Пресс-конференция участников Тиррено-Адриатико-2017

Накануне старта 52-го выпуска итальянской многодневной гонки Мирового тура Тиррено-Адриатико прошла пресс-конференция с участием претендентов на титул победителя «Гонки двух морей», которые с 8 по 14 марта преодолеют более тысячи километров.

Наиро Кинтаны (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Фабио Ару (Astana), Тибо Пино (FDJ), а также олимпийский чемпион Грег Ван Авермат (BMC), действующий чемпион мира и Европы Петер Саган (Bora-Hansgrohe), спринтеры Фернандо Гавирия (Quick Step Floors), Калеб Юэн (Orica-Scott) Марк Кэвендиш (Dimenison Data) на пресс-конференции рассказали о своих надеждах и задачах на гонку.

Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Грег Ван Авермат (BMC): «Может быть, если пойдёт снег, я снова выиграю Тиррено-Адриатико! В прошлом году мне повезло с погодой. Но если серьёзно, то думаю, ещё раз выиграть невозможно. Я здесь, чтобы бороться за этап и оттачивать форму перед классиками».

Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «В прошлые выходные я заболел, но теперь чувствую себя хорошо. На Страде Бьянке я проехал 100 км, а потом не касался велосипеда два дня. Посмотрим завтра, достаточно ли я здоров, чтобы снова выступать в гонке».

Наиро Кинтана (Movistar): «Хочу хорошо проехать Тиррено-Адриатико, как и три года назад. Мне бы снова хотелось выиграть титул, и с этой целью мы привезли сильный состав. Мы в хорошей форме, но выиграем мы или проиграем, зависит и от наших соперников, уровень которых на этой гонке очень высок».

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Тиррено-Адриатико предстоит сложная, я хочу выйти к своей лучшей форме. Эта гонка поможет мне понять, где я нахожусь в смысле конкурентоспособности перед Джиро д’Италия и оставшейся частью сезона»



Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Фабио Ару (Astana): «Я впервые стартую на Тиррено-Адриатико, поэтому не знаю точно, чего мне ждать. Конечно, уровень соревнования высок. Я в довольно хорошей форме. В субботу, на Страде Бьянке я падал, но восстановился, надеюсь, что здесь хорошо проеду гонку».

Тибо Пино (FDJ): «Страде Бьянке я ехал в основном для тренировки, а моя настоящая цель – Тиррено-Адриатико. Я очень надеюсь выиграть…но буду доволен и местом на финальном подиуме».

Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Последние три или четыре года я участвую в Тиррено-Адриатико. На этот раз я еду её по-другому, потому что моя главная цель – Джиро д’Италия. Тиррено-Адриатико – первая крупная гонка Мирового тура, уровень здесь очень высок, у нас есть цели на эту гонку».

Том Дюмулин (Suweb): «Я жду разделку, но последние пару месяцев я работаю над своими способностями проходить горы. На этой гонке нацелен на генеральную классификацию».

Герант Томас (Sky): «В этом году моя подготовка шла по-другому, чем в прошлом году, когда я выиграл Париж-Ниццу. Я поехал с Крисом Фрумом в тренировочный лагерь в Южной Африке, и пока не знаю, в какой я форме. К сожалению, там была плохая погода».

Адам Йейтс (Orica-Scott): «Приятно, что у меня уже есть победа так рано в сезоне. Но здесь уровень гонки довольно высок, последний этап – разделка, а я не специалист в этой дисциплине».

Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Было бы приятно стать первым американцем, выигравшим Тиррено-Адриатико. Всё возможно. Терминилло будет сложным тестом при таком составе …но психологически я готов бороться здесь за общий зачёт».

Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors): «Я считаю, что нахожусь в хорошей форме, но здесь много сильных гонщиков. Я бы хотел выиграть этап, как в прошлом году. Более того, мне хочется выиграть его в красивом зрелищном стиле. В спринте побеждает сильнейший, надеюсь, это буду я».

Калеб Юэн (Orica-Scott): «После победы на этапе Тура Абу-Даби я не стал другим гонщиком. Но, конечно, победа у сильных ребят даёт мне больше уверенности в спринте, надеюсь, и в этой гонке я поднимусь на более высокий уровень».

Марк Кэвендиш (Dimension Data): «В прошлом году наша команда выиграла этап со Стивом Каммингсом. Нам бы хотелось повторить этот успех. Лично я после Тура Абу-Даби заболел, надеюсь, что полностью выздоровел к старту Тиррено-Адриатико».