Ремко Эвенепул: “Сейчас у меня началось настоящее восстановление”

Через 6 недель после падения Ремко Эвенепул начинает следующий этап в восстановлении

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщает, что восстановление Ремко Эвенепула после перелома таза, полученного в результате падения на классике Ломбардия, проходит хорошо.

В пятницу 25 сентября в госпитале бельгийского города Херенталс (Herentals) Ремко Эвенепулу было проведено очередное сканирование, которое показало, что выздоровление идёт в правильном направлении. Сейчас Ремко Эвенепул уже не нуждается в костылях и может постепенно начинать тренироваться на роллерах, сочетая это с серией реабилитационных упражнений с физиотерапевтом.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Дела идут хорошо. Боли почти нет, я стал больше двигаться. Теперь костыли можно отставить. Рад, что могу начать работать более целенаправленно. В последние недели восстановление идёт хорошо. Вначале мне было тяжело переключиться от движения к неподвижности. Но после необходимого периода отдыха в последнее время двигаюсь всё больше и больше.

В предстоящие недели по будням буду проводить несколько часов с физиотерапевтом, выполнять упражнения на укрепление таза и гибкость, что буду сочетать с тренировками на роллерах. Если всё пойдёт хорошо, и если будет хорошая погода, то смогу выезжать на велосипеде. Могу сказать, что для меня настоящее восстановление начинается сейчас, когда начинаю работу по возвращению к полноценным тренировкам.

Следующая цель – проводить нормальные тренировочные сессии на роллерах, потом снова выезжать на дорогу. Посмотрим, как пойдёт. Я точно не собираюсь тренироваться под дождём, чтобы не рисковать и не поскользнуться. Как только погода наладится, буду наслаждаться тренировками на открытом воздухе».