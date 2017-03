Результаты Тиррено-Адриатико-2017. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:36 Результаты Тиррено-Адриатико-2017. Этап 4 Montalto di Castro - Terminillo, 187 км 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 5:27:22 2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:00:18 3 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:24 4 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 5 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:29 6 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:41 7 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 8 Mikel Landa (Spa) Team Sky 9 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:46 10 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 0:00:51 11 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 12 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 13 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:01:01 14 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:01:10 15 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:01:17 16 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:22 18 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 19 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:39 20 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:01:43 21 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 22 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 23 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 24 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 25 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:01:47 26 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 27 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 28 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:02:10 29 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:02:19 30 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:03:02 31 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 32 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 33 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:03:06 34 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 35 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:03:59 36 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 37 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:04:06 38 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 39 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 40 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:04:21 41 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:05:27 42 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:06:13 43 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:06:28 44 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 45 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:08:11 46 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 47 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 48 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 49 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:09:01 50 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 51 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:09:48 52 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:10:02 53 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 54 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:11:46 55 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 56 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 57 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 58 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:13:20 59 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:13:24 60 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 61 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 62 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 63 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 64 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 65 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 66 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 67 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 68 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 69 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 70 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:13:59 71 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 72 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 73 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:15:46 74 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 75 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 76 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 77 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 78 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 79 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 80 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 81 Anthony Roux (Fra) FDJ 82 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 83 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 84 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 85 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 86 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 87 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:17:07 88 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:20:22 89 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 90 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 91 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 92 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 93 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 94 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 95 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 96 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 97 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 98 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 99 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 100 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 101 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 102 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 103 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 104 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 105 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 106 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 107 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 108 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 109 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 110 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 111 William Bonnet (Fra) FDJ 112 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 113 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 114 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 115 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:20:49 116 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:20:54 117 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:20:55 118 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 119 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 120 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:21:24 121 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 122 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 123 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 124 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:21:41 125 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 126 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 127 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:22:06 128 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 129 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:22:26 130 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:25:33 131 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 132 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:26:37 133 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 134 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 135 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 136 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 137 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 138 Jérémy Roy (Fra) FDJ 139 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 140 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 141 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 142 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 143 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 144 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 145 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 146 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 147 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 148 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 149 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 150 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 151 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 152 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 153 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 154 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 155 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 156 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 157 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 158 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 159 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 160 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 161 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 162 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 163 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 164 Elia Viviani (Ita) Team Sky 165 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 166 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 167 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 168 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:27:29 169 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:27:38 Генеральная классификация после 4 этапа 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 16:34:46 2 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:33 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:56 4 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:01:01 5 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:01:06 6 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:19 7 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 8 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:01:23 9 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:01:27 10 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:29 11 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:01:30 12 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:01:32 13 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:01:37 14 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:01:52 15 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:53 16 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 17 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:02:05 18 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:02:08 19 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:15 20 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:02:19 21 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:02:24 22 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:02:26 23 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:02:29 24 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:02:34 25 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:02:36 26 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:38 27 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:03:12 28 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:03:17 29 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:03:43 30 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:03:52 31 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:03:59 32 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:04:49 33 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:05:25 34 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:05:35 35 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:05:55 36 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:06:26 37 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:06:54 38 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:07:08 39 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:07:27 40 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:08:10 41 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:08:43 42 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:09:18 43 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0:09:45 44 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:11:26 45 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:11:36 46 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:11:38 47 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:14:01 48 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:14:08 49 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:12 50 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 0:14:54 51 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:15:03 52 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:15:35 53 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:16:09 54 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:16:19 55 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:16:41 56 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:17:06 57 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:17:51 58 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:17:59 59 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:18:02 60 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:18:28 61 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:18:36 62 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:18:54 63 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:18:55 64 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:19:43 65 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:20:13 66 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:20:27 67 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:21:05 68 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 0:21:12 69 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:21:16 70 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:21:28 71 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:21:42 72 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:21:44 73 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:22:09 74 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:22:32 75 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:22:38 76 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:22:39 77 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:22:56 78 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 79 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:23:07 80 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:23:26 81 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 82 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:23:32 83 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:23:46 84 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:24:13 85 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:24:21 86 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 0:25:02 87 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:25:13 88 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:25:25 89 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:26:50 90 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:09 91 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:27:26 92 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:28:05 93 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:28:26 94 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:28:28 95 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:28:32 96 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:28:35 97 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 0:28:58 98 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:29:09 99 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:29:21 100 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:29:36 101 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:29:39 102 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:29:49 103 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:30:06 104 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:30:11 105 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:30:17 106 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:30:22 107 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:30:50 108 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:31:22 109 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:31:35 110 William Bonnet (Fra) FDJ 111 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:32:32 112 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 0:32:43 113 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:32:52 114 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:33:17 115 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:33:35 116 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:33:36 117 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:33:41 118 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:34:06 119 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:34:20 120 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:34:32 121 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:34:43 122 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:34:50 123 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:35:18 124 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:35:21 125 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:35:46 126 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:35:49 127 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 128 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:35:55 129 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:36:06 130 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:36:24 131 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:36:44 132 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:37:29 133 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:37:45 134 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:38:09 135 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:38:31 136 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:38:47 137 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:38:56 138 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 139 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:38:57 140 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:39:39 141 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:39:59 142 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:40:00 143 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:40:07 144 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:40:17 145 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:40:24 146 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 0:40:43 147 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:40:51 148 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 0:41:17 149 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:42:04 150 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 0:42:15 151 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 0:42:21 152 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:42:44 153 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:43:23 154 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:43:29 155 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:43:59 156 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:46:20 157 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:46:29 158 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:49:20 159 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:50:50 160 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:51:01 161 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:51:03 162 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 163 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 164 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 165 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:51:07 166 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:51:41 167 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:51:48 168 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:53:12 169 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:53:14 Тиррено-Адриатико-2017. Превью Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2017 Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2017 Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2017 Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico-2017 Мировой Тур многодневная гонка Наиро Кинтана Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(34)

Просмотров

(1 562)

В тему: Результаты Тиррено-Адриатико-2017. Этап 3

Результаты Тиррено-Адриатико-2017. Этап 2

Результаты Тиррено-Адриатико-2017. Этап 1

Результаты Тиррено-Адриатико-2016. Этап 6

Результаты Тиррено-Адриатико-2016. Этап 5

Результаты Тиррено-Адриатико-2016. Этап 4

Результаты Тиррено-Адриатико-2016. Этап 3

Результаты Тиррено-Адриатико-2016. Этап 2

Результаты Тиррено-Адриатико-2016. Этап 1

Тиррено-Адриатико-2011. Список команд

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.