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Микель Ланда избежал травм во время происшествия на тренировке

Микель Ланда был сбит автомобилем во время тренировки

 

   Микель Ланда, который с этого года будет выступать в команде Bahrain-McLaren, был сбит автомобилем во время тренировки утром 1 февраля. 30-летний испанский гонщик тренировался вместе с другом около своего родного города Алава. После инцидента он был доставлен в больницу. Проверка показала, что серьёзных травм ему удалось избежать.

 

 Photo  @MikelLandaMeana

 

  Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, водитель, управлявший Renault Megane и скрывшийся с места происшествия, позже был задержан. Подозреваемому 42 года, сообщается, что несколькими часами ранее до инцидента с Микелем Ландой этот водитель стал причиной другой аварии в Бургосе.

 

  О происшествии Микель Ланда написал в своём аккаунте в Твиттере: «Этим утром, когда я тренировался с другом, нас сбила ехавшая сзади машина, которая уехала, не остановившись. Первые тесты в больнице показали, что со мной всё в порядке. Надеюсь в ближайшие дни возобновить тренировки».

 

Первым стартом Микеля Ланды в новой команде должна стать Вуэльта Андалусии, стартующая 19 февраля.

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain - McLaren

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 5.05.2018

    Скорейшего выздоровления и , чтобы никогда больше такого не было! Ждём!

  2. close2you

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 22.07.2017

    невезучий Ланда, эх....

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Самый невезучий талант пелотона. Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • close2you
    Ремко Эвенепул удержал майку л ... (1)
    close2you-Фото

    Ну оскар реально выглядит моложе всех остальных в 20ке)) кроме ремко ))) пацан 40ка летний ! ))

  • Astanaforever
    Микель Ланда избежал травм во ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Самый невезучий талант пелотона. Однозначно.
  • close2you
    Микель Ланда избежал травм во ... (3)
    close2you-Фото

    невезучий Ланда, эх....

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Earl57-Фото

    Интересно будет посмотреть и сравнить Ремко Эвенпул vs Матье Ван дер Пул. Судя по их планам они в этом году будут пересекаться в нескольких гонках.

  • Mima
    Микель Ланда избежал травм во ... (3)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления и , чтобы никогда больше такого не было! Ждём!
  • BaTman
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (13)
    BaTman-Фото
    Его все знают в комманде, и коммерчески не плохо Pinarello будет на Ironman рекламировать. Да и с виду почему не взять позитивного парня на место Кири. Будет бодрить ребят и помогать чем может, не думая что у него физики на два оборота.
  • uran
    Василий Кириенко объявил о зав ... (23)
    uran-Фото
    Kill dying. Гэта пра цябе Васіль!
  • uran
    Чемпионат Колумбии-2020, разде ... (5)
    uran-Фото
    Добавляешь в разделке теряешь в горах, это аксиома.
  • uran
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    uran-Фото
    Я бы сказал этот не стареющий Вальверде!
  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Здесь скорее провал Мовистара, чем убедительная победа Ремко. Идея у Мовистара была хорошая, но на реализацию их не хватило. Топовых генеральщиков на гонке нет, так что делать далеко идущие выводы пока не стоит, на мой взгляд. Отъехать Ремко не дали, мгновенно садились за ним. Квики быстро осыпались после атаки Мовистара, ОАЭ и Боры, похоже что поддержки в горах у Ремко не будет и дальше. Выживать придется самостоятельно.
    Скорее удивил Ганна. С его весо-ростовыми характеристиками держался наравне с легкими горняками. На зубах, но удержался.
    Эмираты добились чего хотели - продвинули Макналти повыше в генерале. Парню 21 год, хорошая разделка в сочетании с хорошим горным ходом - у него определенно есть потенциал.
    Саган хорошо потренировался. Не очень поняла кого Бора хотела продвинуть. Если Боднара, то это несерьезно...
    Севилью похоже устраивает подиум в ГК, он хотел победы на этапе. Совсем чуток не хватило. Он не колесничал во время погони, но и не надрывался как Ремко. На финише сделал всех, кроме молодого колумбийца из Андрони. Это в 43 года.

    Мне кажется, они от Ремко такой прыти не ожидали. Кому у мивуков в стиле Васи Кириенко тянуть черт знает сколько? Индивидуальный ход у Эвенпула такой, что и более сильный состав Мувистара не факт, что смог бы уехать. И называть провалом это некорректно - просто не хватило ресурсов))) А когда хватало во время позорного отъезда от Роглича - затормозили. Эх, Вальверде, Вальверде. Он офигенно авторитетный, настоящий профи, но аура благородства с него слетела после того.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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