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Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Петер Саган и Никколо Бонифацио о People's Choice Classic 2017

Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Петер Саган и Никколо Бонифацио о People's Choice Classic 2017

 

 

  Австралийский критериум People's Choice Classic-2017, первая гонка сезона, предваряющая Тур Даун Андер, завершилась победой Калеба Юэна (Caleb Ewan).   

 

Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Петер Саган и Никколо Бонифацио о People's Choice Classic 2017

 

  22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott второй год подряд первым пересёк финишную черту на People's Choice Classic, подтвердив свой титул чемпиона австралийских критериумов. Он обошёл в спринте гонщиков Bora-hansgrohe -  Сэма Беннета и чемпиона мира Петера Сагана, который на первой гонке сезона развозил своего товарища по команде.

 

  Эта гонка стала идеальным стартом для Калеба Юэна и Роджера Клюге, которые в этом сезоне будут работать в паре.

 

Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Петер Саган и Никколо Бонифацио о People's Choice Classic 2017

 Photo ©Tim De Waele/TDWsport

 

Калеб Юэн о People's Choice Classic-2017

 

  Калеб Юэн (Orica-Scott): «Я очень счастлив, что наша работа с Роджером началась так успешно. Это была первая гонка, на которой мы ехали вместе, он прекрасно вывез меня прямо вперёд, и только там я впервые почувствовал ветер. Не думаю, что обычно у всех получается так хорошо сработаться на самой первой гонке, всё, что мне надо было делать – сидеть у него на колесе.

  Конечно, я чувствовал на себе груз ожиданий, но старался не терять спокойствия. Команда поддерживала меня на 100%, большую часть дня я экономил силы, просто сидя в хвосте группы. Эта гонка помогла упрочить уверенность в своих силах».

 

Сэм Беннетт и Петер Саган о People's Choice Classic-2017

 Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Сэм Беннетт (BORA – hansgrohe): «Ребята отработали потрясающе. Всё сделали идеально, у меня не хватает слов, чтобы в полной мере выразить им свою благодарность. В финале все думали, что спринтовать будет Петер, так что каждый боролся за то, чтобы сесть ему на колесо, и поэтому нам пришлось немного сдать назад на последних километрах. Но даже за 500 м до финиша шла борьба за его колесо, его не пускали, и нам пришлось открыть спринт очень поздно. Мы шли с большой мощностью  и скоростью, которые давали нам уверенность. Если бы мы спринтовали вовремя, то смогли бы взять победу».

 

  Петер Саган (BORA – hansgrohe): «Сегодня всё прошло хорошо, я работал на Сэма (Беннета), поэтому был одним из последних развозящих или предпоследним. Посмотрим, как пойдёт нога в ближайшие дни. Сейчас собираюсь восстанавливаться перед следующей гонкой».

 

Никколо Бонифацио о People's Choice Classic-2017

 

  Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida): «Гонка шла быстро, за час проехали 50 км, очень быстро. В финале я пытался занять хорошую позицию и финишировал 4-м. Я очень счастлив, спасибо команде. Это новый и очень хороший для меня опыт. Буду бороться, где бы ни представился шанс».

 

Результаты People's Choice Classic-2017

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Orica-Scott Сэм Беннетт Петер Саган BORA – hansgrohe People's Choice Classic

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Комментарии

  • Mamyr01
    В двух шагах от черной дыры (10)
    Mamyr01-Фото
    Хорошая статья, и четкие фотки!!))
  • Patriotkz
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    Patriotkz-Фото
    Мдааа. Спартак ушел, терь Том. Дальше уже без их очной борьбы как без Конты и Шлека как когда то...
  • VeloVelo
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Том, сделай это. А мы уж поддержим, как сможем. Удачи.

  • Avrora
    В двух шагах от черной дыры (10)
    Avrora-Фото

    Как и большинство материалов Н.Парилина, эту статью хочется многократно и внимательно перечитывать. Некоторые интересные моменты с первого раза не замечаешь даже. Фотографиями В.Богомолова не перестаешь восхищаться, среди них есть просто невероятные))) Спасибо ещё раз 

  • rossa2005
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    rossa2005-Фото

    Цитата: AAA
    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

    тайное мировое правительство одобряет!

  • Sezar
    Альберто Контадор о маршруте В ... (5)
    Sezar-Фото

    Результаты тестов, наверно, офигенны, но 42 км разделки это много. И это на Вуэльте. Вот и читай между строк что он реально думает о своих возможностях.

  • AAA
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    AAA-Фото

    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

  • Cyrill
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    Cyrill-Фото

    Томи удачи. Как уже писал - это будет действительно ПОТЕРЯ... Уйдёт человек, который боролся ВСЕГДА, при любых раскладах и до последнего метра....

  • innusimaxi
    В двух шагах от черной дыры (10)
    innusimaxi-Фото
    Футбол футболом, а надо строить велоспорт!!! Отличные статья и фото!!! Спасибо дядя Коля ;) и Влад!!! Пропустила первый блок бесжалостоно ((но с большим сожалением, а так хотелось покричать с трибуны)) оторвусь на основном блоке точно ??
  • motte
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (15)
    motte-Фото
    Мое искреннее уважение....Англиру..98 год...это..это словами не передать...завидую здоровой завистью...сильно!

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