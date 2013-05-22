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Дэн Мартин объявил о завершении карьеры велогонщика

Дэн Мартин завершит карьеру велогонщика в конце 2021 года

 

 

  Дэн Мартин (Dan Martin) объявил, что в конце сезона 2021 года завершает 14-летнюю карьеру профессионального велогонщика. 35-летний ирландский гонщик пришёл в профессиональный велоспорт в 2008 году, начав выступать в команде Garmin-Chipotle, где проработал до 2015 года.  В 2016 и 2017 Мартин выступал в команде Quick Step, в 2018-2019 – в UAE Team Emirates, последние два сезона Дэн Мартин был гонщиком команды Israel Start Up Nation. За карьеру ирландский велогонщик одержал 22 победы, в том числе выиграл два Монумента велоспорта – Льеж-Бастонь-Льеж в 2013 году и Ломбардию в 2014.

 

 

Photo Credit: LaPresse

Дэн Мартин также является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, в этот круг победителей ирландский гонщик вошёл в этом году, выиграв 17-й этап Джиро д’Италия-2021.

 

На Вуэльте Испании-2020 Мартин занял 4-е место в генеральной классификации – наивысший результат за 19 Гранд-туров в карьере. На Тур де Франс Дэн Мартин трижды финишировал в десятке сильнейших общего зачёта (в 2016, 2017 и 2018 годах).

 

  Дэн Мартин примет участие в Туре Британии-2021, который стартует 5 сентября, а вопрос о том, какая велогонка станет последней в карьере, ещё не решён.

 

  Дэн Мартин: «Решил закончить карьеру после 14 сезонов в профессиональном велоспорте. Долго обдумывал это решение, но чувствую, что сейчас настал тот момент, когда хочу выполнить так много других задач в жизни.


В каком-то смысле пришлось приложить усилия, чтобы принять это решение. Наверное, это одно из самых важных решений моей жизни. С другой стороны, решиться закончить было легко. Хотя я всё ещё могу бороться, понял, что гонки потеряли для меня привлекательность, а интерес к гонкам стоял для меня на первом месте.

 

Я всё ещё люблю велоспорт, чувствую себя удостоенным привилегии называть шоссейный велоспорт своей работой. Благодаря велоспорту я познакомился со многими потрясающими людьми, которые обогатили мою жизнь, с которыми разделил невероятный опыт.

 

Всегда на сто процентов отдавал себя делу. Хотя я мог бы продолжать выступать ещё несколько лет, и многие посчитали бы это естественным, сейчас я готов принять новые интересные вызовы в жизни.

 

Когда решил закончить карьеру, почувствовал себя счастливым. Я безмерно благодарен семье, друзьям, болельщикам, товарищам по команде, коллегам за поддержку, которую мне оказывали на протяжении всей карьеры. Большое спасибо моей нынешней команде Israel Start-Up Nation, персоналу и гонщикам за то, что сделали эти два сезона самыми приятным и успешным периодом моей карьеры.

 

Что потом? Я всегда останусь велосипедистом, не буду вешать на гвоздь мои колёса, оставлю только гоночный номер. Несколько лет во время межсезонья, когда у меня появлялось свободное от тренировок и гонок время, я нашёл для себя новые цели и интерес в том, чтобы развивать компании, работать в бизнесе. Этот интерес привёл меня к “Rubix Ventures”, компании, которую я основал вместе с надёжными людьми, чтобы помочь спортсменам инвестировать в растущие компании.

 

Также с нетерпением хочу больше времени проявлять себя как отец и муж дома, заниматься чем-то обычным, что было невозможно, пока продолжалась карьера, например, выходить на пробежки с женой.

 

Теперь, когда финишная черта не за горами,  в эти недели я ещё больше посвящу себя тренировкам, хочу оставить след в нескольких последних гонках, надеюсь ярко завершить этот период моей жизни».

