Герант Томас обдумывает предложения о контракте от разных команд

uran

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) У Роглича уже есть победа в разделке.

Александра

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон. Не-не-не!

Когда пелотон съедает отрыв - это одно.

Когда претендент №1 выгрызает секунду на финише у бойца из отрыва, не претендующего на общий зачет - это совсем другое. Ну правда! Смог Роглич или не смог одолеть Магнуса Корта, это дело второе. Первое - красота такого велоспорта.

Все ИМХО, конечно.) Не-не-не!Когда пелотон съедает отрыв - это одно.Когда претендент №1 выгрызает секунду на финише у бойца из отрыва, не претендующего на общий зачет - это совсем другое. Ну правда! Смог Роглич или не смог одолеть Магнуса Корта, это дело второе. Первое - красота такого велоспорта.Все ИМХО, конечно.)

vitaly s

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) Замечательный этап. И ветер. И эшелоны. И догонялки. И, конечно, и Корт, иНильсен. Оба. Нет, на самом деле, 2 км в крутющую гору и всего 20 сек от группы, и доборолся, дострадал. И это из отрыва. Красиво. А то , что его мог бы или не мог ( это знает только Примож, но не скажет) догнать только Роглич, и никто более, не Берналь, не Вальберде, Власов.....,делает его победу ещё более заслуженной и красивой. Молодец.

Адриен

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) Вообще, когда Корту оставалась последние пару сотен метров, подумалось - блин, сейчас достанут, упирался изо всех сил, честно пахал, отрабатывал в отрыве, полная несправедливость ! И вдруг - подарок от Роглича... Вчера писал о неспортивности некоторых моментов в велоспорте. И сегодняшнее благородство Роглича - из их числа. Но, как не крути, бытие определяет сознание. Ведь общая классификация определяется не по занятому месту, а по времени. Так к чему жилы рвать, Корт на общую победу не претендует, ему можно и бонусы и деньги подарить. Будь на его месте Берналь или Лопес - другое дело, а так - все равно Роглич ЛУЧШИЙ на этапе среди главных претендентов. Можно спорить или соглашаться, но ведь не раз и не два ГТ выигрывалось при том, что небыло побед на этапах. Вот еще одно родимое пятно - победа на этапах не обязательна для топового генеральщика, главное - за три недели набрать наименьшую сумму времени. И быть как можно выше в итоговой таблице... Расчет, а не спортивность...

Arciv

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7) Цитата: Гонщик Цитата: Arciv Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно! Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше.

Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. Надеюсь! Вообще кроме Берналя особо и конкурентов не вижу! Врядли Мувистар готовы к победе! А вот на подиум очень даже могут подняться

Ернат

Массовый завал в пелотоне лиши ... (3) все равно бы завтра потерял бы (

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) Иногда ловлю себя на том, что порой вот такие короткие, но крутые горки/стенки на финише этапов смотрятся лучше чем эпичные и высокие горы/перевалы по 10-15 км. длинной и 1500+ метров высотой. Спасибо Вуэльте, что всегда на испанском ГТ вот таких финишей есть больше чем 1...ТдФ на заметку, тем более, что орги вроди одни и сям, и там. Цитата: старт-шоссе 82 Этап супер. Последние 50 км смотрел на одном дыхание, но то что было на финише, это просто взрыв.

Корт красавело +много, и ветра, и разозы(ы), и горка, и даже мини-завал (человеки там не хило прошерстились, один кажись прям на пузе головой в траву въехал, благо никаких ограждений и камней рядом). А ещё мне хотелось бы отметить Мэтьюза, я сначала тоже не поверил, что это Майкл; видно как он сильно хочет победы...давно ведь не побеждал. И силы есть, и возможности, но всегда соперники каг бэ острее, шустрее, может даже более расчетливые под финиш. Невезёт "Блынку", но верю в успех ММ на одном из этапов этого ГТ

BlAr

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) Лично я не увидел слива со стороны Приможа. Это относительно того, что касается данного этапа.

Теперь относительно этики, кармы и т.п. Лично мне тоже бывает не очень радостно, когда гонщик ишачит весь этап в отрыве, и аккурат перед финишем метров за ...дцать его съедает пелотон. Особенно когда этот конкретный гонщик тебе симпатичен, по той или иной причине. Однако осуждать за это обогнавшего у меня наглости не хватит. Я могу лишь сожалеть о том, что не хватило сил и везения трудяге из отрыва.

С другой стороны, "подаренный" этап - это, несомненно, плюс "в карму" догоняющему гонщику, сделавшему широкий жест. Но это не означает, что он не имел морального права атаковать и обгонять. А именно так постоянно преподносит такое развитие событий СК, за что ему мой личный нереспект. Когда ты уводишь победу у коллеги по команде или случайного соратника по отрыву, работавшего на твоё преимущество в общем зачёте - это действительно смотрится некрасиво. Но к нынешнему этапу это никак не применимо, а про Джино Мадера и его наглые жесты на Париж-Ницце вообще вспоминать не хочется.

Гонщик

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (7) Цитата: Arciv Живенько живенько будет! Вплоть до финиша,мне показалось Роглич не тянет пока,а он выстрелил сильно! Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше. Тоже думал что не потянет Рогла, а он сегодня без особого напряга немного навёз Берналю. Завтра больше.

Александра

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (26) Цитата: BlAr Не уподобляйтесь Курдюкову! Спасибо, конечно, за совет, но меня вполне устраивает собственное мнение на этот счет, даже если оно совпадает еще с чьим-то. То, что Примож не боролся до конца своих сил, он подтвердил в интервью. А вы ожидали, что он скажет, да, конечно, Корт - отличный парень, я подарил ему победу?) А вы ожидали, что он скажет, да, конечно, Корт - отличный парень, я подарил ему победу?) Я не знаю, дарил или не дарил. Но то, что он второй на этапе - как тут уже выразились выше, явный плюс к карме. Если бы он выгрыз на последних секундах победу, уверена, многие бы подумали, что это очень спортивно, но не очень красиво. Ну, ладно, не многие. Я подумала бы.)) А так и Корт заслужил, и Роглич в красном. Тоже вспомнила Контадора и Тиралонго.