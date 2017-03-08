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Герант Томас, Мэтт Уайт, Симон Шпилак о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Герант Томас, Мэтт Уайт, Симон Шпилак о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 

  На 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017 с финишем до Терминилло основная борьба разгорелась на финальном подъёме. 30-летний словенский гонщик команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак атаковал в начале 16-километрового подъёма, за 11 км до финиша из группы, в которой находились  Михал Квятковски (Sky), Джонатан Кастровьехо (Movistar) и Роман Кройцигер (Orica-Scott).

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

Шпилаку удалось сбросить попутчиков за 5 км до финиша, но он не смог удержать преимущество до финиша. Атаковавший за 2 км до финиша Наиро Кинтана (Movistar) подтянул к Шпилаку группу лидеров, включая Геранта Томаса (Sky), Адама Йейтса (Orica-Scott) и Ригоберто Урана (Cannonsale-Drapac).

 

24-летний британский гонщик Адам Йейтс  финишировал третьим, уступив победителю этапа и Геранту Томасу, и в итоге поднялся на 3-ю строчку общего зачёта.

 

Матвей Мамыкин, российский гонщик команды Katusha-Alpecin, уехавший в отрыв дня в числе шести гонщиков, упал во время этапа за 25 км до финиша и вылетел с дороги. К счастью, ему удалось избежать серьёзных травм и он продолжил этап.

 

Матвей Мамыкин (Katusha-Alpecin): «Я недооценил гонщика, ехавшего впереди меня, он невероятно медленно проходил поворот. Потом заднее колесо начало скользить, когда я тормозил. Кроме ссадин у меня ничего серьёзного».

 

 

 Photo © Sky

 

  Герант Томас (Sky): «Я не знал, что ожидать от первого горного финиша сезона, чувствовал себя хорошо, так что, я доволен своим выступлением. Кинтана очень хорош на таком подъёме. Ускорение Кинтаны феноменально, я знал, что не смогу ему соответствовать. Если бы я попытался удержаться с ним, мне пришлось бы вогнать себя в красную зону. И я постарался пойти своей скоростью, и когда подтянулся к нему, он снова ускорился.

 

  Я был сконцентрирован на этапе, а эти ребята (Уран и Йейтс), тоже думали о том, как пройти этап, и не хотели тянуть. Когда Кинтана атаковал, каждый стал работать на себя. Я просто хотел показать лучший из возможных результатов. До Джиро д’Италия ещё далеко, пока многие гонщики будут сильнее меня».

 

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор Orica-Scott: «Команда сегодня проехала отлично, они вели гонку с умом. Была опасность на финальном подъёме, но у отрыва было небольшое преимущество, в итоге всех догнали, и фавориты показали себя. Роман Кройцигер и Люк Дабридж оставались с Адамом до последних километров.  Роман следил за атаками, а Люк, который сейчас очень силён на подъёмах, провёл пару мощных смен впереди, догоняя отрыв. После того, как их работа была выполнена, пришла очередь Адама, и он не разочаровал, особенно, если вспомнить, что сегодня у него лишь 8-й гоночный день с начала сезона, и первый протяжённый подъём в этом году.

 

Конечно, мы довольны и результатом, и положением в генеральной классификации, но до конца гонки ещё далеко. Завтрашний этап будет особенно трудным, всё может быстро поменяться».

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Симон Шпилак (Katusha-Alpecin): «Я очень доволен своим выступлением. Возможно, на финальном подъёме Терминилло я атаковал слишком рано.  Обычно я предпочитаю более крутые подъёмы. Всё время дул встречный ветер, что усложняло задачу уехать от группы. Также было трудно из-за Квятковски и Кастровьехо, мне всё время приходилось работать впереди одному. На финальных километрах я сделал всё, что было в моих силах, но Кинтана был силён. 5-е место – совсем не плохо. Моя форма даёт уверенность перед следующими гонками».

 

 

Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Герант Томас Адам Йейтс Симон Шпилак Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    rude_rider-Фото
    Еврик 2 гонку показал вчера в прямом так что не гоните волну почем зря
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Извините, не там откомментировал)))
  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Stack-Фото
    Евроспорт2 же показывал в прямом эфире, что не так-то?
  • Адриен
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Адриен-Фото
    Установите расширение для браузера anonymoX или Browsec.
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Была трансляция, без комментариев правда, и тиррено и париж посмотрел, с компа через плеер!
  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для главных итальянецв на генерал этап получился не айс (что Нибали, что ещё хуже Ару), один Пооцовиво порадовал.

  • DV
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    DV-Фото

    Цитата: marketbk
    А по подробнее о "плохих" (хз что за слово замодерировано) монстрах в Кати за последние годы?

    забиваем в гугл "гонщик Катюши пойман на допинге" и читаем.

     

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Еврик отдает должное зимнему сезону, так как крутит его всегда, тем более, что там во всех видах пошли последние этапы/гонки.

    А что касается ТА (4-й этап), ну, Кинтана знал зачем он приехал нат эту гонку, и какой этап он должен зацепить - все удалось)) Последние 5 км. выдались очень интересными. Шпилак мощно шел, но когда тебя преследуют такие зубры-горняки, увы, надо уступать. Томас мощно, будет надёжная подпорка для Фруми на ТдФ на всех этапах и, что самое главное, до самого конца (если понадобится).
    Возможно колумбиец удержит свои лидерство в генерале до самого финиша ТА, но за подиум ожидается ещё та битва

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    HastaManana-Фото
    https://www.procyclinglive.com/livestream/
  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, Ильнур пока на самые решающие этапы, если надо "драться" в очную, пока ещё не тянет (может потому что только март месяц).
    Конта молодец, застолбил себе подлиум и на этапе, и в генерале.

    P.S.

    Жаль, что королевский этап на ПН совпал с королевским этапом на ТА, а Евроспорт 1 не транслировал LIVE ни французкую гонку, ни итальянскую.

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