Герант Томас, Мэтт Уайт, Симон Шпилак о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

На 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017 с финишем до Терминилло основная борьба разгорелась на финальном подъёме. 30-летний словенский гонщик команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак атаковал в начале 16-километрового подъёма, за 11 км до финиша из группы, в которой находились Михал Квятковски (Sky), Джонатан Кастровьехо (Movistar) и Роман Кройцигер (Orica-Scott).

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Шпилаку удалось сбросить попутчиков за 5 км до финиша, но он не смог удержать преимущество до финиша. Атаковавший за 2 км до финиша Наиро Кинтана (Movistar) подтянул к Шпилаку группу лидеров, включая Геранта Томаса (Sky), Адама Йейтса (Orica-Scott) и Ригоберто Урана (Cannonsale-Drapac).

24-летний британский гонщик Адам Йейтс финишировал третьим, уступив победителю этапа и Геранту Томасу, и в итоге поднялся на 3-ю строчку общего зачёта.

Матвей Мамыкин, российский гонщик команды Katusha-Alpecin, уехавший в отрыв дня в числе шести гонщиков, упал во время этапа за 25 км до финиша и вылетел с дороги. К счастью, ему удалось избежать серьёзных травм и он продолжил этап.

Матвей Мамыкин (Katusha-Alpecin): «Я недооценил гонщика, ехавшего впереди меня, он невероятно медленно проходил поворот. Потом заднее колесо начало скользить, когда я тормозил. Кроме ссадин у меня ничего серьёзного».

Photo © Sky

Герант Томас (Sky): «Я не знал, что ожидать от первого горного финиша сезона, чувствовал себя хорошо, так что, я доволен своим выступлением. Кинтана очень хорош на таком подъёме. Ускорение Кинтаны феноменально, я знал, что не смогу ему соответствовать. Если бы я попытался удержаться с ним, мне пришлось бы вогнать себя в красную зону. И я постарался пойти своей скоростью, и когда подтянулся к нему, он снова ускорился.

Я был сконцентрирован на этапе, а эти ребята (Уран и Йейтс), тоже думали о том, как пройти этап, и не хотели тянуть. Когда Кинтана атаковал, каждый стал работать на себя. Я просто хотел показать лучший из возможных результатов. До Джиро д’Италия ещё далеко, пока многие гонщики будут сильнее меня».

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Мэтт Уайт, спортивный директор Orica-Scott: «Команда сегодня проехала отлично, они вели гонку с умом. Была опасность на финальном подъёме, но у отрыва было небольшое преимущество, в итоге всех догнали, и фавориты показали себя. Роман Кройцигер и Люк Дабридж оставались с Адамом до последних километров. Роман следил за атаками, а Люк, который сейчас очень силён на подъёмах, провёл пару мощных смен впереди, догоняя отрыв. После того, как их работа была выполнена, пришла очередь Адама, и он не разочаровал, особенно, если вспомнить, что сегодня у него лишь 8-й гоночный день с начала сезона, и первый протяжённый подъём в этом году.

Конечно, мы довольны и результатом, и положением в генеральной классификации, но до конца гонки ещё далеко. Завтрашний этап будет особенно трудным, всё может быстро поменяться».

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Симон Шпилак (Katusha-Alpecin): «Я очень доволен своим выступлением. Возможно, на финальном подъёме Терминилло я атаковал слишком рано. Обычно я предпочитаю более крутые подъёмы. Всё время дул встречный ветер, что усложняло задачу уехать от группы. Также было трудно из-за Квятковски и Кастровьехо, мне всё время приходилось работать впереди одному. На финальных километрах я сделал всё, что было в моих силах, но Кинтана был силён. 5-е место – совсем не плохо. Моя форма даёт уверенность перед следующими гонками».