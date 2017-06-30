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Крис Фрум о старте на Критериуме Дофине-2021 и велокомпьютерах Hammerhead Karoo 2

Крис Фрум о мотивации, планах и инвестицях в компанию “Hammerhead” 

 

 

  Крис Фрум 30 мая стартует на подготовительной к Тур де Франс-2021 гонке – Критериуме Дофине (Critérium du Dauphiné). Чтобы вернуться после падения 2019 года, 36-летний британский гонщик при работе блокирует все сомнения.

 

Крис Фрум о старте на Критериуме Дофине-2021 и велокомпьютерах Hammerhead Karoo 2

 

  Перед стартом на Критериуме Дофине четырёхкратный победитель Тур де Франс на онлайн-пресс-конференции рассказал над прогрессом в работе.

 

  Крис Фрум: «Ближайшая цель – просто вернуться к прошлому уровню. Я всё ещё над этим работаю. При продолжительном приложении усилий, интервалах 20 – 30 минут, я подошёл намного ближе, но мне всё ещё не хватает уровня на коротких, в  1 -2-3 минуты интервалах, где надо выдать пик мощности».

 

Криса Фрума вдохновляют спортсмены, продолжающие выступать на высоком уровне в возрасте далеко за 30 и  после 40.

 

 «Федерер, не могу его не упомянуть, как он выступал на своём уровне до 40. С огромным удовольствием смотрю на выступление ребят в возрасте. Они дают мне огромную мотивацию.

 

  Алехандро Вальверде смог стать чемпионом мира через полтора года после травмы (в 38 лет). Он до сих пор побеждает в гонках. Так что не вижу ничего невозможного. Думаю, многое зависит от психологического настроя. Легко стать немного самодовольным и испытывать скуку, когда становишься старше, когда делаешь одно и то же снова и снова в видах спорта на выносливость. Но очень важно сравнивать показатели с более ранними, мотивировать себя добиваться  того уровня. И я точно оптимист».

 

  Тем не менее, Крис Фрум думает и о будущем после завершения карьеры. Он объявил, что стал инвестором американской компании “Hammerhead”, производящей велокомпьютеры Karoo 2.

 

  Крис Фрум начал использовать велокомпьютер Karoo 2, когда присоединился к команде Israel Start Up Nation, так как “Hammerhead” является спонсором велокоманды. Изначально Karoo 2 не показывал в реальном времени баланс право/лево (мощность правой и левой ноги), но по просьбе Фрума компания добавила эту функцию.

 

  В интервью City A.M. и Cyclingnews Крис Фрум рассказал: «Это была потрясающая возможность получить из первых рук опыт работы с партнёром, развить что-то, что мы, профессиональные велосипедисты, хотели бы улучшить. Я очень люблю велоспорт. И у меня настоящая страсть к материалам, которые использую во время гонки. Сейчас велосипеды всё больше связаны с цифровыми технологиями, тренировки всё сильнее определяются показателями. Это интересное поле деятельности, в котором мне нравятся все аспекты.

 

  Я отдаю себе отчёт в том, что сейчас нахожусь в завершающей части карьеры. Естественно, что я начинаю думать о жизни после гонок. Но у меня впереди ещё несколько лет. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время.

 

Двигаясь к концу карьеры, я могу всё больше вовлекаться в дело, в которое, надеюсь, ещё больше погружусь после того, как закончу выступать.

 

 С одной стороны, это бизнес. Но ещё важнее для меня, что я смогу остаться вовлечённым в велоспорт и после карьеры. Мне очень интересно участвовать в ежеквартальном собрании членов правления, просто вникать в то, как работает такая компания как “Hammerhead”. Я провёл карьеру в седле велосипеда, и довольно интересно узнать, что происходит за кулисами такой компании.

 

Велокомпьютеры Hammerhead Karoo 2 сыграли решающую роль в возвращении моей хорошей физической формы. Зная, что правая нога у меня слабее левой, я выезжал и проводил интервальные тренировки, на которых заставлял себя больше работать правой стороной. Правая нога должна выполнять, по меньшей мере, 70-75% работы как доминирующая.

 

Конечно, если бы я не мог следить за балансом правой-левой ног в реальном времени, то пришлось бы просто действовать наугад. Поэтому я очень благодарен ребятам Hammerhead за то, что уже в январе добавили эту функцию, которая мне очень помогла.

 

Теперь с погрешностью в полпроцента могу сказать, где нахожусь по отношению с балансом право/лево до падения».

