Разочарование Геранта Томаса

Сезон 35-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers Геранта Томаса (Geraint Thomas), начавшийся с побед и призовых мест, продолжился неудачами на самых важных соревнованиях сезона. Уроженец Уэльса принёс своей стране победу на крупнейшей гонке мира – Тур де Франс в 2018 году, но повторить успех Томасу не удалось. В этом году он упал на 3-м этапе французского Гранд-тура, и хотя доехал гонку до конца, бороться за генеральную классификацию уже не смог.

Двукратный олимпийский чемпион в командном преследовании (2008 и 2012 годов) , Герант Томас в этот раз планировал бороться за олимпийскую медаль в шоссейном велоспорте. Он был заявлен в состав Великобритании в групповой и индивидуальной гонке на шоссе.

Хотя Великобритания – страна, где футбол – один из самых популярных видов спорта, Герант Томас выбрал велоспорт, начав выступать за местные велоклубы, а затем закончив Британскую академию велоспорта.

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А Герант Томас начал свою карьеру в велоспорте с велосипеда Giant. Но в команде Ineos Grenadiers, где он сейчас выступает, его велосипедом стал Pinarello.

Однако в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио-2020 Геранту Томасу снова не повезло. Он упал в самом начале соревнования. Хотя травмы удалось избежать, неприятное падение, свезённая кожа и порванная форма не помогали в борьбе за высокие места. В итоге британский гонщик сошёл с гонки.

В интервью после схода Герант Томас сказал: «Мы просто очень быстро ехали, а там посередине дороги оказалась металлическая планка. Мы с Тэо (Геоганом Хартом) наехали на неё, потеряли контроль над передним колесом, я ехал сразу за ним. Приземлился прямо на него, он смягчил удар. Но да, мы оба упали на землю. Ужасно не повезло, просто дурацкий инцидент.

Я понял, что со мной ничего страшного, типа перелома, не случилось. Но когда ударяешься о землю на такой скорости, в этом нет ничего приятного. Я ударился, обычное падение, просто расстроен. После Тур де Франс был мотивирован выступить в сборной Великобритании, хотел постараться выдать результат.

Нельзя сказать, что у меня плохой сезон. Я выиграл две гонки, был на подиуме на нескольких других. Но главные цели, о которых мечтал, Тур де Франс и групповая гонка Олимпиады, на них я упал. Тяжело, но это часть спорта. Как в общем в жизни, не всегда получаешь, что хочешь. Этот год получился тяжёлым морально, но у меня ещё будут шансы».

Герант Томас финишировал 12-м на сложной 44,2 км дистанции индивидуальной гонки на время на Олимпиаде в Токио-2020. Победителю, словенскому гонщику Приможу Рогличу, Герант Томас проиграл 2 минуты 42 секунды, показав самый высокий результат из британских гонщиков. Его товарищ по сборной и по команде Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт финишировал 29-м.