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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 15:49
Герант Томас обдумывает предложения о контракте от разных команд
Трансферный сезон в разгаре, но многие титулованные велогонщики пока не определились с тем, где будут выступать в следующем сезоне. А болельщики велоспорта с нетерпением ждут объявлений о громких контрактах. В ожидании окончательной расстановки сил в велокомандах перед следующим сезоном велолюбителю можно попробовать свои силы в прогнозах на спорт, например пойти на сайт bet365 сегодня.
Среди тех, кто пока раздумывает и рассматривает предложения контракта от разных велокоманд и 35-летний британский велогонщик, победитель Тур де Франс-2018, Герант Томас (Geraint Thomas), который с 2010 года, с момента основания, выступает в велокоманде Sky/Ineos Grenadiers.
Герант Томас за время выступления в британской велокоманде Мирового тура одержал 24 победы, принял участие в 16 Гранд-турах. Его наивысшим достижением стала победа на Тур де Франс в 2018 году. Тогда Герант Томас поднялся на подиум в Париже вместе со своим товарищем по команде, к тому моменту четырёхкратному победителю французского Гранд-тура, Крисом Фрумом, который занял на Тур де Франс-2018 третье место. Основным соперником Геранта Томаса был нидерландский велогонщик Том Дюмулин, проигравший британцу в итоге 1 минуту 51 секунду.
В этом году Герант Томас был нацелен бороться за второй титул победителя Тур де Франс, но падение на 3-м этапе вычеркнуло британского гонщика из числа претендентов. Несмотря на вывих плеча, он продолжил гонку и проехал Тур де Франс-2021 до конца, остался помогать своему товарищу по команде, эквадорскому гонщику Ричарду Карапасу, который в итоге занял 3-е место.
Неудача преследовала Геранта Томаса и в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио-2020, где он упал и в итоге сошёл.
Директор велокоманды Ineos Grenadiers Род Эллингворт (Rod Ellingworth) в интервью Cyclingnews подчеркнул, что команда сделала предложение британскому гонщику, и теперь решение за Герантом Томасом.
Род Эллингворт: «Переговоры продолжаются, мяч теперь на его стороне. Я стараюсь поддержать его лично, особенно после трудных моментов, который он пережил. Но ещё ничего не решено. Если ему поступит крупное предложение, то мы не сможем его удержать. Нам надо быть реалистами. Когда решается вопрос о подписании контракта с велогонщиком, это всегда вопрос не только одного сезона, а также ближайших лет. Перед нами несколько областей, над которыми мы будем продолжать работать».
В одном из недавних интервью Герант Томас сказал: «У меня несколько предложений, но я просто жду, чтобы переговорить ещё кое с кем. Мы постараемся разрешить это как можно быстрее, потому что нерешённое дело крутится в голове, хочется как можно быстрее разобраться. Я открыт для всех предложений. Когда все предложения будут лежать у нас на столе, мы начнём обдумывать».
У Геранта Томаса был перерыв в гонках после Олимпиады в Токио, он вернётся к соревнованиям 30 августа на «Туре Бенилюкса» (Benelux Tour - бывший BinckBank Tour). Британский гонщик сообщил, что не планирует принимать участие в Париж-Рубэ (Paris-Roubaix), классике – Монументе велоспорта, которая была перенесена из-за Covid-19 на 3 октября 2021 года.
«Я бы хотел вернуться на классику, - сказал Томас, - но только когда буду к ней готов, когда буду в хорошей форме. В противном случае ты просто не будешь в первых рядах. Обязательно нужен настрой. Надо быть готовым к гонке. Брусчатка – зверское испытание. Если ты готов и хочешь бороться, если это твоя главная цель – просто едешь на максимуме, вот и всё».
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Александра
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон.
Не-не-не!
Когда пелотон съедает отрыв - это одно.
Когда претендент №1 выгрызает секунду на финише у бойца из отрыва, не претендующего на общий зачет - это совсем другое. Ну правда! Смог Роглич или не смог одолеть Магнуса Корта, это дело второе. Первое - красота такого велоспорта.
Все ИМХО, конечно.)
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vitaly s
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
Замечательный этап. И ветер. И эшелоны. И догонялки. И, конечно, и Корт, иНильсен. Оба. Нет, на самом деле, 2 км в крутющую гору и всего 20 сек от группы, и доборолся, дострадал. И это из отрыва. Красиво.