 

  Крис Фрум считает, что увеличение количества молодых победителей связано не в последнюю очередь с расцветом таких приложений как Strava и велокомпьютеров:

 

  «Когда я стал профессионалом в 2008 году, единственное, что можно было анализировать, скорость и количество километров, которые проехал на велосипеде. Конечно, с годами всё изменилось. Сейчас гораздо больше фокусируются на мощности. Началось восхождение большого числа молодых гонщиков, которые в ранние годы своей карьеры уже способны выступать на таком высоком уровне. Думаю, это напрямую связано с количеством доступных данных. 15-летние могут зарегистрироваться на Strava, увидеть показатели тренировок победителей Тур де Франс, время, которое они проводят на велосипеде, набор высоты. Мы видим, что по существу ещё дети  переходят в профессионалы в 19 – 20 лет, и вступают в борьбу с сильнейшими на крупнейших велогонках мира».

 

В интервью RAI Крис Фрум подчеркнул, что сейчас работает намного больше, чем когда-либо, и не потерял мотивации:

 

  «С каждой неделей тренировок чувствую себя лучше. После блока работы на Тенерифе проеду Дофине и Тур, если всё пойдёт хорошо.  Я понимаю, что некоторые люди никогда бы не вернулись в гонки после таких переломов, какие были у меня. Мне очень, очень повезло, что у меня есть этот шанс снова выступать в пелотоне на самом высоком уровне. Возвращение заняло больше времени, чем я думал, но и я работаю больше, чем раньше. Я отработал больше часов, чем когда-либо, это тяжело, это очень долгий процесс.

 

  Я не потерял ни капли мотивации. Не утратил чувства причастности к велосипедной жизни. После инцидента у меня была одна цель – вернуться к прежнему уровню. Знал, что будет нелегко, мне пришлось стараться ещё больше, но я оптимист, считаю, что если сделаю всю работу, то смогу вернуться».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. close2you

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 22.07.2017

    возвращайся скорее Фруми, мы все ждем.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Крис Фрум: одной стороны, это бизнес.@@@@ вот это точно сказал. Классно ты развел самую хитрую нацию. Респект .

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    nightbuster33-Фото
    Хочу напомнить"velo-velo", Берналь победитель Тур де Франс 2019года.
  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Вот и все. Можно уже констатировать, что в дальнейшем ничего в лучшую сторону ничего не изменится для Астаны. Только запомнится беззубой и однообразной тактикой ведения гоки. Как тут не вспомнить почти генерала-Супермена, генералов-Ф.Ару, В.Нибали и их Лейтенантов-М.Скарпони(вечная память),А.Зейтса иТ.Канггерта. а также Главного стратега Александра Шефера,чью тактику ведения гонки еще никто не повторил.Но по крайней мере сегоднишние руководители Зейтса и Кангерта помнят об этом.Надеюсь, что в будующем,из сегоднишних молодых что- нибудь получится(Пронский, Федоров).

  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото
    При одном условии - что там он будет Королем и с хорошим багажом )
  • VeloVelo
    Организаторы Джиро д'Италия-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Петя себя в стае только в кошмарном сне может увидеть. 

    Там же надо быть "равноправным членом Стаи"!
    Не Царское это дело )

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Берналь впервые едет первым номером. Для него это серьезное испытание. 
    Ему на самом дел тяжело, прежде всего психологически, что влияет и на физику, конечно.

    Ответственность огромная. Вспомните его реакцию после побед на этапах.
    Завтра для Берналя час ХЭ (час икс). Если сдюжит - родится большой чемпион.

    На завтрашнем этапе может быть все что угодно. 
    Но, победит на Джиро, как всегда, Сильнейший )


  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Эти горы не для Каррузо. Завтра он отхватит, к сожалению.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    "Восходитель одного рывка"? Ну, не знаю.
    Берналь уже на этой Джиро демонстрировал несколько классных рывков на этапе.

    А вот на последних этапах да, уже не та силушка в ногах, рванет и осядет. Форма уходит. Хватит ли его на концовку - вопрос.

    Другое дело, что и соперники тоже уже не в кондициях.
    Мне кажется, только Алмейда и Йейтс.

  • SportSpirit
    Фотогалерея 17-го этапа Джиро ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Ойangel Я вспомнила, что конкретно напоминает мне этот кадр: фильм "Легенда", сцена в баре. Немного голливудского флуда перед финальными разборками: сolumbia pictures не представляет) 

     

    Мартинес: 

    - Я сюда приперся, чтобы нормально отжечь в горах, ждал эпичной борьбы с топовыми горняками. Как в вестерне! Как Контадор и Шлек, как Армстронг и Пантани! А ты нацепил на себя розовую майку и слюни распустил. Макака, твою мать! 

     

    Дамиано на заднем плане солидарен с Дани)

  • Astanaforever
    Крис Фрум о старте на Критериу ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Крис Фрум: одной стороны, это бизнес.@@@@ вот это точно сказал. Классно ты развел самую хитрую нацию. Респект .
  • Kay82
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (30)
    Kay82-Фото
    может еще и откатиться

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