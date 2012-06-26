VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Дэн Мартин пропускает Классику Сан-Себастьяна-2017 из-за травмы

Дэн Мартин вынужден отказаться от гонок и тренировок на 3 недели из-за травмы позвоночника

 

 

  30-летний ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин (Dan Martin) на ближайшие 3 недели вынужден отказаться от участия в гонках и тренировок. После участия в Тур де Франс-2017, где он показал лучший в карьере результат в генеральной классификации Гран-тура, заняв 6-е место, Дэн Мартин собирался 29 июля стартовать на Классике Сан-Себастьяна, где в прошлом году занял 12-е место, а лучшим результатом было 7-е место в 2015 году. Но во время прохождения медицинского осмотра перед гонкой выяснилось, что у Дэна Мартина трещины в двух позвонках поясничного отдела.

 

 

Photo  © Quick-Step Floors Cycling Team/Tim De Waele - Photo credit: ©Tim De Waele

 

 

   Дэн Мартин: «Во время Тур де Франс, пока ехал гонку, проблем не было. Но после гонки, вне велосипеда, стал ощущать себя некомфортно. На этой неделе прошёл сканирование и получил новости. Мне очень жаль, что не поеду Сан-Себастьян, потому что нога идёт, и я люблю эту гонку. К счастью, об этой травме не стоит беспокоиться. Чтобы подойти к будущим целям в хорошей форме, мне лучше взять перерыв и дать организму время, чтобы залечить трещины. Я ничего не могу поделать, мне надо только отдыхать и готовиться к финальной части сезона».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin Quick-Step Floors Классика Сан-Себастьяна Clasica San Sebastian

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: дмитрий

    LANCEer

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 26.06.2012

    Ирландский характер, невероятно.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:10 | Регистрация: 4.07.2013

    Дэну 31 год.

    О трещине в двух позвонках не стоит беспокоится? Это как?! )

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

29 июля 2017

Классика Сан-Себастьяна

29 июля - 4 августа 2017

Тур Польши

30 июля 2017

Prudential RideLondon-Surrey Classic

1 - 5 августа 2017

Вуэльта Бургоса

7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 июля

Frederik Frison (Lotto Soudal)

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (166)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)