Дэн Мартин объявил о завершении карьеры велогонщика

Дэн Мартин завершит карьеру велогонщика в конце 2021 года

Дэн Мартин (Dan Martin) объявил, что в конце сезона 2021 года завершает 14-летнюю карьеру профессионального велогонщика. 35-летний ирландский гонщик пришёл в профессиональный велоспорт в 2008 году, начав выступать в команде Garmin-Chipotle, где проработал до 2015 года. В 2016 и 2017 Мартин выступал в команде Quick Step, в 2018-2019 – в UAE Team Emirates, последние два сезона Дэн Мартин был гонщиком команды Israel Start Up Nation. За карьеру ирландский велогонщик одержал 22 победы, в том числе выиграл два Монумента велоспорта – Льеж-Бастонь-Льеж в 2013 году и Ломбардию в 2014.

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Дэн Мартин также является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, в этот круг победителей ирландский гонщик вошёл в этом году, выиграв 17-й этап Джиро д’Италия-2021.

На Вуэльте Испании-2020 Мартин занял 4-е место в генеральной классификации – наивысший результат за 19 Гранд-туров в карьере. На Тур де Франс Дэн Мартин трижды финишировал в десятке сильнейших общего зачёта (в 2016, 2017 и 2018 годах).

Дэн Мартин примет участие в Туре Британии-2021, который стартует 5 сентября, а вопрос о том, какая велогонка станет последней в карьере, ещё не решён.

Дэн Мартин: «Решил закончить карьеру после 14 сезонов в профессиональном велоспорте. Долго обдумывал это решение, но чувствую, что сейчас настал тот момент, когда хочу выполнить так много других задач в жизни.



В каком-то смысле пришлось приложить усилия, чтобы принять это решение. Наверное, это одно из самых важных решений моей жизни. С другой стороны, решиться закончить было легко. Хотя я всё ещё могу бороться, понял, что гонки потеряли для меня привлекательность, а интерес к гонкам стоял для меня на первом месте.

Я всё ещё люблю велоспорт, чувствую себя удостоенным привилегии называть шоссейный велоспорт своей работой. Благодаря велоспорту я познакомился со многими потрясающими людьми, которые обогатили мою жизнь, с которыми разделил невероятный опыт.

Всегда на сто процентов отдавал себя делу. Хотя я мог бы продолжать выступать ещё несколько лет, и многие посчитали бы это естественным, сейчас я готов принять новые интересные вызовы в жизни.

Когда решил закончить карьеру, почувствовал себя счастливым. Я безмерно благодарен семье, друзьям, болельщикам, товарищам по команде, коллегам за поддержку, которую мне оказывали на протяжении всей карьеры. Большое спасибо моей нынешней команде Israel Start-Up Nation, персоналу и гонщикам за то, что сделали эти два сезона самыми приятным и успешным периодом моей карьеры.

Что потом? Я всегда останусь велосипедистом, не буду вешать на гвоздь мои колёса, оставлю только гоночный номер. Несколько лет во время межсезонья, когда у меня появлялось свободное от тренировок и гонок время, я нашёл для себя новые цели и интерес в том, чтобы развивать компании, работать в бизнесе. Этот интерес привёл меня к “Rubix Ventures”, компании, которую я основал вместе с надёжными людьми, чтобы помочь спортсменам инвестировать в растущие компании.

Также с нетерпением хочу больше времени проявлять себя как отец и муж дома, заниматься чем-то обычным, что было невозможно, пока продолжалась карьера, например, выходить на пробежки с женой.

Теперь, когда финишная черта не за горами, в эти недели я ещё больше посвящу себя тренировкам, хочу оставить след в нескольких последних гонках, надеюсь ярко завершить этот период моей жизни».

Сильван Адамс, владелец команды Israel Start Up Nation: «Дэн – один из величайших велогонщиков нашего велоспорта, который в течение многих лет оживлял гонки, завоевал победы на классиках и Гранд-турах. Дэн привнёс в команду стиль и стандарт ведения гонки, которому мы будем стараться следовать. Мне очень жаль, что Дэн не будет выступать с нами в следующем году, но я понимаю и уважаю его решение. Дэн всегда будет членом нашей семьи Israel Start Up Nation. Мы желаем ему удачи в его будущих начинаниях».