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Пресс-конференция участников Тиррено-Адриатико-2017

Пресс-конференция участников Тиррено-Адриатико-2017

 

  Накануне старта 52-го выпуска итальянской многодневной гонки Мирового тура Тиррено-Адриатико прошла пресс-конференция с участием претендентов на титул победителя «Гонки двух морей», которые с 8 по 14 марта преодолеют более тысячи километров.

 

Наиро Кинтаны (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Фабио Ару (Astana), Тибо Пино (FDJ), а также олимпийский чемпион Грег  Ван Авермат (BMC), действующий чемпион  мира и Европы Петер  Саган (Bora-Hansgrohe), спринтеры Фернандо Гавирия (Quick Step Floors), Калеб Юэн  (Orica-Scott) Марк Кэвендиш  (Dimenison Data) на пресс-конференции рассказали о своих надеждах и задачах на гонку.

 

 

 

 Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 Грег Ван Авермат (BMC): «Может быть, если пойдёт снег, я снова выиграю Тиррено-Адриатико! В прошлом году мне повезло с погодой. Но если серьёзно, то думаю, ещё раз выиграть невозможно. Я здесь, чтобы бороться за этап и оттачивать форму перед классиками».

 

 

 Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «В прошлые выходные я заболел, но теперь чувствую себя хорошо. На Страде Бьянке я проехал 100 км, а потом не касался велосипеда два дня. Посмотрим завтра, достаточно ли я здоров, чтобы снова выступать в гонке».

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Хочу хорошо проехать Тиррено-Адриатико, как и три года назад. Мне бы снова хотелось выиграть титул, и с этой целью мы привезли сильный состав. Мы в хорошей форме, но выиграем мы или проиграем, зависит и от наших соперников, уровень которых на этой гонке очень высок».

 

 

 

 

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Тиррено-Адриатико предстоит сложная, я хочу выйти к своей лучшей форме. Эта гонка поможет мне понять, где я нахожусь в смысле конкурентоспособности перед Джиро д’Италия и оставшейся частью  сезона»

 

 
Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Фабио Ару (Astana): «Я впервые стартую на Тиррено-Адриатико, поэтому не знаю точно, чего мне ждать. Конечно, уровень соревнования высок. Я в довольно хорошей форме. В субботу, на Страде Бьянке я падал, но восстановился, надеюсь, что здесь хорошо проеду гонку».

 

  Тибо Пино (FDJ): «Страде Бьянке я ехал в основном для тренировки, а моя настоящая цель – Тиррено-Адриатико. Я очень надеюсь выиграть…но буду доволен и местом на финальном подиуме».

 

 

 

 

 

 

 Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Последние три или четыре года я участвую в Тиррено-Адриатико. На этот раз я еду её по-другому, потому что моя главная цель – Джиро д’Италия. Тиррено-Адриатико – первая крупная гонка Мирового тура, уровень здесь очень высок, у нас есть цели на эту гонку».

 

 Том Дюмулин (Suweb): «Я жду разделку, но последние пару месяцев я работаю над своими способностями проходить горы. На этой гонке нацелен на генеральную классификацию».

 

  Герант Томас (Sky): «В этом году моя подготовка шла по-другому, чем в прошлом году, когда я выиграл Париж-Ниццу. Я поехал с Крисом Фрумом в тренировочный лагерь в Южной Африке, и пока не знаю, в какой я форме. К сожалению, там была плохая погода».

 

  Адам Йейтс (Orica-Scott): «Приятно, что у меня уже есть победа так рано в сезоне. Но здесь уровень гонки довольно высок, последний этап – разделка, а я не специалист в этой дисциплине».

 

 

 

 

 Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Было бы приятно стать первым американцем, выигравшим Тиррено-Адриатико. Всё возможно. Терминилло будет сложным тестом при таком составе …но психологически я готов бороться здесь за общий зачёт».

