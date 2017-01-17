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Калеб Юэн, Петер Саган, Ричи Порт о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

Калеб Юэн, Петер Саган, Никколо Бонифацио, Ричи Порт и Хосе-Луис Арриета о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

 

  Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал вторую победу, выиграв спринт на 3-м этапе на Туре Даун Андер-2017. 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott избежал завала, случившегося на последних километрах дистанции, и сумел обойти спуртовавшего первым действующего чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe), третьим финишировал гонщик команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио.

  Ричи Порт (Richie Porte) защитил майку лидера. Он сумел избежать завала, где упал его товарищ по команде BMC Данило Висс, падение которого обошлось без серьёзных повреждений.

 

  В завал попал один из претендентов на подум Тура Даун Андер-2017 баскский гонщик команды Movistar Горка Исагирре (Gorka Izagirre). Он сумел финишировать и не потерял время, так как падение произошло в зоне нейтрализации в пределах финальных 3 км дистанции. Но гонщик получил ушибы, пострадала левая сторона тела, удар принял на себя и шлем. После этапа Горка Исагирре направлен в медицинский центр, где пройдёт проверку на наличие других повреждений.

 

 

Калеб Юэн (Orica-Scott) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Калеб Юэн, Петер Саган, Ричи Порт о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

 Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com 

 

  «Конечно, я доволен. Финал был очень и очень хаотичным, я подумал, что нахожусь слишком далеко, но к счастью, сумел выбраться перед началом спринта и хорошо прошёл до финиша. В завале я потерял моего развозящего Дэрила Импи, что стало большим ударом. Но я удержался, постарался сесть на чьи-то колёса, а затем спуртовал».

 

 

Петер Саган (Bora-Hansgrohe) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

 photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  «Я в порядке. На последних 3 км произошёл большой завал, и нам с командой очень повезло, что мы не упали, потому что финиш был очень быстрым. Надеюсь, с ребятами, которые попали в завал, всё в порядке.

  Пока я ещё не в лучшей форме, но это хорошо, потому что сезон очень долгий. У нас ещё есть время набрать форму.

Калеб выступает дома, он всю зиму тренировался в Австралии. Я же закончил сезон в октябре, потом месяц отдыхал, затем были праздники, и тренироваться я начал только в декабре. Поэтому я очень доволен тем, как еду сейчас.

  Калеб предельно мотивирован на эту гонку, потому что она первая в сезоне, и он выступает дома, в Австралии, он хочет победить.

  Он отличный спринтер, при том, что на этой гонке выступают одни из лучших спринтеров, он много выиграл, потому что здесь он – лучший».

 

 

Никколо Бонифацио и Филипп Модюи (Bahrain-Merida) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  Photo © BAHRAIN MERIDA Pro Cycling Team

 

  «Рельеф казался подходящим, но в конце был небольшой подъём, там был ветер, и в итоге спринт оказался более тяжёлым».

 

  Филипп Модюи, спортивный директор: «На последних двух километрах мы потеряли мощность. Нам немного сложно, потому что у нас не так много ребят для развоза. Но команда отличная, они все отработали превосходно. Я доволен настроем команды».

 

 

Ричи Порт (BMC) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

 

  Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com 

 

  «Сегодня всё прошло хорошо, конечно, это заслуга команды. Хотя этап был напряжённый, мы ещё на шаг ближе к финишу. Думаю,  по телетрансляции ветер был не виден, но он был, и добавил стресса. Я едва не упал, даже в голове пелотона случаются завалы.

  Команда BMC много раз защищала майки лидеров за последние годы, и когда рядом с тобой едут такие опытные ребята как Амаэль Муанар и Фран Вентозо, то всё кажется не таким сложным. Майлз Скотсон тоже сегодня был невероятен. Нужно пройти завтрашний этап, а потом будет Виллунга».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор BMC: «Ребята сегодня отлично защищали Ричи, удерживали его на безопасной позиции впереди. Наша команда большую часть времени работала в голове пелотона, а потом нам помогли команды Dimension Data и Bora – Hansgrohe. Всё шло по плану, но финиш оказался довольно сложным технически и опасным. Данило Висс упал, но у него только синяки, обошлось без серьёзных проблем. Сейчас мы на середине гонки, осталось два важных этапа».

