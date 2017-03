Герант Томас, Мэтт Уайт, Симон Шпилак о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

На 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017 с финишем до Терминилло основная борьба разгорелась на финальном подъёме. 30-летний словенский гонщик команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак атаковал в начале 16-километрового подъёма, за 11 км до финиша из группы, в которой находились Михал Квятковски (Sky), Джонатан Кастровьехо (Movistar) и Роман Кройцигер (Orica-Scott).

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Шпилаку удалось сбросить попутчиков за 5 км до финиша, но он не смог удержать преимущество до финиша. Атаковавший за 2 км до финиша Наиро Кинтана (Movistar) подтянул к Шпилаку группу лидеров, включая Геранта Томаса (Sky), Адама Йейтса (Orica-Scott) и Ригоберто Урана (Cannonsale-Drapac).

24-летний британский гонщик Адам Йейтс финишировал третьим, уступив победителю этапа и Геранту Томасу, и в итоге поднялся на 3-ю строчку общего зачёта.

Матвей Мамыкин, российский гонщик команды Katusha-Alpecin, уехавший в отрыв дня в числе шести гонщиков, упал во время этапа за 25 км до финиша и вылетел с дороги. К счастью, ему удалось избежать серьёзных травм и он продолжил этап.

Матвей Мамыкин (Katusha-Alpecin): «Я недооценил гонщика, ехавшего впереди меня, он невероятно медленно проходил поворот. Потом заднее колесо начало скользить, когда я тормозил. Кроме ссадин у меня ничего серьёзного».

Mamykin @katushacycling slides downhill but fortunately no consequence for him #Tirreno pic.twitter.com/DISmqGWUDV