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Микель Ланда возвращается в гонки после травмы

Микель Ланда: "Пока не знаю, какие цели для меня реалистичны на Вуэльте Испании-2021"

 

 

  Микель Ланда 31 июля выйдет на старт Классики Сан-Себастьяна, которая станет его первой гонкой с 12 мая. Падение на 5-м этапе Джиро д’Италия-2021 прервало сезон 31-летнего испанского велогонщика команды Bahrain Victorious. Ланда получил перелом ключицы и несколько переломов в рёбрах на левой стороне.

 

 Перед стартом на Вуэльте Испании-2021 Микель Ланда помимо Классики Сан-Себастьяна примет участие в однодневной гонке Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa (1 августа) и многодневной гонке Вуэльта Бургоса (3 – 7 августа).

 

 

 Микель Ланда: «После падения на Джиро д’Италия мне было довольно тяжело. На Джиро я был очень решительно настроен и находился в превосходной форме. Потом с этим падением мои цели тоже рухнули. Был очень тяжёлый период. Прежде всего мне после операции, двух сломанных рёбер и ключицы надо было восстановиться физически. Потом было тяжело психологически, потому что ты внезапно должен остановиться, понимая, что для восстановления на сто процентов понадобится ещё больше времени.

 

  Примерно через месяц я начал выезжать на велосипеде, начал усиленно тренироваться на шоссе, потому что моя мощность до последних двух недель была не слишком высокой. Я поехал в тренировочный лагерь на высоте, где старался улучшить форму. С каждым днём чувствовал себя всё лучше.

 

  Пока что я ещё далёк от своей лучшей формы, так что на первых гонках – Классике Сан-Себастьяна, Circuito de Getxo и Бургосе мне будет довольно тяжело. Я ещё не набрал гоночной скорости, думаю, эти соревнования помогут мне улучшить форму.

 

  Надеюсь, что до Вуэльты смогу стать сильнее. Сейчас я пока не знаю, какие цели могут быть реалистичны для меня на Вуэльте Испании-2021. Возможно, победа на этапах, может, генеральная классификация. Посмотрим, потому что каждый день для меня много значит, надеюсь значительно улучшить форму и общая картина целей на предстоящие гонки прояснится».

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Теги к статье: Микель Ланда Bahrain Victorious

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Бедный Ланда, так и не нашел себя в своей карьере. Как шалтай-балтай. После Бахрейна куда?

    Вся жизнь это гонка.
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