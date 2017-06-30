Микель Ланда избежал травм во время происшествия на тренировке

Микель Ланда был сбит автомобилем во время тренировки

Микель Ланда, который с этого года будет выступать в команде Bahrain-McLaren, был сбит автомобилем во время тренировки утром 1 февраля. 30-летний испанский гонщик тренировался вместе с другом около своего родного города Алава. После инцидента он был доставлен в больницу. Проверка показала, что серьёзных травм ему удалось избежать.

Photo @MikelLandaMeana

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, водитель, управлявший Renault Megane и скрывшийся с места происшествия, позже был задержан. Подозреваемому 42 года, сообщается, что несколькими часами ранее до инцидента с Микелем Ландой этот водитель стал причиной другой аварии в Бургосе.

О происшествии Микель Ланда написал в своём аккаунте в Твиттере: «Этим утром, когда я тренировался с другом, нас сбила ехавшая сзади машина, которая уехала, не остановившись. Первые тесты в больнице показали, что со мной всё в порядке. Надеюсь в ближайшие дни возобновить тренировки».

Первым стартом Микеля Ланды в новой команде должна стать Вуэльта Андалусии, стартующая 19 февраля.