Жулиан Алафилипп не выйдет на старт 8-го этапа Тура Швейцарии-2021

Цитата: kwwk

Такида, но разделка очень интересная была по профилю: шанс был и у раздельщиков и у горняков, но победел горняк-раздельщик))))

Так фишка в том, что Медер не раздельщик, а чистый горняк. Его самым лучшим результатом в разделке до сего дня было 6-е место на чемпионате Швейцарии, когда он проиграл Кюнгу две с половиной минуты.