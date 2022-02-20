Микель Ниеве в 2022 году будет выступать в велокоманде Caja Rural-Seguros RGA

Микель Ниеве подписал контракт с проконтинентальной велокомандой Caja Rural-Seguros RGA

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37-летний испанский велогонщик Микель Ниеве в следующем году будет выступать в проконтинентальной велокоманде Caja Rural-Seguros RGA. Последние 13 лет Ниеве выступал только в командах Мирового тура (Euskatel-Euskadi, Sky, Mitchelton-Scott/BikeExchange).

За годы своей карьеры Микель Ниеве одержал пять побед – три этапа Джиро д’Италия, один этап Вуэльты Испании, этап Критериума Дофине, а также был помощником Криса Фрума, Геранта Томаса, Адама и Саймона Йейтсов, Самуэля Санчеса и других.

В 2016 году Микель Ниеве выиграл горную майку итальянского Гранд-тура, шесть раз входил в топ-10 генеральной классификации на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, его лучшим результатом на Гранд-туре стало 8-е место на Вуэльте Испании в 2015 году. Микель Ниеве принял участие в 22 Гранд-турах и лишь один раз, на Тур де Франс-2020, сошёл с гонки.

Микель Ниеве до 22 лет выступал в команде Caja Rural , когда она была любительской и называлась «Club Ciclista Burunda», а в 2007 году в майке Caja Rural одержал победу на «Memorial Valenciaga».

Микель Ниеве: «Для меня особенный момент, что снова надену майку Cara Rural – Seguros RGA. В этой команде я учился быть велосипедистом, наслаждался пятью хорошими годами, с которыми связаны прекрасные воспоминания. С тех пор команда выросла, а я за это время успел побывать в командах других языков и культур. Теперь вернуться и выступать дома мне очень приятно.

Хочу внести вклад в работу команды как в гонках, так и вне соревнований, передать опыт молодым коллегам, помочь им прогрессировать. На личном уровне хочу снова получать удовольствие от выступлений. В 2021 году у меня было несколько падений, из-за чего выступал не очень хорошо.

Новый сезон жду с большим воодушевлением и мотивацией. В этой майке все гонки будут особенными, хочу сделать всё от меня зависящее и в то же время наслаждаться ездой на велосипеде».