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Герант Томас о подготовке к Тур де Франс-2020

Герант Томас: «Результат Тур де Франс-2020 может быть непредсказуемым»

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас сейчас находится в Монако. Он переехал из Уэльса, когда в Монако и Франции ослабили меры по изоляции и теперь можно выезжать на тренировки.

 

  Предварительный календарь велогонок объявлен, и 33-летний британский гонщик команды Ineos надеется, что перед стартом Тур де Франс-2020 гонщикам удастся принять участие в Туре Польши и Критериуме Дофине.

 

 

 

Photo © Instagram Geraint Thomas

 

  Герант Томас считает, что без привычной подготовки, без тренировочных сборов и разведки этапов результаты Тур де Франс-2020 могут быть непредсказуемыми.э

 

  В интервью Eurosport Герант Томас рассказал: «Надеюсь, перед Туром мы проедем Тур Польши и Критериум Дофине, но и эти гонки всё ещё под вопросом. На самом деле неопределённость во всём.

 

  Думаю, нам надо сконцентрироваться на том, что есть, и просто двигаться вперёд, полностью посвящая себя работе. Из-за ограничений в передвижениях и других вещей, возможно, под ударом окажутся разведка этапов и тренировочные лагеря. Так что подготовка Тур де Франс будет совершенно не такой, как всегда.

 

  Последняя неделя Тур де Франс должна быть захватывающей. Участники могут отлично пройти первые 10 дней, но без гонок в ногах их выступление зависит от качества тренировок. Считаю, что на последней неделе многие могут выдохнуться. Но наблюдать за этим будет интересно.

 

  Главное, оставаться бодрым. Конечно, у Тура теперь есть даты. Но до гонки всё ещё 15 недель, это долго. Надо быть готовым решительно взяться за дело и не сжечь все спички уже сейчас».

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    Sezar-Фото

    Хз, если он хочет выигрывать ну какой Мувистар? Сравните тактику Унсуэ и Ская-Инеоса. Бахрейн и все что перечислялось вообще тухляк в хорошем смысле этого слова. Я скорее поверю в Эмираты, EF, Санвеб, Астану или даже Трек (команду звездных пенсионеров). А если перейдет в Бору я буду даже рад.

  • uran
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    uran-Фото
    Какой Кинтана? Он где сейчас в курсе?
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    В ИНЕОСе становится по настяощему тесно, многие хотят сИграть по крупному в будщем и со статусов звёздных офицеров перейти в полковники или даже генеральство.
    То что Крис может уйти меня сначала немного удивило, но с другой стороны: а почему бы и нет? Но то, что пишут о Фруме в Мовсита(р), вот в это ну совсем не верится (Вальверде - луший друг, Кинтана - злейший враг).
    Я думаю, что с уходм ФРУМинатора уйдёт с сИр Дэйв...или же наоборот russian

  • close2you
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    close2you-Фото
    Великий чемпион
  • EL-Fenomeno
    Компания CCC не сможет поддерж ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    пока не думет об уходе (вслух) и готовится к Тдф, Фландрии и Рубэ (как приоритеты №1, №2, и №3). Но за него будет жаль больше всего если придётся ему снова метаться в другую команду

  • Freejazz
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    Freejazz-Фото

    На Сайклинигньюс хороший разбор разных вариантов с командамиЖ

    Бахрейн

    Израиль Старт ап

    NTT

    Мувистар

    Инеос

    Все очень интересно...

  • Zhanzhak
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Трансферный период обещает быть очень интересным! 
    Фрум в Мувистаре? Вот как то не видится он там. Не представляется. 
    Хотя, человек ко всему привыкает! 
    Но, вот одно радует, что борьбу он все таки продолжает. После такой травмы и столько амбиций! 
    Дух чемпиона.

  • paindoc
    Компания CCC не сможет поддерж ... (12)
    paindoc-Фото
    Вот засада, Закарину и Кочеткову опять работу искать придётся. Катюша, теперь вот ССС.
  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды Gr ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    бедные.. как же им трудно! где ж берут они силы всё это вынести?! воистину невероятное, исторически беспрецедентное испытание выпало на их хрупкие плеч.. ног... - головы!!!

    дай им бог всем сил (психических?) пережить эту суровоую годину!!!

  • Adriano
    Компания CCC не сможет поддерж ... (12)
    Adriano-Фото
    Еще незабываем про налоги которые выплачивает гонщик. Не зря многие кто побогаче вырываются в Монако или нанимают налоговых менеджеров для оптимизации расходов.

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