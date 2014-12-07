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Герант Томас о Тур де Франс, Крисе Фруме и лидерстве в команде Ineos

Герант Томас: «Тур де Франс-2020 остаётся моей главной целью»

 

 

  Герант Томас фокусируется на подготовке к Тур де Франс-2020, где стартует одним из капитанов. 34-летний британский гонщик команды Ineos начнёт сезон с Tour de L'Ain (7 – 9 августа), затем поедет Критериум Дофине (12-16 августа). В интервью BBC Sport Wales он сказал, что на Тур де Франс у каждого из капитанов Ineos будут равные шансы, и, как всегда, гонка решит, кто в итоге будет бороться за победу.  

 

Герант Томас о Тур де Франс, Крисе Фруме и лидерстве в команде Ineos

 

  Герант Томас: «Тур де Франс для меня всё ещё главная цель, как и Критериум Дофине, который по традиции является подготовкой. Правда, он будет проходить всего пять дней вместо восьми, и немного ближе к Туру. Но до этого у нас будет трёхдневная велогонка, финиши этапов которой будут те же, что на Туре, так что это хорошо. Будет два дня отдыха, потом Дофине, затем проведём несколько разведок. Потом неделя дома, а затем Тур де Франс.

 

  Для меня ничего не изменилось. Постараюсь подойти к Туру в лучшей форме. Если один из ребят будет сильнее, тогда станем ему помогать, и наоборот.

 

   За последние несколько месяцев снова начали раздуваться слухи по поводу контракта и всего остального, о том, кто куда переходит, развития команды и персонала. Надеюсь, когда мы вернёмся в гонки, сможем не думать ни о чём другом.

 

  Будущее (Фрума) косвенно на меня влияет, но в то же время я не вскакиваю по ночам, думая об этом. Мы с ним товарищи по команде с 2008 года, конечно, было бы хорошо продолжать работать вместе. Мы отлично ладим, хорошо сработались, честны друг с другом, иногда даже слишком честны. Но что будет, то будет. Это его дело. Моё же – беспокоиться о том, чтобы как можно быстрее проехать следующий подъём.

 

  Меня радует, что после того ужасного падения он снова крутит педали велосипеда, прилагает большие усилия. Великолепно, что он вернулся.

 

  Считаю, все честно получат свой шанс. У каждого может случиться неудачный день, но это не означает, что его Тур внезапно закончен. Мы много раз проходили это на Туре. Приведу не лучший пример, но впервые это было с Брэдом и Фруми в 2012. Тогда можно было справиться лучше. Как все знают, тогда возник конфликт. Но после мы справились, сделали всё, что нужно. В этом плане мы – профессионалы».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:15 | Регистрация: 7.12.2014

    Фрум мне друг, но Тур де Франс дороже))

  2. Гонщик

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 28.05.2017

    Хороший пример по поводу Виго и Фрума , интересный Тур намечается .

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Зря они с тремя замутили. Ничего путного не стоит ждать. Мувики подтвердят если, что. Эго Фруми переборет команду. Однозначно. Нам канешна ничего подковерного сюжета не покажут. Томасу ваще ловить нечего. Но пусть потешется. Друзья друзьями, но таб..тур врозь. Берналю бы устоять против Роглика, а эти двое бритов тока для раздражения. А ваще Кинтаныч-Чемпион!

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:19 | Регистрация: 17.05.2015

    Из-за всей теперешней ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ сезон получается укороченным, скомканным, сжатым, дистанционным... Короче - НЕНОРМАЛЬНЫМ. А значит - хочешь не хочешь - и цена победы на гонках будет такая же. ДЕВАЛЬВИРОВАННОЙ. Конечно, все соскучились по соревнованиям, и жаждут их хоть в каком-то виде, лишь бы поскорее... Но посмОтрите - когда вся эта коронавирусная чехарда закончится, и всё вернётся к привычному и нормальному, обязательно пойдут разговоры, мол, в 2020 гонщик Х выиграл, допустим, ТДФ, НЕ потому, что был сильнее, а ... так всё сложилось, обстоятельства были на его стороне, многие фавориты были выбиты из привычного ритма, тренировались не так и не там, ситуации были особые - т.д и т.п . и пр. И ВСЁ ЭТО БУДЕ ПРАВИЛЬНО. Чисто со спортивной точки зрения ТОЛЬКО нормальная обстановка позволяет выявлять сильнейшего. Поэтому, выиграет в этом году Томас, Берналь или Фрум - а так же Роглич, Дюмулен, Кинтана или Лопес -  большого значения не имеет, только когда всё войдет в привычное русло, мы и узнаем - кто из них есть КТО.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (4)
    Адриен-Фото

