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Микель Ниеве в 2022 году будет выступать в велокоманде Caja Rural-Seguros RGA

Микель Ниеве подписал контракт с  проконтинентальной велокомандой Caja Rural-Seguros RGA

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  37-летний испанский велогонщик Микель Ниеве в следующем году будет выступать в проконтинентальной велокоманде Caja Rural-Seguros RGA. Последние 13 лет Ниеве выступал только в командах Мирового тура (Euskatel-Euskadi, Sky, Mitchelton-Scott/BikeExchange).

  За годы своей карьеры Микель Ниеве одержал пять побед – три этапа Джиро д’Италия, один этап Вуэльты Испании, этап Критериума Дофине, а также был помощником Криса Фрума, Геранта Томаса, Адама и Саймона Йейтсов, Самуэля Санчеса и других.

 

  В 2016 году Микель Ниеве выиграл горную майку итальянского Гранд-тура, шесть раз входил в топ-10 генеральной классификации на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, его лучшим результатом на Гранд-туре стало 8-е место на Вуэльте Испании в 2015 году. Микель Ниеве принял участие в 22 Гранд-турах и лишь один раз, на Тур де Франс-2020, сошёл с гонки.

 

 Микель Ниеве  до 22 лет выступал в команде Caja Rural , когда она была любительской и называлась «Club Ciclista Burunda», а в 2007 году в майке Caja Rural одержал победу на «Memorial Valenciaga».

 

  Микель Ниеве: «Для меня особенный момент, что снова надену майку Cara Rural – Seguros RGA. В этой команде я учился быть велосипедистом, наслаждался пятью хорошими годами, с которыми связаны прекрасные воспоминания. С тех пор команда выросла, а я за это время успел побывать в командах других языков и культур. Теперь вернуться и выступать дома мне очень приятно.

  Хочу внести вклад в работу команды как в гонках, так и вне соревнований, передать опыт молодым коллегам, помочь им прогрессировать. На личном уровне хочу снова получать удовольствие от выступлений. В 2021 году у меня было несколько падений, из-за чего выступал не очень хорошо.

  Новый сезон жду с большим воодушевлением и мотивацией. В этой майке все гонки будут особенными, хочу сделать всё от меня зависящее и в то же время наслаждаться ездой на велосипеде».

 

 

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Теги к статье: Микель Ниеве Caja Rural-Seguros RGA

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Комментарии

  • reforg34
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    reforg34-Фото

    Со всеми этими дисквалификациями генеральщиков, UCI уронили до пола значимость гранд-туров и ТДФ в частности, что даже спринтеры собираются с легкостью забрать несколько туров. Не удивлюсь если Кавендиш в ТОП3 ТДФ еще попадет . Подумать только. Во времена нормальных генеральщиков, у спринтеров в горах была только одна цель - попасть в лимит времени, а сейчас они собираются брать горные этапы и генеральную классификацию.  Это нонсенс.
    Вон даже коммюнити прыжков с трамплина уже вовсю смеется над  велоспортом, мол, наш не самый сильный "прыгун" с наскока запросто берет несколько гранд туров.

    Нет, так не пойдет, UCI нужно в отставку.

  • RVL
    Международное агентство допинг ... (3)
    RVL-Фото
    Это звучит как свобода слова. В чем проблема?
  • RVL
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    RVL-Фото
    Думаю, что шансов нет. То "чуть чуть не хватило "- Это был и так прыжок выше головы. Как когда то и феклер ...умирали долго, лишь за ещё один день в майке, но понимали победить шансов нет. Но ! Мечтать же не вредно!
  • Qazaqstanec
    Молодежная команда Astana Qaza ... (25)
    Qazaqstanec-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Один комментатор"nutik krg"на Фан-сайте команды Астаны написал(перевод)"Алеке(Александр) все сделал по-казахски.Теперь понятно,почему открылась такая команда.Если,они(Николя и Саша мл.)будут выступать,как их отец, мы все будем радоваться вместе." Эти слова казаха-истинного патриота своей страны-Республики Казахстан. "Алеке",так казахи:младшие называют старших или все казахи называют уважаемого человека,видоизменяя первоначальное имя.Можно не согласится с некоторыми словами,но это истина,которая дороже золота.

     

    уважать Винокурова, к сожалению, не могу несмотря на его достижения. Для меня лично он перестал существовать как тот, кого следует уважать, после его участия в триатлоне 70.3 среди любителей в Астане в 2017 году (это была гонка от КФТ, не айронмен). Так вот, сей чемпиен не постыдился ехать велоэтап за мотоциклом - я это видел собственными глазами, поскольку участвовал в этой же гонке, хотя драфтинг на таких соревнованиях категорически запрещен и не знать об этом невозможно. А потом, победив нечестным образом, не постыдился выйти на подиум получать медаль за 1 место. Никто ему ничего не сказал тогда, это же Казхастан, все привыкли лизать *опу знаменитостям. 

     

    Ну а по-казахски он сделал только в одном смысле - засунув родственничков в теплое местечко - это принято у нас, да, только тут плакать надо, а не гордиться.

  • Earl57
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Не понимаю, что вам на фото не нравится) Если бы они стояли передом, надписи никто бы не увидел. Виноваты те, кто выбрал рекламное  место, а не те, кто фотографировался)))

    Дык где было оное рекламное место, там и разместили. Спереди титульным спонсором место занято, а на рукаве не видно будет. Да и не поместится достаточно длинное название на короткий рукав. Куда влезло, туда и влепили.

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ернат
    но проблема для него думаю будет третья неделя

    так ровно об этом и речь! вообще никаких проблем, кроме одной - убрать с 3й недели высотно-горное зубодробилово и вуаля! )

    Цитата: rude_rider
    один раз чуть чуть не хватило..

    по мне - может и хватило б. но - эмоцие ж.. красиво сжёг себя на разделке

  • BaTman
    Международное агентство допинг ... (3)
    BaTman-Фото

    Если мутишь - мути тихо

    Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком

    Знаешь что? Лучше вообще не мути И никогда не ходи по одному пути.

  • rude_rider
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться
    Это не проблема для француза на французском туре..тем более нет других французов и когда появится не ясно.. Жужу сможет имхо ..один раз чуть чуть не хватило..
  • Ернат
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Ернат-Фото

    он универсальный гонщикЮ но проблема для него думаю будет третья неделя 

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться

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