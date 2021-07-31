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Разочарование Геранта Томаса

Разочарование Геранта Томаса

 

  Сезон 35-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers Геранта Томаса (Geraint Thomas), начавшийся с побед и призовых мест, продолжился  неудачами на самых важных соревнованиях сезона. Уроженец Уэльса принёс своей стране победу на крупнейшей гонке мира – Тур де Франс в 2018 году, но повторить успех Томасу не удалось. В этом году он упал на 3-м этапе французского Гранд-тура, и хотя доехал гонку до конца, бороться за генеральную классификацию уже не смог.

 

Двукратный олимпийский чемпион в командном преследовании (2008 и 2012 годов) , Герант Томас в этот раз планировал бороться за олимпийскую медаль в шоссейном велоспорте. Он был заявлен в состав Великобритании в групповой и индивидуальной гонке на шоссе.

 

Хотя Великобритания – страна, где футбол – один из самых популярных видов спорта, Герант Томас выбрал велоспорт, начав выступать за местные велоклубы, а затем закончив Британскую академию велоспорта.

 

  Никто не может заранее сказать, в каком виде спорта станет успешен ребёнок. Для начала можно купить футбольный мяч, записать в секции хоккея, лёгкой атлетики, тенниса, велоспорта, а затем выбирать наиболее подходящий вид спорта. И даже в этом случае футбол может стать одним из любимых хобби. А выбор футбольных мячей в интернет-магазине Football-Shop позволит найти лучший мяч как для детских соревнований, так и для мастеров этого вида спорта.

 

А Герант Томас начал свою карьеру в велоспорте с велосипеда Giant. Но в команде Ineos Grenadiers, где он сейчас выступает, его велосипедом стал Pinarello.

 

Однако в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио-2020 Геранту Томасу снова не повезло. Он упал в самом начале соревнования. Хотя травмы удалось избежать, неприятное падение, свезённая кожа и порванная форма не помогали в борьбе за высокие места. В итоге британский гонщик сошёл с гонки.

 

  В интервью после схода Герант Томас сказал: «Мы просто очень быстро ехали, а там посередине дороги оказалась металлическая планка. Мы с Тэо (Геоганом Хартом) наехали на неё, потеряли контроль над передним колесом, я ехал сразу за ним. Приземлился прямо на него, он смягчил удар. Но да, мы оба упали на землю.  Ужасно не повезло, просто дурацкий инцидент.

 

Я понял, что со мной ничего страшного, типа перелома, не случилось. Но когда ударяешься о землю на такой скорости, в этом нет ничего приятного. Я ударился, обычное падение, просто расстроен. После Тур де Франс был мотивирован выступить в сборной Великобритании, хотел постараться выдать результат.

 

Нельзя сказать, что у меня плохой сезон. Я выиграл две гонки, был на подиуме на нескольких других. Но главные цели, о которых мечтал, Тур де Франс и групповая гонка Олимпиады, на них я упал. Тяжело, но это часть спорта. Как в общем в жизни, не всегда получаешь, что хочешь. Этот год получился тяжёлым морально, но у меня ещё будут шансы».

 

  Герант Томас финишировал 12-м на сложной 44,2 км  дистанции индивидуальной гонки на время на Олимпиаде в Токио-2020. Победителю, словенскому гонщику Приможу Рогличу, Герант Томас проиграл 2 минуты 42 секунды, показав самый высокий результат из британских гонщиков. Его товарищ по сборной и по команде Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт финишировал 29-м.    

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Комментарии

  • Arciv
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (53)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    В Инеосе два золота и бронза.
    А еще командное преследование на треке впереди. Там либо Ганна с итальянцами, либо Хейтер с британцами.
    Если брать чисто велошоссе,то у Юмбо золото и два серебра вообще!
  • RVL
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    RVL-Фото
    ребята, разуйте глаза! Погачар даже заявлен не был на разделку.
    зы. вот это называется эпик фэйл-такая тирада)))) здесь все-интеллект, драматургия, жизненная позиция-Браво!
  • reforg34
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    reforg34-Фото

    Вот и все стало на свои места...Погачар даже в 30-ку не попал. А то доминатор-доминатор. Здесь тебе не тур(где все сильнейшие сломались), здесь тебе не со спринтерами в горах соревноваться, а дяденьки из ВАДА не такие добрые как на туре, могут за фарму "бобо" сделать.

  • motte
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    motte-Фото

    Танель Кангерт: Я не чувствую себя на Олимпийских играх. Один день в постели приятно лежать, а на третий день появляются пролежни. ему просто скучно в деревне велосипедистов, отделенной от остального мира. Никакого олимпийского чувства не было. "Я провел 95 процентов своего времени, лежа в кровати горизонтально. Нас практически не выпускали из отеля ».

     

  • motte
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    motte-Фото
    Я о тдф прошлого года, когда Роглич был выбит психологически, но он верил в себя.
  • AmaAma
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    AmaAma-Фото
    Принца Датского нужно проверить еще одним хорошим Туром. И отставание от Тадея все-таки 5 минут. Инеос будет все ставить на Берналя. Юмба на Роглича, он их капитан. Но при нормальных кондициях всех.. Погачар предпочтительней любого, если до Тура не будет ехать Джиро. В 22 года велосипедисты еще прогрессируют?))
  • uran
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    uran-Фото
    Цитата: Геродот
    Молодец,собрал волю в кулак и один раз показал всем "кузькину мать".Но... проблема Роглича в том,что он не может мобилизоваться на три недели.Любая царапина выбивает его из седла (как Порта,Вигинса),а без этого победы в грантуре не видать как своих ушей.Он отличный классик и гонщик на "недельки".Вуэльта его потолок.А на тур есть другой великолепный датский кандидат,и не удивлюсь,если его уже назначили лидером команды на следующий год.
    По Вашему лишь перелом может остановить человека? Вы очень сильно заблуждаетесь. Банальная травма запястья не даст гонщикуу нормально тормозить, а это уже чревато более серьезными падениями.
  • AlGalgalim
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    AlGalgalim-Фото
    С возвращением! И Погачара, про которого многие думали, что психологически он подломлен. И Дюмолана, про которого так же думало ещё больше народу. Отдых пошёл на пользу. Ну и у Денниса тоже были истории с тайм-аутами, рад что хоть на пару секунд, но опередил одноклубника который всех весной побеждал.
  • BlAr
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    BlAr-Фото
    Думаю, motte имел в виду ТДФ-2020.
  • Геродот
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    Геродот-Фото

    Молодец,собрал волю в кулак и один раз показал всем "кузькину мать".Но... проблема Роглича в том,что он не может мобилизоваться на три недели.Любая царапина выбивает его из седла (как Порта,Вигинса),а без этого победы в грантуре не видать как своих ушей.Он отличный классик и гонщик на "недельки".Вуэльта его потолок.А на тур есть другой великолепный датский кандидат,и не удивлюсь,если его уже назначили лидером команды на следующий год.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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