    Из-за всей теперешней ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ сезон получается укороченным, скомканным, сжатым, дистанционным... Короче - НЕНОРМАЛЬНЫМ. А значит - хочешь не хочешь - и цена победы на гонках будет такая же. ДЕВАЛЬВИРОВАННОЙ. Конечно, все соскучились по соревнованиям, и жаждут их хоть в каком-то виде, лишь бы поскорее... Но посмОтрите - когда вся эта коронавирусная чехарда закончится, и всё вернётся к привычному и нормальному, обязательно пойдут разговоры, мол, в 2020 гонщик Х выиграл, допустим, ТДФ, НЕ потому, что был сильнее, а ... так всё сложилось, обстоятельства были на его стороне, многие фавориты были выбиты из привычного ритма, тренировались не так и не там, ситуации были особые - т.д и т.п . и пр. И ВСЁ ЭТО БУДЕ ПРАВИЛЬНО. Чисто со спортивной точки зрения ТОЛЬКО нормальная обстановка позволяет выявлять сильнейшего. Поэтому, выиграет в этом году Томас, Берналь или Фрум - а так же Роглич, Дюмулен, Кинтана или Лопес -  большого значения не имеет, только когда всё войдет в привычное русло, мы и узнаем - кто из них есть КТО.

  • Astanaforever
    Филипп Жильбер готовится к Мил ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Недаром его Вино лет 8 назад звал в Астану. Знал его потенциал. Они друзья, но деньги решили все в другую сторону.
  • Astanaforever
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Зря они с тремя замутили. Ничего путного не стоит ждать. Мувики подтвердят если, что. Эго Фруми переборет команду. Однозначно. Нам канешна ничего подковерного сюжета не покажут. Томасу ваще ловить нечего. Но пусть потешется. Друзья друзьями, но таб..тур врозь. Берналю бы устоять против Роглика, а эти двое бритов тока для раздражения. А ваще Кинтаныч-Чемпион!
  • Earl57
    Вилко Келдерман, Сэм Оомен и Л ... (4)
    Earl57-Фото

    Как только пошли разговоры о переходе Де Плюса в Инеос, так у него сразу обнаружилась болезнь и он исключен из состава на Тур. Теперь вместо него Беннет, который должен был ехать Джиро.

  • Гонщик
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (4)
    Гонщик-Фото

    Хороший пример по поводу Виго и Фрума , интересный Тур намечается .

  • Earl57
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (4)
    Earl57-Фото

    Фрум мне друг, но Тур де Франс дороже))

  • SportSpirit
    Филипп Жильбер готовится к Мил ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Мне вот доставляет удовольствие наблюдать за должителями пелотона.

     

    У Жильбера особенная харизма, нравятся любые его активные действия, а уж когда выгрывает - ууу!)    

     

     

  • Cyrill
    Филипп Жильбер готовится к Мил ... (3)
    Cyrill-Фото

    ФилЖил по ходу в хорошей форме. Если не будет никаких эксцессов, то будет опять зажигать в этом году. Живая легенда...

  • paindoc
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (4)
    paindoc-Фото
    облОмают, от слова лом, ломать

    С Берналем непонятно, склонен согласиться с Ice. Вообще, конечно, подозрительно много разговоров о переходе Фрума куда-то еще. Не бывает дыма без огня, так, что, возможно Берналь и будет лидером команды на ТДФ. Интрига!
  • Earl57
    Ларс Боом стал спортивным дире ... (1)
    Earl57-Фото

    Эх, Ларс. Так и не дождался он дождливого Рубэ, о котором страстно мечтал. Чтобы было как тогда, на 5-м этапе Тур де Франс в 2014 году. Вот же обидно ему будет, если 25 октября будет дождь. А он в техничке на женской гонке.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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