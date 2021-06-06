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Жулиан Алафилипп не выйдет на старт 8-го этапа Тура Швейцарии-2021

Жулиан Алафилипп покидает Тур Швейцарии-2021 после 7 этапа по семейным обстоятельствам

 

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Жулиан Алафилипп не выйдет на старт заключительного 8-го этапа Тура Швейцарии-2021. Алафилипп, отпраздновавший 11 июня своё 29-летие атакой на 6-м этапе, спешит вернуться домой к своей спутнице Марион Русс (Marion Rousse), так как пара ждёт рождения первенца.

 

 

 

  Жулиан Алафилипп занял 2-е место на 7-м этапе и поднялся на третье место в генеральной классификации. На трёх этапах Тура  (1-м, 3-м и 7-м) он вошёл в тройку призёров.

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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Tour of Slovenia

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Baloise Belgium Tour

10 - 13 июня 2021

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • GTX
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    GTX-Фото
    Ова
  • Николай Н.
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Николай Н.-Фото

    На таком этапе раздельщикам нечего делать. Впереди оказались горняки.

  • close2you
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    close2you-Фото
    Транслирует канал " l'?quipe " Все трансляции, на каждую велогонку можете найти : https://videosdecyclisme.fr
  • Velolive-Team
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Velolive-Team-Фото

    дистанция 2017 года 

     

    и близко не похожи

  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    GAN-Фото

    Цитата: kwwk
    И как жаль что нет трансляций на Еврике.

    Да по ТВ нет, но в их плеере есть.

  • Woterman 1980
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Woterman 1980-Фото
    А Денис вообще ни бахилы ни одел, ни аэрошлем, зато на разделочном велосипеде поехал, а в конце вообще в развалочку ехал. Не понятно, что происходит с ним. А Дюмулан на ЧМ в 2017 похожую по профилю разделку выиграл в одну калитку, а сейчас слабовато проехал. Хотя ему простительно
  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    SportSpirit-Фото

    Тот случай, когда чувствуешь себя диванным экспертом 80-го уровня))

     

    10.06., после 5-го этапа

     

    Цитата: SportSpirit
    Из тех, кто еще не звучал в этом сезоне, достойно едет Риго Уран. Тихой сапой к TDF)

    При определенных раскладах формы и удачи - реальный претендент на TOP-5.

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: kwwk
    Такида, но разделка очень интересная была по профилю: шанс был и у раздельщиков и у горняков, но победел горняк-раздельщик))))

    Так фишка в том, что Медер не раздельщик, а чистый горняк. Его самым лучшим результатом в разделке до сего дня было 6-е место на чемпионате Швейцарии, когда он проиграл Кюнгу две с половиной минуты.

  • Woterman 1980
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Woterman 1980-Фото
    Странная разделка и странные победители
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    kwwk-Фото
    Такида, но разделка очень интересная была по профилю: шанс был и у раздельщиков и у горняков, но победел горняк-раздельщик))))

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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