Калеб Юэн, Петер Саган, Ричи Порт о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

Калеб Юэн, Петер Саган, Никколо Бонифацио, Ричи Порт и Хосе-Луис Арриета о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал вторую победу, выиграв спринт на 3-м этапе на Туре Даун Андер-2017. 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott избежал завала, случившегося на последних километрах дистанции, и сумел обойти спуртовавшего первым действующего чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe), третьим финишировал гонщик команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио.

Ричи Порт (Richie Porte) защитил майку лидера. Он сумел избежать завала, где упал его товарищ по команде BMC Данило Висс, падение которого обошлось без серьёзных повреждений.

В завал попал один из претендентов на подум Тура Даун Андер-2017 баскский гонщик команды Movistar Горка Исагирре (Gorka Izagirre). Он сумел финишировать и не потерял время, так как падение произошло в зоне нейтрализации в пределах финальных 3 км дистанции. Но гонщик получил ушибы, пострадала левая сторона тела, удар принял на себя и шлем. После этапа Горка Исагирре направлен в медицинский центр, где пройдёт проверку на наличие других повреждений.

Калеб Юэн (Orica-Scott) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com

«Конечно, я доволен. Финал был очень и очень хаотичным, я подумал, что нахожусь слишком далеко, но к счастью, сумел выбраться перед началом спринта и хорошо прошёл до финиша. В завале я потерял моего развозящего Дэрила Импи, что стало большим ударом. Но я удержался, постарался сесть на чьи-то колёса, а затем спуртовал».

Петер Саган (Bora-Hansgrohe) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

«Я в порядке. На последних 3 км произошёл большой завал, и нам с командой очень повезло, что мы не упали, потому что финиш был очень быстрым. Надеюсь, с ребятами, которые попали в завал, всё в порядке.

Пока я ещё не в лучшей форме, но это хорошо, потому что сезон очень долгий. У нас ещё есть время набрать форму.

Калеб выступает дома, он всю зиму тренировался в Австралии. Я же закончил сезон в октябре, потом месяц отдыхал, затем были праздники, и тренироваться я начал только в декабре. Поэтому я очень доволен тем, как еду сейчас.

Калеб предельно мотивирован на эту гонку, потому что она первая в сезоне, и он выступает дома, в Австралии, он хочет победить.

Он отличный спринтер, при том, что на этой гонке выступают одни из лучших спринтеров, он много выиграл, потому что здесь он – лучший».

Никколо Бонифацио и Филипп Модюи (Bahrain-Merida) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

Photo © BAHRAIN MERIDA Pro Cycling Team

«Рельеф казался подходящим, но в конце был небольшой подъём, там был ветер, и в итоге спринт оказался более тяжёлым».

Филипп Модюи, спортивный директор: «На последних двух километрах мы потеряли мощность. Нам немного сложно, потому что у нас не так много ребят для развоза. Но команда отличная, они все отработали превосходно. Я доволен настроем команды».

Ричи Порт (BMC) о 3-м этапе Тура Даун Андер-2017

Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com

«Сегодня всё прошло хорошо, конечно, это заслуга команды. Хотя этап был напряжённый, мы ещё на шаг ближе к финишу. Думаю, по телетрансляции ветер был не виден, но он был, и добавил стресса. Я едва не упал, даже в голове пелотона случаются завалы.

Команда BMC много раз защищала майки лидеров за последние годы, и когда рядом с тобой едут такие опытные ребята как Амаэль Муанар и Фран Вентозо, то всё кажется не таким сложным. Майлз Скотсон тоже сегодня был невероятен. Нужно пройти завтрашний этап, а потом будет Виллунга».

Фабио Бальдато, спортивный директор BMC: «Ребята сегодня отлично защищали Ричи, удерживали его на безопасной позиции впереди. Наша команда большую часть времени работала в голове пелотона, а потом нам помогли команды Dimension Data и Bora – Hansgrohe. Всё шло по плану, но финиш оказался довольно сложным технически и опасным. Данило Висс упал, но у него только синяки, обошлось без серьёзных проблем. Сейчас мы на середине гонки, осталось два важных этапа».

Хосе-Луис Арриета, спортивный директор команды Movistar, о состоянии здоровья Горки Исагирре



Picture ©: Ride Media / Twitter

«Мы поедем в больницу с Горкой, чтобы узнать, есть ли переломы. Всё случилось в пределах трёх последних километров, так что он не проиграл время. Ему сделали перевязку, но пока мы не знаем, сможет ли он продолжить гонку. Это типичный завал и неудача. Кто-то ударил по тормозам, колёса притёрлись, и произошло падение. Не думаю, что он получил сотрясение мозга, но его шлем был разбит. На данный момент больше всего опасений вызывает его плечо».