 

 

Хосе-Луис Арриета, спортивный директор команды Movistar, о состоянии здоровья Горки Исагирре

 

Picture ©: Ride Media / Twitter

 

«Мы поедем в больницу с Горкой, чтобы узнать, есть ли переломы. Всё случилось в пределах трёх последних километров, так что он не проиграл время. Ему сделали перевязку, но пока мы не знаем, сможет ли он продолжить гонку. Это типичный завал и неудача. Кто-то ударил по тормозам, колёса притёрлись, и произошло падение. Не думаю, что он получил сотрясение мозга, но его шлем был разбит. На данный момент больше всего опасений вызывает его плечо».

 

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 3 этапа

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Orica-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура Петер Саган

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Комментарии

  • djick
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (4)
    djick-Фото

    не один Pozzo, а вместе с Маречко, а он один стоит повыше Нипповских ребят! плюс есть Моска, Мартинес, Флорес и Родригес, которые ничуть не хуже Арредондо, та и Кунего также! в поляков силу могут и должны показать Хиртб Шлегель и Гросс...сложная фамилия! так, что говорить о том, что зря дали кому то не стоит. вся эта скажем так 6-ка команд заслуживает приглашение! а вообще пора Uci придумать, как этот отбор осуществлять, а не просто приглашать...вот все и вопросы и обиды отпадут!

  • djick
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (2)
    djick-Фото

    Не поймал а скорей был завал, в котором и побывал Рестрепо, Горка, Бакеландс и т.д

  • djick
    Команда Gazprom – RusVelo полу ... (9)
    djick-Фото
    Лучше ждать бы топ 10 и этапы от Арсланова и Рыбалкина)
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Команда Gazprom – RusVelo полу ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    давай Ренат) гаси их всех)) ждем пару этапов от Фолифорова)

  • velodoctor
    Спонсор команды Androni Giocat ... (4)
    velodoctor-Фото

    Причем тут газпром, у газпрома гонщики то покруче в этом году, по праву приглашены. Корень проблемы в ограничение чилса приглашенных команд мне кажется. Я думаю идея сократить количество гонщиков в командах на гт, здравая, а на их место пригласить 1-2 команды. Народу станет все равно меньше, но зато и обиженных станет меньше.

  • Plotnik
    Индивидуалам – медалей навалом ... (2)
    Plotnik-Фото

    Не перстаю восхищаться неиссякаемой энергии журналистов , освещающих чемпионат России в петербурге.Точные и ёмкие слова предельно ясно описывают тяжёлую борьбу за призовые места и раскрывают всю подоплеку побед.Имея личный интерес к этим соревнованиям,ощущаю эффект полного присутствия на треке.С нетерпением буду ждать последующих обзоров из Петербурга.Огромное спасибо за добрые вести!

  • Евгений77
    Индивидуалам – медалей навалом ... (2)
    Евгений77-Фото
    Очень оперативная скорость опубликования, огромное спасибо Николаю и Владу!
  • Gonza Golanov
    Спонсор команды Androni Giocat ... (4)
    Gonza Golanov-Фото

    А что тут удивляться? Androni Giocattoli, на сколько я знаю, производитель игрушек. Ну а Газпром... Сами понимаете. Печально, что велоспорт превращается исключительно в бизнес

  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (2)
    velodoctor-Фото

    Планкарт наверное больше классик чем спринтер, его сегодня все двигали как хотели. 



    И как рестрепо 2 мин поймал? где команда была. Пока что провально катюша в новом составе едет. 

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Спонсор команды Androni Giocat ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    умирает велоспорт(

    больше нету велоспорта,когда гонялись не за деньги(

    больше нет тоговелоспорта,когда любой мог выйти на старт и доказать что он крут.

    теперь всё упирается в деньги.

    если их нет-то ты никому не интересен.

    будь ты хоть трижды Контадор(

    и это очень печально.

     

    ведь полно в Андрони молодых звездочек.

    гонщиков с большим будущим.

    не они не попали в обойму для избранных.

    и значит велоспорт для них закончен.

     

    элитарность велоспорта станет и его смертью(

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