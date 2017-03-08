Ричи Порт, Альберто Контадор и Дэн Мартин о 7-м этапе Париж-Ницца-2017

Ричи Порт, Альберто Контадор, Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп о 7-м этапе Париж-Ницца-2017

На королевском 7-м этапе гонки Париж-Ницца с высокогорным финишем на Коль-де-ла-Куйоль Ричи Порт (Richie Porte) одержал победу, атаковав за 3,3 км до финиша из группы лидеров. Он сумел удержать преимущество и победой на самой высокой за всю историю французской гонки вершине компенсировал неудачный старт на Париж-Ницце и поражение на 6-м этапе.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo), который дольше всех из претендентов проехал с помощником Харлинсоном Пантано, задававшим темп до финальных 5 км дистанции, атаковал на последнем километре и уехал от колумбийского гонщика Серхио Энао (Sky), финишировав 2-м, что позволило ему подняться на третью строчку в общем зачёте.

Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин, сначала не сумевший удержаться с Энао и Контадором, в одиночку преследовал соперников, а затем, ускорившись на последнем километре, занял на этапе 3-е место. Его товарищ по команде Жулиан Алафилипп выпал из группы лидеров за 10 км до финиша и не смог сохранить жёлтую майку лидера, которая перешла к Серхио Энао (Sky).

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Ричи Порт (BMC): «Было так больно, но победа очень сладка после катастрофического начала недели. Я снимаю шляпу перед командой, они абсолютно невероятно работали все этапы и не теряли веры в меня. Я говорю им огромное спасибо.

Я люблю эту гонку, она много для меня значит. Выиграть этап здесь невероятно. Победа даёт огромное чувство удовлетворения.

Я знал этот подъём, две недели назад мы проводили разведку. Прекрасная гора. Нам повезло с погодой, что мы смогли взобраться так высоко. Это самый высокий финиш на Париж-Ницце за всю историю.

Мне было трудно выходить на старт после второго этапа, но неудача заставляет желать победы ещё больше. Меня не преследовали, потому что я не угрожаю общему зачёту, но всё равно последние 3 км были адскими».

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «На последнем подъёме мы шли в хорошем ритме, задали тяжёлый темп. Пантано проделал ради меня экстраординарную работу. Он провёл селекцию в группе и порвал её.

Пока я сомневался, идти ли мне за победой на этапе или подумать об общем зачёте, Ричи воспользовался моментом нерешительности и атаковал. И мы больше не смогли его догнать. Я проанализировал ситуацию, посмотрел, что смогу сделать, и решил создать просвет между собой и остальными претендентами на общий зачёт. Так что я поехал за Ричи с Энао. В конце всё прошло хорошо. Ощущения сегодня были лучше, чем вчера. Завтра ещё один день. Жаль лишь, что без финиша в гору, но посмотрим, что получится».

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Сегодня для меня этап завершился с горько-сладким привкусом. Я знал, что Жулиану будет тяжело на таком длинном подъёме, но я на самом деле верил, что он удержит майку. В конце я поехал за сильнейшими, просто сел им на колесо. Наша команда провела фантастическую работу, защищая лидера».

Жулиан Алафилипп: «Не могу сказать, что разочарован, потому что подъём был очень тяжёлым, я осознавал это ещё перед стартом этапа. Уже на Сен-Мартен я был в хвосте группы, а Куйоль в два раза длиннее и в два раза тяжелее. Мои соперники сделали всё, чтобы меня сбросить. Но эта неделя была для меня великолепной, я провёл её в жёлтой майке, выиграл этап. Я не могу быть разочарован. Я сделал всё, что мог.

Мне хочется поблагодарить всех моих товарищей по команде. Они были невероятны. Я горжусь ими, мне жаль, что я потерял майку. Я делал всё, что было в моих силах».