. Фернандо Гавирия поранил левое колено. Также в этом завале пострадал итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине, получивший ушиб.

Том Боонен (Quick Step Floors): «Я не знаю, что произошло, к счастью, я не пострадал, я не упал, а перелетел через гонщика, находившегося передо мной. Мы находились впереди среди первых пятнадцати гонщиков, Фернандо хорошо сидел у меня на колесе, мы ждали, когда будем выходить вперёд. Внезапно передо мной упали двое, я не смог их объехать. Фернандо тоже упал, на этом наш этап был закончен. Очень жаль, потому что мы шли на хорошей позиции, Фернандо мог хорошо спринтовать».

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Новым лидером общего зачёта стал австралийский гонщик команды BMC Роан Деннис: «Не знаю, почему произошёл завал, я ехал сзади, увидел, как многие стали жать на тормоза. Мне удалось объехать ребят, которые упали, поэтому я надел майку лидера вместо Грега.

Сюда я приехал, чтобы использовать дороги Тиррено-Адриатико в качестве подготовки к Джиро д’Италия. Мне надо учиться, как проходить подъёмы наравне с лучшими, если я хочу проехать Джиро д’Италию. На мне нет прессинга, я просто хочу выступить так хорошо, как могу, чтобы посмотреть, как моя форма. Если не сработает, я смогу получить урок и продолжать совершенствоваться. Тиджей Ван Гардерен остаётся нашим лидером на гонку, я в резерве».