 

  Сильван Адамс, владелец команды Israel Start Up Nation: «Дэн – один из величайших велогонщиков нашего велоспорта, который в течение многих лет оживлял гонки, завоевал победы на классиках и Гранд-турах. Дэн привнёс в команду стиль и стандарт ведения гонки, которому мы будем стараться следовать. Мне очень жаль, что Дэн не будет выступать с нами в следующем году, но я понимаю и уважаю его решение. Дэн всегда будет членом нашей семьи Israel Start Up Nation. Мы желаем ему удачи в его будущих начинаниях».

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin Israel Start Up Nation

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 10:32 | Регистрация: 18.09.2014

      Все понимаю, и удачи, и новых горизонтов, но как же жаль! Жаль, жаль, жаль, это один их моих любимых гонщиков.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 10:42 | Регистрация: 22.05.2013

    Некоторые сопли мнут, гоняются до того момента, когда уже никакой пользы не приносят команде, уважение ирландцу за яркую карьеру и за то, что уходит на коне, запомнится сильным гонщиком с хорошим рывком. На Джиро в этом году Дан показал, что способен из отрыва проходить финишные подъемы на равных или быстрее фаворитов ГК. Такое увидишь не часто. 

    1. Имя: Алексей

      uran

      Сегодня, 11:04 | Регистрация: 27.05.2017

      Стесняюсь спросить, а кто эти некоторые?

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        Сегодня, 11:22 | Регистрация: 22.05.2013

        Хоть Фрум под это описание подпадает, я его не имел в виду. Мне всегда первым делом приходит на ум нынешний эксперт на Евроспорте Айзель.

  3. Camel

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 29.01.2017

    На данном этапе не велика потеря.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    BlAr-Фото

    Главная интрига для меня - пойдут ли генеральщики на мировую, отпустив отрыв и готовясь к разделке, или какая-то из команд решит проверить конкурентов, задав пелотону серьёзный темп. Такой сюжет может привезти и к неожиданным вылетам гонщиков из десятки ГК, и к падениям фаворитов. Вместе с тем этап, конечно, получится в разы более зрелищным. 

  • motte
    Примож Роглич надел 50-ю майк ... (1)
    motte-Фото

    И, опять таки, не упади

  • Camel
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    Camel-Фото
    По вашему п. 1.
    А что тут рулить? На этапе, где Сторер пахал, Барде жевал сопли.
  • Camel
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 5 (2)
    Camel-Фото
    Саган вне строя!
  • Camel
    Дэн Мартин объявил о завершени ... (5)
    Camel-Фото

    На данном этапе не велика потеря.

  • Camel
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (13)
    Camel-Фото
    А то вы не знаете!
  • velodoctor
    Дэн Мартин объявил о завершени ... (5)
    velodoctor-Фото
    Хоть Фрум под это описание подпадает, я его не имел в виду. Мне всегда первым делом приходит на ум нынешний эксперт на Евроспорте Айзель.
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    Очень сложный этап
    Орги преподнесли его качественно перед последним днем  , своего рода, «арденнской» трассе Льеж Бастонь Льеж и почивать на лаврах еще очень рано.
    Кусс в помощь рогличу.
    Последние 90 км с набором аж 3600
    Стенки под 20%
    Спуски тяжелейшие
    Если дождь, то ад полный
    Вообщем, будут потери и , как я говорю, кровь пот и слёзы.
    Согласен. Сегодня Классика в чистом виде. А в классике у штатных горняков шансов нет. А это значит, что Лопесу ничего не светит
  • uran
    Дэн Мартин объявил о завершени ... (5)
    uran-Фото
    Стесняюсь спросить, а кто эти некоторые?
  • motte
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    motte-Фото

    Очень сложный этап

    Орги преподнесли его качественно перед последним днем  , своего рода, «арденнской» трассе Льеж Бастонь Льеж и почивать на лаврах еще очень рано.

    Кусс в помощь рогличу.

    Последние 90 км с набором аж 3600

    Стенки под 20%

    Спуски тяжелейшие

    Если дождь, то ад полный

    Вообщем, будут потери и , как я говорю, кровь пот и слёзы.

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