А то , что его мог бы или не мог ( это знает только Примож, но не скажет) догнать только Роглич, и никто более, не Берналь, не Вальберде, Власов.....,делает его победу ещё более заслуженной и красивой. Молодец.
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Адриен
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
Вообще, когда Корту оставалась последние пару сотен метров, подумалось - блин, сейчас достанут, упирался изо всех сил, честно пахал, отрабатывал в отрыве, полная несправедливость ! И вдруг - подарок от Роглича... Вчера писал о неспортивности некоторых моментов в велоспорте. И сегодняшнее благородство Роглича - из их числа. Но, как не крути, бытие определяет сознание. Ведь общая классификация определяется не по занятому месту, а по времени. Так к чему жилы рвать, Корт на общую победу не претендует, ему можно и бонусы и деньги подарить. Будь на его месте Берналь или Лопес - другое дело, а так - все равно Роглич ЛУЧШИЙ на этапе среди главных претендентов. Можно спорить или соглашаться, но ведь не раз и не два ГТ выигрывалось при том, что небыло побед на этапах. Вот еще одно родимое пятно - победа на этапах не обязательна для топового генеральщика, главное - за три недели набрать наименьшую сумму времени. И быть как можно выше в итоговой таблице... Расчет, а не спортивность...
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Arciv
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7)
Цитата: Гонщик
Цитата: Arciv
Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше.
Надеюсь! Вообще кроме Берналя особо и конкурентов не вижу! Врядли Мувистар готовы к победе! А вот на подиум очень даже могут подняться
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
Иногда ловлю себя на том, что порой вот такие короткие, но крутые горки/стенки на финише этапов смотрятся лучше чем эпичные и высокие горы/перевалы по 10-15 км. длинной и 1500+ метров высотой. Спасибо Вуэльте, что всегда на испанском ГТ вот таких финишей есть больше чем 1...ТдФ на заметку, тем более, что орги вроди одни и сям, и там.
Цитата: старт-шоссе 82
Этап супер. Последние 50 км смотрел на одном дыхание, но то что было на финише, это просто взрыв.
Корт красавело
+много, и ветра, и разозы(ы), и горка, и даже мини-завал (человеки там не хило прошерстились, один кажись прям на пузе головой в траву въехал, благо никаких ограждений и камней рядом).
А ещё мне хотелось бы отметить Мэтьюза, я сначала тоже не поверил, что это Майкл; видно как он сильно хочет победы...давно ведь не побеждал. И силы есть, и возможности, но всегда соперники каг бэ острее, шустрее, может даже более расчетливые под финиш. Невезёт "Блынку", но верю в успех ММ на одном из этапов этого ГТ
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BlAr
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
Лично я не увидел слива со стороны Приможа. Это относительно того, что касается данного этапа.
Теперь относительно этики, кармы и т.п. Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон. Особенно когда этот конкретный гонщик тебе симпатичен, по той или иной причине. Однако осуждать за это обогнавшего у меня наглости не хватит. Я могу лишь сожалеть о том, что не хватило сил и везения трудяге из отрыва.
С другой стороны, "подаренный" этап - это, несомненно, плюс "в карму" догоняющему гонщику, сделавшему широкий жест. Но это не означает, что он не имел морального права атаковать и обгонять. А именно так постоянно преподносит такое развитие событий СК, за что ему мой личный нереспект. Когда ты уводишь победу у коллеги по команде или случайного соратника по отрыву, работавшего на твоё преимущество в общем зачёте - это действительно смотрится некрасиво. Но к нынешнему этапу это никак не применимо, а про Джино Мадера и его наглые жесты на Париж-Ницце вообще вспоминать не хочется.
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Гонщик
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7)
Цитата: Arciv
Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно!
Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше.
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Александра
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26)
Цитата: BlAr
Не уподобляйтесь Курдюкову!
Спасибо, конечно, за совет, но меня вполне устраивает собственное мнение на этот счет, даже если оно совпадает еще с чьим-то.
То, что Примож не боролся до конца своих сил, он подтвердил в интервью.
А вы ожидали, что он скажет, да, конечно, Корт - отличный парень, я подарил ему победу?)
Я не знаю, дарил или не дарил. Но то, что он второй на этапе - как тут уже выразились выше, явный плюс к карме. Если бы он выгрыз на последних секундах победу, уверена, многие бы подумали, что это очень спортивно, но не очень красиво.
Ну, ладно, не многие. Я подумала бы.)) А так и Корт заслужил, и Роглич в красном.
Тоже вспомнила Контадора и Тиралонго.
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