Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Петер Саган и Никколо Бонифацио о People's Choice Classic 2017

Австралийский критериум People's Choice Classic-2017, первая гонка сезона, предваряющая Тур Даун Андер, завершилась победой Калеба Юэна (Caleb Ewan).

22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott второй год подряд первым пересёк финишную черту на People's Choice Classic, подтвердив свой титул чемпиона австралийских критериумов. Он обошёл в спринте гонщиков Bora-hansgrohe - Сэма Беннета и чемпиона мира Петера Сагана, который на первой гонке сезона развозил своего товарища по команде.

Эта гонка стала идеальным стартом для Калеба Юэна и Роджера Клюге, которые в этом сезоне будут работать в паре.

Photo ©Tim De Waele/TDWsport

Калеб Юэн о People's Choice Classic-2017

Калеб Юэн (Orica-Scott): «Я очень счастлив, что наша работа с Роджером началась так успешно. Это была первая гонка, на которой мы ехали вместе, он прекрасно вывез меня прямо вперёд, и только там я впервые почувствовал ветер. Не думаю, что обычно у всех получается так хорошо сработаться на самой первой гонке, всё, что мне надо было делать – сидеть у него на колесе.

Конечно, я чувствовал на себе груз ожиданий, но старался не терять спокойствия. Команда поддерживала меня на 100%, большую часть дня я экономил силы, просто сидя в хвосте группы. Эта гонка помогла упрочить уверенность в своих силах».

Сэм Беннетт и Петер Саган о People's Choice Classic-2017

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Сэм Беннетт (BORA – hansgrohe): «Ребята отработали потрясающе. Всё сделали идеально, у меня не хватает слов, чтобы в полной мере выразить им свою благодарность. В финале все думали, что спринтовать будет Петер, так что каждый боролся за то, чтобы сесть ему на колесо, и поэтому нам пришлось немного сдать назад на последних километрах. Но даже за 500 м до финиша шла борьба за его колесо, его не пускали, и нам пришлось открыть спринт очень поздно. Мы шли с большой мощностью и скоростью, которые давали нам уверенность. Если бы мы спринтовали вовремя, то смогли бы взять победу».

Петер Саган (BORA – hansgrohe): «Сегодня всё прошло хорошо, я работал на Сэма (Беннета), поэтому был одним из последних развозящих или предпоследним. Посмотрим, как пойдёт нога в ближайшие дни. Сейчас собираюсь восстанавливаться перед следующей гонкой».

Никколо Бонифацио о People's Choice Classic-2017

Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida): «Гонка шла быстро, за час проехали 50 км, очень быстро. В финале я пытался занять хорошую позицию и финишировал 4-м. Я очень счастлив, спасибо команде. Это новый и очень хороший для меня опыт. Буду бороться, где бы ни представился шанс».

Результаты People's Choice Classic-2017