Календарь Наиро Кинтаны и Алехандро Вальверде на 2017 год

Команда Movistar объявила календарь гонок Наиро Кинтаны и Алехандро Вальверде на первую часть сезона 2017 года

Испанская команда Мирового тура Movistar объявила календарь гонок своих капитанов Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) и Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) на первую часть сезона.

Теперь официально подтверждено, что Наиро Кинтана стартует на юбилейном, 100-м выпуске Джиро д’Италия (Giro d’Italia), а затем примет участие в Тур де Франс (Tour de France). 26-летний колумбийский гонщик проехал Джиро д’Италия лишь один раз в карьере, в 2014 году, и одержал победу.

Календарь Наиро Кинтаны на первую часть сезона 2017 года

Связку Гран-туров Джиро д’Италия + Тур де Франс Наиро Кинтана поедет впервые в карьере, последние два сезона он выбирал участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании, где в 2015 занял 2-е и 4-е места соответственно, а в прошлом году на Большой Петле финишировал 3-м и стал победителем испанского Гран-тура.

Наиро Кинтана начнёт сезон с Mallorca Challenge, серии из четырёх гонок, которые пройдут с 26 по 29 января. Он примет участие, по меньшей мере, в одной из них.

Подтверждено, что колумбийский гонщик стартует на Вуэльте Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), которая пройдёт с 1 по 5 февраля, и на Туре Абу-Даби (23- 26 февраля). Тур Абу-Даби станет для Кинтаны первой гонкой Мирового тура в сезоне.

В марте Наиро Кинтана стартует на Тиррено-Адриатико, а потом уедет домой, в Колумбию, где продолжит тренироваться на высоте. Финальной подготовительной гонкой перед Джиро д’Италия станет Вуэльта Астурии (Vuelta a Asturias), которая пройдёт в конце апреля.

Календарь Алехандро Вальверде на первую часть сезона 2017 года

Первой гонкой сезона для Алехандро Вальверде, который сейчас восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, станет Mallorca Challenge. Затем он стартует на Вуэльте Мурсии (11 февраля), Классике Альмерии (12 февраля), Вуэльте Андалусии (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol), которая пройдёт с 15 по 19 февраля.

Также Вальверде стартует в гонке Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 5 по 12 марта, поедет Вуэльту Каталонии (20- 26 марта) и Туре Страны Басков (3 – 8 апреля).

Затем Алехандро Вальверде примет участие в Арденнских классиках, которые являются его главной целью в сезон – Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. За свою карьеру на Арденнских классиках 36-летний испанский гонщик семь раз становился победителем и 14 раз финишировал на подиуме.

Алехандро Вальверде поедет два Гран-тура – Тур де Франс и Вуэльту Испании.