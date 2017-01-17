Калеб Юэн, Данни Ван Поппель и Сэм Беннетт о 1-м этапе Тура Даун Андер-2017

22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Калеб Юэн (Caleb Ewan) повторил своё достижение прошлого года, после критериума People’s Choice Classic выиграв спринт на 1-м этапе Тура Даун Андер-2017. Организаторы приняли решение сократить 145-км этап до 118 км из-за жары. Попытки Яна Бакелантса (AG2R La Mondiale) и Адама Хансена (Lotto Soudal) выиграть этап из отрыва не увенчались успехом. Этап завершился общим спринтом, где Калеб Юэн обошёл голландского гонщика Данни Ван Поппеля (Sky) и гонщика BORA – hansgrohe Сэма Беннета.

Photo © Orica-Scott/ (c) TDWsport.com

Калеб Юэн о 1-м этапе Тура Даун Андер-2017

Калеб Юэн (Orica-Scott): «Так как финиш этого этапа был тот же, что и в прошлом году, я чувствовал большое давление, что должен повторить победу. Такое облегчение, что всё получилось, и команда начала с высокой ноты.

Мы обсуждали, что если в отрыв уедут только один или два гонщика, мы постараемся взять на промежуточных спринтах одну или две секунды. Если вспомнить прошлые годы, в итоге все набранные бонусные секунды становятся ключевыми.

У нашей команды теперь двойные амбиции. У нас сильные претенденты, двое могут бороться за общий зачёт и за победу в нём, не на спринтерских этапах я буду помогать, и счастлив выполнять эту работу».

Данни Ван Поппель о 1-м этапе Тура Даун Андер-2017

Данни Ван Поппель (Sky): «В воскресенье ребята отлично отработали на меня, но я всё испортил. Поэтому сегодня был ещё больше мотивирован, очень хотел показать здесь результат.

Сегодня было очень жарко, последний круг, как обычно, проходил лихорадочно. Я планировал, что спуртую попозже, потому что на финише был встречный ветер. Когда дело дошло до спринта, я знал, что могу положиться на ребят из команды, сидел за ними, зная, что нахожусь на правильной позиции. Я очень благодарен ребятам, потому что без них у меня не получилось бы финишировать вторым. Я сделал всё, как планировал, и почти смог догнать Юэна».

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Сэм Беннетт о 1-м этапе Тура Даун Андер-2017

Сэм Беннет (BORA – hansgrohe): «В финале, как всегда, нервы были напряжены, но все ребята отработали фантастически. Мы вышли вперёд в идеальный момент, но я совершил ошибку, потому что ждал слишком долго, ребята заехали немного быстрее, я понял, что мне трудно ускоряться, чтобы им соответствовать. Но я хочу поблагодарить их за всё, что они сделали, за то, что предоставили мне эту возможность.

Сегодня мы хотели работать на Петера, но потом во время гонки он сказал мне, что даёт мне ещё один шанс. Спринт получился хаотичным, потому что все были свежими. Мы вовремя вышли вперёд и на последнем повороте лидировали. Я хотел подождать, когда до финиша останутся 150 м, но испугался встречного ветра. Мне надо было поехать раньше, может, метров за 200. Но пока живёшь, учишься. Думаю, если бы спуртовал раньше, получилось бы лучше, однако, состязаться с Калебом Юэном очень трудно».

Тур Даун Андер-2017. Результаты 1 этапа