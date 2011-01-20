Микель Ланда завершил работу в команде Movistar

Микель Ланда: «Счастлив, что у меня будет шанс стать лидером команды Bahrain-Merida»

29-летний испанский гонщик Микель Ланда проехал последнюю велогонку в составе команды Movistar, где проработал два года. Его финальной гонкой в команде стала классика Ломбардия, с которой он сошёл за 62 км до финиша.

За время выступления в Movistar Микель Ланда одержал две победы – выиграл этап Тиррено-Адриатико и этап «Недели Коппи и Бартали», а также трижды финишировал в топ-10 на Гран-турах – был 7-м на Тур де Франс-2018, 4-м на Джиро д’Италия и 6-м на Тур де Франс в этом году.

Следующие два года Микель Ланда будет выступать в команде Bahrain-Merida.

В интервью Cyclingnews Микель Ланда рассказал о своих планах: «Я счастлив, что у меня будет шанс возглавить команду. Пока ещё не знаю своей программы, мы должны всё обговорить. Но цель команды – Тур де Франс. Я готов стать капитаном. Я ещё не знаю, кто придёт в команду, но уверен, что Bahrain-Merida соберут сильный состав на Гран-туры. Об этом я не волнуюсь.

Я не знаю, какой Гран-тур поеду, возможно, Тур де Франс. Будет давление, но я к нему готов. Ради этого я выступаю. Если у меня есть всё, что нужно, то остаётся только крутить педали.

Команда заинтересовалась мной ещё несколько лет назад.

Конечно, когда у твоего товарища по команде те же цели, что и у тебя, становится сложнее, потому что остальные товарищи по команде должны работать не только на тебя, не на одного капитана. Однажды ты можешь почувствовать себя хорошо, а твой товарищ по команде – не очень, и в итоге приходится присматривать за ним. Это более сложно. На Тур де Франс-2019 у нас было три гонщика с одной целью – попасть на подиум. Но это оказалось непросто. Хотя это было решение руководства. Возможно, я выиграл не так много, как ожидал, но я многому научился, приобрёл хороший опыт работы с товарищами по команде.

С Родом Эллингвортом я работал в команде Sky. Рад, что мы снова встретимся в Bahrain-Merida. Считаю, что у него огромный опыт, он хорошо умеет всё контролировать».