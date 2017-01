Калеб Юэн – победитель 3-го этапа Тур Даун Андер-2017

Калеб Юэн (Caleb Ewan) стал победителем 3-го этапа Тура Даун Андер-2017. 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott обошёл в спринте действующего чемпиона мира Петера Сагана (BORA – hansgrohe) и итальянского гонщика команды Bahrain – Merida Никколо Бонифацио. Это вторая победа Калеба Юэна на этапе Тура Даун Андер-2017 и четвёртая в карьере на этой австралийской гонке.

На последних 3 км дистанции в пелотоне произошёл завал, одним из пострадавших стал Горка Исагирре (Movistar), который сейчас идёт на 2-й позиции в генеральной классификации. Так как падение произошло в пределах 3 км до финиша, где действует нейтрализация, баскский гонщик сохранил свою позицию в общем зачёте.

Ричи Порт (BMC) сохранил на своих плечах майку лидера Тура Даун Андер-2017

🏁 The final stages of @Hansgrohe_PR Stage 3, and @CalebEwan had work to do, but boy, just watch him do it!! #TDU pic.twitter.com/r3PPOweTPA