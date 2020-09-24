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Ремко Эвенепул: “Сейчас у меня началось настоящее восстановление”

Через 6 недель после падения Ремко Эвенепул начинает следующий этап в восстановлении

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщает, что восстановление Ремко Эвенепула после перелома таза, полученного в результате падения на классике Ломбардия, проходит хорошо.

 

  В пятницу 25 сентября в госпитале бельгийского города Херенталс (Herentals) Ремко Эвенепулу было проведено очередное сканирование, которое показало, что выздоровление идёт в правильном направлении. Сейчас Ремко Эвенепул уже не нуждается в костылях и может постепенно начинать тренироваться на роллерах, сочетая это с серией реабилитационных упражнений с физиотерапевтом.

 

Ремко Эвенепул: “Сейчас у меня началось настоящее восстановление”

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Дела идут хорошо. Боли почти нет, я стал больше двигаться. Теперь костыли можно отставить. Рад, что могу начать работать более целенаправленно. В последние недели восстановление идёт хорошо. Вначале мне было тяжело переключиться от движения к неподвижности. Но после необходимого периода отдыха в последнее время двигаюсь всё больше и больше.

 

  В предстоящие недели по будням буду проводить несколько часов с физиотерапевтом, выполнять упражнения на укрепление таза и гибкость, что буду сочетать с тренировками на роллерах. Если всё пойдёт хорошо, и если будет хорошая погода, то смогу выезжать на велосипеде. Могу сказать, что для меня настоящее восстановление начинается сейчас, когда начинаю работу по возвращению к полноценным тренировкам.

 

  Следующая цель – проводить нормальные тренировочные сессии на роллерах, потом снова выезжать на дорогу. Посмотрим, как пойдёт. Я точно не собираюсь тренироваться под дождём, чтобы не рисковать и не поскользнуться. Как только погода наладится, буду наслаждаться тренировками на открытом воздухе».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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Комментарии

  • jerzyk
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (26)
    jerzyk-Фото
    Спиваков вроде на скипке играет! ))))
  • jerzyk
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (26)
    jerzyk-Фото
    Майка готовится на Джиро.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как то действительно странно, что Власова нету в заявке.

    Если погода будет не ахти, тогда спуски становятся ещё опасней.

    Моя ставка - Том Дюмолан (отлично впахивал под конец Тура) + разделку запартачил вконцовке так что должен побороться как минмиум за подиум.
    Отмечу "свою тёмную лошадку" (как всегда на таких больших соревнованиях) - это Диего Улисси. Выиграл недавно Тур Люксембурга (с этапом) + мотивация на домашнем ЧМ запредельная.

     

    И ещё возвращаясь немножко к женской групповой гонке. На финише прям повтор эпизода "Груневеген-Якобсен" (у меня даже йокнуло что то внутри).  Боргини чирканула ван Флюйтен локтем, но та, хоть и травмированная, оказалась не из робкого десятка, почти не сбавила ход и взяла серебро (красавица!), опередив итальянку.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень интересная гонка,
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (26)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Болею за Рябушенко, словенцы имеют такой состав что могут пренебречь таким гонцом как Матей Мохорич?
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
     
    P.S.
    Теннис (старт РГ) снова важнее велоспорта negative И пускай групповая гонка полностью в прямом эфире, но на Е2 блин-блинский...жаль(

    Первые этапы Джиро через неделю тоже на 2-м Евроспорте будут транслировать. И всё из-за того же тенниса.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нидерландки королевствуют: когда то Вос, потом и сейчас ван Флюйтен и ван дер Брегген. У Аньки вообще мега-форма: выиграла Джиро-Росу, а теперь ещё и два звания чемпионки мира. Взяла бы и Олимпиаду, но...не в этом году (увы), поэтому серьёзно настроена завершить карьеру олимпийской чемпинкой в 2021-м.

    Последняя финишировавшая отстала на 33 минуты, что будет завтра творится у мужчин!?

     

    P.S.

    Теннис (старт РГ) снова важнее велоспорта negative И пускай групповая гонка полностью в прямом эфире, но на Е2 блин-блинский...жаль(

  • Николай Степаныч
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    Николай Степаныч-Фото
    Это вообще характерно для женских циклических видов спорта. Предполагаю, из-за меньшей популярности по сравнению с мужскими и меньшей изначальной выборки, из которой отбираются элитные спортсменки. В итоге получается менее гомогенная группа топовых спортсменок.
  • archi
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (26)
    archi-Фото

    Цитата: Student
    Ой, ой, а ты не ли случаем назвал Спивакова после победы на туре Польше чемпионом колхоза!?
    Чья корова мы..... бы. Кто-то, тур Алматы называл туром водокачки. Все как обычно,.. в своем глазу бревна не видим 

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (10)
    RVL-Фото

    Против бельгийцев , итальянцев, испанцев, французов, как и пара чемпионов мира типа квято и кошты

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