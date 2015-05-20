Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017 в день своего рождения

Наиро Кинтана - победитель 4-го этапа Вуэльты Валенсии-2017 и лидер общего зачёта

В день своего 27-летия колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана сделал себе подарок, выиграв 4-й этап Вуэльты Валенсии-2017. Он атаковал у подножия финального подъёма королевского этапа за 4 км до финиша, на его рывок ответили лишь эритрейский гонщик команды Dimension Data Мерхави Кудус (Merhawi Kudus) и португальский гонщик команды W52/Fc Porto Амаро Антунес (Amaro Antunes). Сначала темпа Кинтаны не выдержал Антунес, затем отстал и Кудус, который в итоге занял на этапе 2-е место.

Победа принесла Наиро Кинтане и майку лидера общего зачёте, где он теперь на 13 секунд опережает бельгийского гонщика команды BMC Бена Херманса.

Наиро Кинтана о 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Picture ©: Photo Gomez Sport

«Наш план сегодня сработал почти идеально. Я всё ещё проверяю, как реагирует моё тело на усилия в самом начале сезона, к счастью, оно отвечает хорошо.

Как и на каждом этапе гонки, команда сегодня меня полностью прикрывала, поэтому я смог сберечь все силы для подъёма. Я атаковал у самого подножия, увидел, что иду хорошо, и продолжил. На самых крутых участках подъёма нога шла отлично, сегодняшнее выступление – это хороший знак. Мы продолжим совершенствовать тренировочный план, чтобы продолжать наращивать форму.

Для меня эта победа особенная – в день моего рождения. Успех меня успокоил и дал уверенности, он доказал, что мы хорошо работали зимой. Мы поставили конкретные цели и правильно к ним приближаемся.

Я не считаю это предупреждением моим соперникам, потому что пока только начало сезона, просто на этой гонке всё шло хорошо. Мы воспользовались преимуществом момента, но это не ничего не значит в отношении больших целей. Хотя победа нас порадовала, это важный успех для команды.

Посвящаю победу моей семье, жене, дочке, отцу и братьям, которые всегда помогают мне».

Бен Херманс (BMC) о 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

«Сегодня в начале этапа чувствовал себя не слишком хорошо, но в течение этапа становилось всё лучше. На последних 30 км я понял, что нашёл форму, и был уверен, что смогу удержаться в пределах минуты от Кинтаны. Я надеялся сохранить майку лидера в команде BMC, но, к сожалению для меня, Кинтана просто продолжал удаляться. Наверное, он проехал этот подъём быстрее, чем на Вуэльте Испании, поэтому я не удивлён, что он возглавил общий зачёт.

Это моя первая гонка сезона, поэтому я доволен своей позицией в классификации, надеюсь, завтра буду на подиуме».