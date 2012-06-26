Дэн Мартин пропускает Классику Сан-Себастьяна-2017 из-за травмы

Дэн Мартин вынужден отказаться от гонок и тренировок на 3 недели из-за травмы позвоночника

30-летний ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин (Dan Martin) на ближайшие 3 недели вынужден отказаться от участия в гонках и тренировок. После участия в Тур де Франс-2017, где он показал лучший в карьере результат в генеральной классификации Гран-тура, заняв 6-е место, Дэн Мартин собирался 29 июля стартовать на Классике Сан-Себастьяна, где в прошлом году занял 12-е место, а лучшим результатом было 7-е место в 2015 году. Но во время прохождения медицинского осмотра перед гонкой выяснилось, что у Дэна Мартина трещины в двух позвонках поясничного отдела.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Tim De Waele - Photo credit: ©Tim De Waele

Дэн Мартин: «Во время Тур де Франс, пока ехал гонку, проблем не было. Но после гонки, вне велосипеда, стал ощущать себя некомфортно. На этой неделе прошёл сканирование и получил новости. Мне очень жаль, что не поеду Сан-Себастьян, потому что нога идёт, и я люблю эту гонку. К счастью, об этой травме не стоит беспокоиться. Чтобы подойти к будущим целям в хорошей форме, мне лучше взять перерыв и дать организму время, чтобы залечить трещины. Я ничего не могу поделать, мне надо только отдыхать и готовиться к финальной части сезона».