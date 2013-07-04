  Сольная атака Тони Мартина принесла победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Тони Мартин одерживает первую победу в качестве гонщика команды Katusha-Alpecin

Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин (Tony Martin) одержал первую победу в качестве гонщика швейцарской команды Katusha Alpecin. Атаковав из пелотона с группой гонщиков на финальных 15 км дистанции, Тони Мартин затем за 6 км до финиша уехал и от своих попутчиков и в своём фирменном стиле из одиночной атаки взял победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017.

Photo credit: © Tim De Waele/Team Katusha Alpecin

Тони Мартин о победе на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

«Мы получили информацию, что Кристофф сегодня выиграл, и мы тоже хотели сделать то же самое. Я очень рад, что моя первая гонка в составе команды Katusha Alpecin принесла победу, она поддержит боевой настрой команды на следующих гонках.

Я чувствовал себя отлично. Финал этапа был знаком, потому что ездил здесь во время тренировочных сборов. Я знал, что в хорошей форме, задумал план, и он сработал. Приятно начать сезон в команде вот так, особенно, после неудачного вчерашнего дня.

На этапе команда поддерживала меня на 100%, который проходил безумно, было много падений, и шёл дождь. Я сам дважды падал. Но у меня был план, а в дождливую погоду не так много гонщиков могут со мной удержаться. Я иногда рисковал, но всё прошло, как задумал. Обычно я побеждаю только на разделках, поэтому такая победа много для меня значит».