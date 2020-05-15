Герант Томас о подготовке к Тур де Франс-2020

Герант Томас: «Результат Тур де Франс-2020 может быть непредсказуемым»

Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас сейчас находится в Монако. Он переехал из Уэльса, когда в Монако и Франции ослабили меры по изоляции и теперь можно выезжать на тренировки.

Предварительный календарь велогонок объявлен, и 33-летний британский гонщик команды Ineos надеется, что перед стартом Тур де Франс-2020 гонщикам удастся принять участие в Туре Польши и Критериуме Дофине.

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Герант Томас считает, что без привычной подготовки, без тренировочных сборов и разведки этапов результаты Тур де Франс-2020 могут быть непредсказуемыми.э

В интервью Eurosport Герант Томас рассказал: «Надеюсь, перед Туром мы проедем Тур Польши и Критериум Дофине, но и эти гонки всё ещё под вопросом. На самом деле неопределённость во всём.

Думаю, нам надо сконцентрироваться на том, что есть, и просто двигаться вперёд, полностью посвящая себя работе. Из-за ограничений в передвижениях и других вещей, возможно, под ударом окажутся разведка этапов и тренировочные лагеря. Так что подготовка Тур де Франс будет совершенно не такой, как всегда.

Последняя неделя Тур де Франс должна быть захватывающей. Участники могут отлично пройти первые 10 дней, но без гонок в ногах их выступление зависит от качества тренировок. Считаю, что на последней неделе многие могут выдохнуться. Но наблюдать за этим будет интересно.

Главное, оставаться бодрым. Конечно, у Тура теперь есть даты. Но до гонки всё ещё 15 недель, это долго. Надо быть готовым решительно взяться за дело и не сжечь все спички уже сейчас».