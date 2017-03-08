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Ричи Порт, Альберто Контадор и Дэн Мартин о 7-м этапе Париж-Ницца-2017

Ричи Порт, Альберто Контадор, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 7-м этапе Париж-Ницца-2017

 

  На королевском  7-м этапе гонки Париж-Ницца с высокогорным финишем на Коль-де-ла-Куйоль Ричи Порт (Richie Porte) одержал победу, атаковав за 3,3 км до финиша из группы лидеров. Он сумел удержать преимущество и победой на самой высокой за всю историю французской гонки вершине компенсировал неудачный старт на Париж-Ницце и поражение на 6-м этапе.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo), который дольше всех из претендентов  проехал с помощником Харлинсоном Пантано, задававшим темп до финальных 5 км дистанции, атаковал на последнем километре и уехал от колумбийского гонщика Серхио Энао (Sky), финишировав 2-м, что позволило ему подняться на третью строчку в общем зачёте.

Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин, сначала не сумевший удержаться с Энао и Контадором, в одиночку преследовал соперников, а затем, ускорившись на последнем километре, занял на этапе 3-е место. Его товарищ по команде Жулиан Алафилипп выпал из группы лидеров за 10 км до финиша и не смог сохранить жёлтую майку лидера, которая перешла к Серхио Энао (Sky).

 

 

 Photo © ASO/A.Broadway

 

  Ричи Порт (BMC): «Было так больно, но победа очень сладка после катастрофического начала недели. Я снимаю шляпу перед командой, они абсолютно невероятно работали все этапы и не теряли веры в меня. Я говорю им огромное спасибо.

 

Я люблю эту гонку, она много для меня значит. Выиграть этап здесь невероятно. Победа даёт огромное чувство удовлетворения.

 

Я знал этот подъём, две недели назад мы проводили разведку. Прекрасная гора. Нам повезло с погодой, что мы смогли взобраться так высоко. Это самый высокий финиш на Париж-Ницце за всю историю.

Мне было трудно выходить на старт после второго этапа, но неудача заставляет желать победы ещё больше. Меня не преследовали, потому что я не угрожаю общему зачёту, но всё равно последние 3 км были адскими».

 

 

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «На последнем подъёме мы шли в хорошем ритме, задали тяжёлый темп. Пантано проделал ради меня экстраординарную работу. Он провёл селекцию в группе и порвал её.

 

Пока я сомневался, идти ли мне за победой на этапе или подумать об общем зачёте, Ричи воспользовался моментом нерешительности и атаковал. И мы больше не смогли его догнать. Я проанализировал ситуацию, посмотрел, что смогу сделать, и решил создать просвет между собой и остальными претендентами на общий зачёт. Так что я поехал за Ричи с Энао. В конце всё прошло хорошо. Ощущения сегодня были лучше, чем вчера. Завтра ещё один день. Жаль лишь, что без финиша в гору, но посмотрим, что получится».

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Сегодня для меня этап завершился с горько-сладким привкусом. Я знал, что Жулиану будет тяжело на таком длинном подъёме, но я на самом деле верил, что он удержит майку. В конце я поехал за сильнейшими, просто сел им на колесо. Наша команда провела фантастическую работу, защищая лидера».

 

  Жулиан Алафилипп: «Не могу сказать, что разочарован, потому что подъём был очень тяжёлым, я осознавал это ещё перед стартом этапа. Уже на Сен-Мартен я был в хвосте группы, а Куйоль в два раза длиннее и в два раза тяжелее. Мои соперники сделали всё, чтобы меня сбросить. Но эта неделя была для меня великолепной, я провёл её в жёлтой майке, выиграл этап. Я не могу быть разочарован. Я сделал всё, что мог.

Мне хочется поблагодарить всех моих товарищей по команде. Они были невероятны. Я горжусь ими, мне жаль, что я потерял майку. Я делал всё, что было в моих силах».

 

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Альберто Контадор Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    rude_rider-Фото
    Еврик 2 гонку показал вчера в прямом так что не гоните волну почем зря
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Извините, не там откомментировал)))
  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Stack-Фото
    Евроспорт2 же показывал в прямом эфире, что не так-то?
  • Адриен
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Адриен-Фото
    Установите расширение для браузера anonymoX или Browsec.
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Была трансляция, без комментариев правда, и тиррено и париж посмотрел, с компа через плеер!
  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для главных итальянецв на генерал этап получился не айс (что Нибали, что ещё хуже Ару), один Пооцовиво порадовал.

  • DV
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    DV-Фото

    Цитата: marketbk
    А по подробнее о "плохих" (хз что за слово замодерировано) монстрах в Кати за последние годы?

    забиваем в гугл "гонщик Катюши пойман на допинге" и читаем.

     

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Еврик отдает должное зимнему сезону, так как крутит его всегда, тем более, что там во всех видах пошли последние этапы/гонки.

    А что касается ТА (4-й этап), ну, Кинтана знал зачем он приехал нат эту гонку, и какой этап он должен зацепить - все удалось)) Последние 5 км. выдались очень интересными. Шпилак мощно шел, но когда тебя преследуют такие зубры-горняки, увы, надо уступать. Томас мощно, будет надёжная подпорка для Фруми на ТдФ на всех этапах и, что самое главное, до самого конца (если понадобится).
    Возможно колумбиец удержит свои лидерство в генерале до самого финиша ТА, но за подиум ожидается ещё та битва

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    HastaManana-Фото
    https://www.procyclinglive.com/livestream/
  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, Ильнур пока на самые решающие этапы, если надо "драться" в очную, пока ещё не тянет (может потому что только март месяц).
    Конта молодец, застолбил себе подлиум и на этапе, и в генерале.

    P.S.

    Жаль, что королевский этап на ПН совпал с королевским этапом на ТА, а Евроспорт 1 не транслировал LIVE ни французкую гонку, ни итальянскую.

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2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
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