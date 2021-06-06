Жулиан Алафилипп не выйдет на старт 8-го этапа Тура Швейцарии-2021

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- Дата:
- Сегодня, 19:50
Жулиан Алафилипп покидает Тур Швейцарии-2021 после 7 этапа по семейным обстоятельствам
Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Жулиан Алафилипп не выйдет на старт заключительного 8-го этапа Тура Швейцарии-2021. Алафилипп, отпраздновавший 11 июня своё 29-летие атакой на 6-м этапе, спешит вернуться домой к своей спутнице Марион Русс (Marion Rousse), так как пара ждёт рождения первенца.
Si heureux... nous t’attendons avec impatience et avec surtout beaucoup d’amour ❤️ pic.twitter.com/BlIPfsw62E— Marion Rousse (@Roussemarion) January 30, 2021
Жулиан Алафилипп занял 2-е место на 7-м этапе и поднялся на третье место в генеральной классификации. На трёх этапах Тура (1-м, 3-м и 7-м) он вошёл в тройку призёров.
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