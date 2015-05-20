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Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017 в день своего рождения

Наиро Кинтана - победитель 4-го этапа Вуэльты Валенсии-2017 и лидер общего зачёта

 

 

  В день своего 27-летия колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана сделал себе подарок, выиграв 4-й этап Вуэльты Валенсии-2017. Он атаковал у подножия финального подъёма королевского этапа за 4 км до финиша, на его рывок ответили лишь эритрейский гонщик  команды Dimension Data Мерхави Кудус (Merhawi Kudus) и португальский гонщик команды W52/Fc Porto Амаро Антунес (Amaro Antunes). Сначала темпа Кинтаны не выдержал Антунес, затем отстал и Кудус, который в итоге занял на этапе 2-е место.

 

  Победа принесла Наиро Кинтане и майку лидера общего зачёте, где он теперь на 13 секунд опережает бельгийского гонщика команды BMC Бена Херманса.

 

 

Наиро Кинтана о 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 

Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017 в день своего рождения

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  «Наш план сегодня сработал почти идеально. Я всё ещё проверяю, как реагирует моё тело на усилия в самом начале сезона, к счастью, оно отвечает хорошо.

 

  Как и на каждом этапе гонки, команда сегодня меня полностью прикрывала, поэтому я смог сберечь все силы для подъёма. Я атаковал у самого подножия, увидел, что иду хорошо, и продолжил. На самых крутых участках подъёма нога шла отлично, сегодняшнее выступление – это хороший знак. Мы продолжим совершенствовать тренировочный план, чтобы продолжать наращивать форму.

 

  Для меня эта победа особенная – в день моего рождения. Успех меня успокоил и дал уверенности, он доказал, что мы хорошо работали зимой. Мы  поставили конкретные цели и правильно к ним приближаемся.

 

  Я не считаю это предупреждением моим соперникам, потому что пока только начало сезона, просто на этой гонке всё шло хорошо. Мы воспользовались преимуществом момента, но это не ничего не значит в отношении больших целей. Хотя победа нас порадовала, это важный успех для команды.

 

Посвящаю победу моей семье, жене, дочке, отцу и братьям, которые всегда помогают мне».

 

 

Бен Херманс (BMC)  о 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017 в день своего рождения

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  «Сегодня в начале этапа чувствовал себя не слишком хорошо, но в течение этапа становилось всё лучше. На последних 30 км я понял, что нашёл форму, и был уверен, что смогу удержаться в пределах минуты от Кинтаны. Я надеялся сохранить майку лидера в команде BMC, но, к сожалению для меня, Кинтана просто продолжал удаляться. Наверное, он проехал этот подъём быстрее, чем на Вуэльте Испании, поэтому я не удивлён, что он возглавил общий зачёт.

 

Это моя первая гонка сезона, поэтому я доволен своей позицией в классификации, надеюсь, завтра буду на подиуме».

 

Результаты 4-го этапа Вуэльты Валенсии-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Бен Херманс Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная гонка Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Олег

    Semen057

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 20.05.2015

    Кинтана молодчинка !!!!

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1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Марсель Киттель – двукратный п ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    10 побед в Эттиксов уже, резво начали.

    А Киттель ну почти как Юэн на недавнем ТДА, все спринты взял; хотя не быть ему в генерале на 1-м месте если бы не отмена 4 этапа

  • Semen057
    Наиро Кинтана побеждает на 4-м ... (1)
    Semen057-Фото

    Кинтана молодчинка !!!!

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Уехал, я бы даже сказал, улетел Наиро как от стоячих. Ожидась заруба между ним и Мартином (Д), ну или с Пулсом (а вдруг), а так "в одни ворота".

    Так что сегодня победа на этапе, а завтра победу в генерале оформит колумбиец.

    Орги трансляции конечно удивили, либо Кинтана в кадре, либо ГВА, как будто Наиро должен был отыграть в бельгийца на этом королевском этапе 5 минут и все с нетерпением смотрели и ждали сможет ли..))

    Цитата: velodoctor
    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему.

    Наверное потому что зима ещё, падаЖЖём весны))

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    motte-Фото
    Вы правы.. Приношу извинения
  • Андрон
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    Андрон-Фото
    Михаил, Вы наверно имели в виду 5 ГТ.
  • Марс
    Марсель Киттель – двукратный п ... (2)
    Марс-Фото

    "Команда прекрасно отработала, приятно начать сезон победой"-чтож ты ломился в построения Астаны на 3м ветренном этапе?и где в этот момент твоя команда была?

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    marketbk-Фото

    Цитата: velodoctor
    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему. 

     

    Да хз какая там борьба была, если у режиссера трансляция только два фронмэна было: Кинтана и Ван Авермат. редискаы б... (С)



    Цензура не дремлет))) Д.Е.б.и.л.ы вместо редискаы

  • velodoctor
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (1)
    velodoctor-Фото

    Завтра мини разделочка с финишем в гору, есть где отыграть думаю до 30 сек точно. Будет любопытно. Достаточно сильных гонщиков.

     

  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему. 

  • Rokka
    Тур Дубая-2017. Этап 5 (4)
    Rokka-Фото
    Радует новобранец Миналли у Астаны. С каждым этапом все выше место!

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