 

  Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors): «Я считаю, что нахожусь в хорошей форме, но здесь много сильных гонщиков. Я бы хотел выиграть этап, как в прошлом году. Более того, мне хочется выиграть его в красивом зрелищном стиле. В спринте побеждает сильнейший, надеюсь, это буду я».

 

 

 

 

 

  Калеб Юэн (Orica-Scott): «После победы на этапе Тура Абу-Даби я не стал другим гонщиком. Но, конечно, победа у сильных ребят даёт мне больше уверенности в спринте, надеюсь, и в этой гонке я поднимусь на более высокий уровень».

 

  Марк Кэвендиш (Dimension Data): «В прошлом году наша команда выиграла этап со Стивом Каммингсом. Нам бы хотелось повторить этот успех. Лично я после Тура Абу-Даби заболел, надеюсь, что полностью выздоровел к старту Тиррено-Адриатико».

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Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 22.05.2013

    у Кэва вид усталый что-то)

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Комментарии

  • HastaManana
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    HastaManana-Фото

    Мдааа, укатали Сивку Киттеля крутые горки боковые ветра. Такой шикарный развоз от Quick-Step и мимо кассы. 

  • velodoctor
    Пресс-конференция участников Т ... (1)
    velodoctor-Фото

    у Кэва вид усталый что-то)

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (9)
    velodoctor-Фото

    Чернецкого убрали из состава, ну в Испании то мы его должны увидеть?

  • motte
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    motte-Фото

    Михаил,  все очень не предсказуемо в завтрашней разделке по двум причинам: 

    1. Этапы были и выматывающие и дико нервные, потеряно масса сил всеми 

    2. Впереди , после разделки, начинается двухдневная связка горных этапов .( посмотрел начало первой горы 7го этапа и что дальше,  жутко стало) 

    Так что,  по моему мнению,  претеденты на генерал будут идти разделку дабы не измотать себя и не отдать время

    Вот такое мое личное мнение

    С другой стороны,  учтя относительно равнинный этап после разделки,  то фавориты пойдут на все деньги,  у кого какая нога будет завтра,  так что все непредсказуемо и до жути интересно

    Всем всех благ

    Сегодня в Ницце на безветренной стороне было аж 25 тепла

  • velodoctor
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    velodoctor-Фото

    В конце торчок, на нем до 20% градиенты. Так что Энао не сбрасываем, даже если он секунд 20-25 проиграет на равнине, может отыграть что-то на торчке.

    Я бы назвал Порта фаворитом номер 1, контадора 2.  Галлопан, Ион изагирре, Зака, Мартин (немец) и Алафилип точно должны быть в  10ке. Также любопытно, будет ли Демар изо всех сил защищать свою майку лидера, так то он на Альгарве проехал супер разделку. Вы как думаете? russian

  • Meilleur
    Ричи Порт и Альберто Контадор ... (5)
    Meilleur-Фото

    Каких дифирамбов? Порт нравится считанному числу болельщиков. Большой звездой он не является, на нем не похайпишь и не самоутверждаешься. Простой достаточно сильный гонщик с неплохим списком достижений. Не более.

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    velodoctor-Фото

    Лятур и второй красавцы. Спасли этап можно сказать.

  • Rokka
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    Rokka-Фото
    Болел за Латура, рассчитывал на красивую победу над спринтерами. Ну а Кристофф да, опускаются руки. Казалось что еще нужно для победы?!
  • faiter
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    faiter-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Латур) вот кто герой этапа)
    скоро он будет давать всем прикурить))
    а Кристофф в очередной раз расписался в своем неумении выигрывать гонки,где едут умные гонщики,в неумении выбирать позицию
    в неумении просчитать ситуацию.
    вот на первенствах водокачки там да-там против лома нет приема.
    возможно пик карьеры его (Кристофа) прошёл.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Латур) вот кто герой этапа)

    скоро он будет давать всем прикурить))

    а Кристофф в очередной раз расписался в своем неумении выигрывать гонки,где едут умные гонщики,в неумении выбирать позицию

    в неумении просчитать ситуацию.

    вот на первенствах водокачки там да-там против лома нет приема.

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Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

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