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Календарь Наиро Кинтаны и Алехандро Вальверде на 2017 год

Команда Movistar объявила календарь гонок Наиро Кинтаны и Алехандро Вальверде на первую часть сезона 2017 года

 

Календарь Наиро Кинтаны и Алехандро Вальверде на 2017 год

 

  Испанская команда Мирового тура Movistar объявила календарь гонок своих капитанов Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) и Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) на первую часть сезона.

 

  Теперь официально подтверждено, что Наиро Кинтана стартует на юбилейном, 100-м выпуске Джиро д’Италия (Giro d’Italia), а затем примет участие в Тур де Франс (Tour de France). 26-летний колумбийский гонщик проехал Джиро д’Италия лишь один раз в карьере, в 2014 году, и одержал победу.

 

Календарь Наиро Кинтаны на первую часть сезона 2017 года

 

  Связку Гран-туров Джиро д’Италия + Тур де Франс Наиро Кинтана поедет впервые в карьере, последние два сезона он выбирал участие в Тур де Франс и Вуэльте Испании, где в 2015 занял 2-е и 4-е места соответственно, а в прошлом году на Большой Петле финишировал 3-м и стал победителем испанского Гран-тура.

 

 Наиро Кинтана начнёт сезон с Mallorca Challenge, серии из четырёх гонок, которые пройдут с 26 по 29 января. Он примет участие, по меньшей мере, в одной из них.

 

  Подтверждено, что колумбийский гонщик стартует на Вуэльте Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana), которая пройдёт с 1 по 5 февраля, и на Туре Абу-Даби (23- 26 февраля). Тур Абу-Даби станет для Кинтаны первой гонкой Мирового тура в сезоне.

 

 В марте Наиро Кинтана стартует на Тиррено-Адриатико, а потом уедет домой, в Колумбию, где продолжит тренироваться на высоте. Финальной подготовительной гонкой перед Джиро д’Италия станет Вуэльта Астурии (Vuelta a Asturias), которая пройдёт в конце апреля.

 

Календарь Алехандро Вальверде на первую часть сезона 2017 года

 

  Первой гонкой сезона для Алехандро Вальверде, который сейчас восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, станет Mallorca Challenge. Затем он стартует на Вуэльте Мурсии (11 февраля), Классике Альмерии (12 февраля), Вуэльте Андалусии (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol), которая пройдёт с 15 по 19 февраля.

 

  Также Вальверде стартует в гонке Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 5 по 12 марта, поедет Вуэльту Каталонии (20- 26 марта) и Туре Страны Басков (3 – 8 апреля).

 

  Затем Алехандро Вальверде примет участие в Арденнских классиках, которые являются его главной целью в сезон – Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. За свою карьеру на Арденнских классиках 36-летний испанский гонщик семь раз становился победителем и 14 раз финишировал на подиуме.

 

Алехандро Вальверде поедет два Гран-тура – Тур де Франс и Вуэльту Испании.

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Алехандро Вальверде Alejandro Valverde

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29 января 2017

Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana


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Комментарии

  • RVL
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (5)
    RVL-Фото

     будет пара белорусов на Джиро! как минимум..

  • Arsink
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    Arsink-Фото
    Фотографий стало много больше, что тоже радует, статья кажется ещё живее (куда больше?). Спасибо!
  • DIM
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    DIM-Фото

    Жаль только, что у телевидения нет времени на велоспорт, так как оно занято размягчением оставшегося мозга у подопытного населения!

  • djick
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (5)
    djick-Фото

    не один Pozzo, а вместе с Маречко, а он один стоит повыше Нипповских ребят! плюс есть Моска, Мартинес, Флорес и Родригес, которые ничуть не хуже Арредондо, та и Кунего также! в поляков силу могут и должны показать Хиртб Шлегель и Гросс...сложная фамилия! так, что говорить о том, что зря дали кому то не стоит. вся эта скажем так 6-ка команд заслуживает приглашение! а вообще пора Uci придумать, как этот отбор осуществлять, а не просто приглашать...вот все и вопросы и обиды отпадут!

  • djick
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (2)
    djick-Фото

    Не поймал а скорей был завал, в котором и побывал Рестрепо, Горка, Бакеландс и т.д

  • djick
    Команда Gazprom – RusVelo полу ... (9)
    djick-Фото
    Лучше ждать бы топ 10 и этапы от Арсланова и Рыбалкина)
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Команда Gazprom – RusVelo полу ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    давай Ренат) гаси их всех)) ждем пару этапов от Фолифорова)

  • velodoctor
    Спонсор команды Androni Giocat ... (4)
    velodoctor-Фото

    Причем тут газпром, у газпрома гонщики то покруче в этом году, по праву приглашены. Корень проблемы в ограничение чилса приглашенных команд мне кажется. Я думаю идея сократить количество гонщиков в командах на гт, здравая, а на их место пригласить 1-2 команды. Народу станет все равно меньше, но зато и обиженных станет меньше.

  • Plotnik
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    Plotnik-Фото

    Не перстаю восхищаться неиссякаемой энергии журналистов , освещающих чемпионат России в петербурге.Точные и ёмкие слова предельно ясно описывают тяжёлую борьбу за призовые места и раскрывают всю подоплеку побед.Имея личный интерес к этим соревнованиям,ощущаю эффект полного присутствия на треке.С нетерпением буду ждать последующих обзоров из Петербурга.Огромное спасибо за добрые вести!

  • Евгений77
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    Евгений77-Фото
    Очень оперативная скорость опубликования, огромное спасибо Николаю и Владу!

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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