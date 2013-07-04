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Сольная атака Тони Мартина принесла победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

Тони Мартин одерживает первую победу в качестве гонщика команды Katusha-Alpecin

 

  Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин (Tony Martin) одержал первую победу в качестве гонщика швейцарской команды Katusha Alpecin. Атаковав из пелотона с группой гонщиков на финальных 15 км дистанции, Тони Мартин затем за 6 км до финиша уехал и от своих попутчиков и в своём фирменном стиле из одиночной атаки взял победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017.

  Сольная атака Тони Мартина принесла победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 

 

Сольная атака Тони Мартина принесла победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 

Сольная атака Тони Мартина принесла победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 Photo credit: © Tim De Waele/Team Katusha Alpecin

 

Тони Мартин о победе на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2017

 

 

  «Мы получили информацию, что Кристофф сегодня выиграл, и мы тоже хотели сделать то же самое. Я очень рад, что моя первая гонка в составе команды Katusha Alpecin принесла победу, она поддержит боевой настрой команды на следующих гонках.

 

  Я чувствовал себя отлично. Финал этапа был знаком, потому что ездил здесь во время тренировочных сборов. Я знал, что в хорошей форме, задумал план, и он сработал. Приятно начать сезон в команде вот так, особенно, после неудачного вчерашнего дня.

 

  На этапе команда поддерживала меня на 100%, который проходил безумно, было много падений, и шёл дождь. Я сам дважды падал. Но у меня был план, а в дождливую погоду не так много гонщиков могут со мной удержаться. Я иногда рисковал, но всё прошло, как задумал. Обычно я побеждаю только на разделках, поэтому такая победа много для меня значит».

 

Вуэльта Валенсии-2017. Этап 2

 

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Теги к статье: Тони Мартин Katusha-Alpecin Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная гонка Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:55 | Регистрация: 4.07.2013

    За Тони радостно. За Кристофа тоже. За Катюшу-Альпецин - неа.

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Etoile de Besseges


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Комментарии

  • Адриен
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Адриен-Фото

    Думаю, что если бы не было КРОВОПРОЛИТИЯ , то вряд ли дело дошло до снятия с гонки - один толкнул, другой ответил . Ну, а когда  весь фейс в крови , да еще у САМОГО Кителя - жесткое наказание неизбежно, неважно, что сам провоцировал ...

  • VeloVelo
    Сольная атака Тони Мартина при ... (1)
    VeloVelo-Фото

    За Тони радостно. За Кристофа тоже. За Катюшу-Альпецин - неа.

  • Адриен
    Тур Дубая-2017. Этап 3 (6)
    Адриен-Фото
    Парень учится. Давайте не будем слишком требовательны к начинающим. Ведь не Тур же Франс. Время покажет...
  • HastaManana
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    HastaManana-Фото

    Ну, причины и мотивы мне понятны. В любом случае, когда страсти поутихнут, зарвавшаяся звезда станет менее спесивой и более уважительной к соперникам. А Грифа многие в пелотоне похлопают по плечу в знак поддержки и понимания. Уверен в этом.

  • Адриен
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Адриен-Фото

    Кто-то - условно - "за" Гривко, кто-то "против"... Конечно, с одной стороны, если гонщики вот так начнут раздавать оплеухи направо и налево - получится полный бардак, и с этим надо бороться. А вот с другой... Теперь и Китель, и другие в следующий раз наверняка поостерегутся запросто локтем-плечом отодвинуть Гривко, выбирая нужное место в пелетоне. Иногда УВАЖЕНИЯ надо добиваться и ценой снятия с соревнований...

  • viperws
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    viperws-Фото
    ну в следующий раз кто-нибудь подвинет Кителя плечом ненароком и съедет он в обрыв
  • Velolive-Team
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Velolive-Team-Фото
    мы ссылаемся на ссылку, которая вела на английскую версию.
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Roman Avdeev-Фото
    Но вы то ссылаетесь на его страницу в фейсбуке, а там есть русский вариант, не в переводе. Сейчас то уж можно заменить перевод с английского на русский текст?
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Roman Avdeev-Фото
    Зачем переводили, он и на русском написал, так, к слову.
  • DIM
    Первая победа Джона Дегенкольб ... (1)
    DIM-Фото

    С почином!

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