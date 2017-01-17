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Калеб Юэн, Петер Саган и Данни Ван Поппель о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

Хет-трик Калеба Юэна на 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Калеб Юэн не отдал ни одного спринтерского этапа Тура Даун Андер-2017 своим соперникам, оформив сегодня хет-трик. Он выиграл общий спринт на 4-м этапе, опередив чемпиона мира Петера Сагана (BORA – hansgrohe) и Данни Ван Поппеля (Sky). Это шестая победа Калеба Юэна в новом сезоне.

 

 

Калеб Юэн о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Калеб Юэн, Петер Саган и Данни Ван Поппель о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com

 

  «Я не мог бы просить лучшего старта года. Моя команда снова потрясающе отработала, поддерживали меня, думаю, вы видели по телетрансляции, что они отдали все силы погоне за отрывом и приложили все возможные усилия ради победы. Все победы, которые я одержал за последние несколько дней, были завоёваны на совершенно разных финишах.

 

  Я знал, что на этом этапе финал будет тяжёлым, но он стал таким для всех спринтеров. Финиш оказался коварным, было тяжело выстроить развозящий поезд в сужении. Большую часть времени я находился за Дэрилом Импи, и он сделал мега-работу, он должен был выдвинуть меня на позиции впереди, но потом довёз меня до отметки 300 м до финиша, потрясающе провёл смену.

 

  Все эти победы пришли благодаря команде. Без неё, без поддержки, конечно, я не смог бы взять столько побед. Это победа для меня, но также огромная победы всей команды.

 

  Сейчас я стал на год старше и сильнее, не устаю так, как обычно, и, кажется, у меня стало получаться сохранять силы для нужного момента.

Завтра мы будем работать на Герро (Саймона Герранса) и Эстебана (Чавеса), я вернусь к роли помощника».

 

 

Петер Саган о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Калеб Юэн, Петер Саган и Данни Ван Поппель о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  «Хотя, конечно, я хотел бы победить, но доволен результатом. Команда великолепно отработала, но думаю, я начал свой спринт слишком поздно. Однако, ощущения хорошие, хотя жара сказывается. Завтра важный день, где Джей (МакКарти) будет бороться за генеральную классификацию, а я буду снова пытаться в воскресенье».

 

  Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Мы планировали защищать Петера, вывезти его на хорошую позицию к спринту. На финальных километрах Михаэль Колар, Сэм Беннет и Руди Зелиг развозили Петера. Он проиграл на финишной черте, возможно, не слишком хорошо рассчитал время, но мы довольны общей работой команды».

 

 

Данни Ван Поппель о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Калеб Юэн, Петер Саган и Данни Ван Поппель о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 Калеб Юэн, Петер Саган и Данни Ван Поппель о 4-м этапе Тура Даун Андер-2017

 Photo © Team Sky

 

 

  «Я спуртовал за 200 м, потом меня обошли двое, думаю, не стыдно проиграть таким гонщикам. Если ждать слишком долго, все начинают выходить из-за спины, мне не хотелось повторить эту же ошибку снова. Это моя первая гонка в сезоне, а Юэн уже давно выступает. Но моя форма становится всё лучше».

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 4 этапа

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Orica-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура Петер Саган Данни Ван Поппель

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