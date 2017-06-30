Крис Фрум о старте на Критериуме Дофине-2021 и велокомпьютерах Hammerhead Karoo 2

Крис Фрум о мотивации, планах и инвестицях в компанию “Hammerhead”

Крис Фрум 30 мая стартует на подготовительной к Тур де Франс-2021 гонке – Критериуме Дофине (Critérium du Dauphiné). Чтобы вернуться после падения 2019 года, 36-летний британский гонщик при работе блокирует все сомнения.

Перед стартом на Критериуме Дофине четырёхкратный победитель Тур де Франс на онлайн-пресс-конференции рассказал над прогрессом в работе.

Крис Фрум: «Ближайшая цель – просто вернуться к прошлому уровню. Я всё ещё над этим работаю. При продолжительном приложении усилий, интервалах 20 – 30 минут, я подошёл намного ближе, но мне всё ещё не хватает уровня на коротких, в 1 -2-3 минуты интервалах, где надо выдать пик мощности».

Криса Фрума вдохновляют спортсмены, продолжающие выступать на высоком уровне в возрасте далеко за 30 и после 40.

«Федерер, не могу его не упомянуть, как он выступал на своём уровне до 40. С огромным удовольствием смотрю на выступление ребят в возрасте. Они дают мне огромную мотивацию.

Алехандро Вальверде смог стать чемпионом мира через полтора года после травмы (в 38 лет). Он до сих пор побеждает в гонках. Так что не вижу ничего невозможного. Думаю, многое зависит от психологического настроя. Легко стать немного самодовольным и испытывать скуку, когда становишься старше, когда делаешь одно и то же снова и снова в видах спорта на выносливость. Но очень важно сравнивать показатели с более ранними, мотивировать себя добиваться того уровня. И я точно оптимист».

Тем не менее, Крис Фрум думает и о будущем после завершения карьеры. Он объявил, что стал инвестором американской компании “Hammerhead”, производящей велокомпьютеры Karoo 2.

Крис Фрум начал использовать велокомпьютер Karoo 2, когда присоединился к команде Israel Start Up Nation, так как “Hammerhead” является спонсором велокоманды. Изначально Karoo 2 не показывал в реальном времени баланс право/лево (мощность правой и левой ноги), но по просьбе Фрума компания добавила эту функцию.

В интервью City A.M. и Cyclingnews Крис Фрум рассказал: «Это была потрясающая возможность получить из первых рук опыт работы с партнёром, развить что-то, что мы, профессиональные велосипедисты, хотели бы улучшить. Я очень люблю велоспорт. И у меня настоящая страсть к материалам, которые использую во время гонки. Сейчас велосипеды всё больше связаны с цифровыми технологиями, тренировки всё сильнее определяются показателями. Это интересное поле деятельности, в котором мне нравятся все аспекты.

Я отдаю себе отчёт в том, что сейчас нахожусь в завершающей части карьеры. Естественно, что я начинаю думать о жизни после гонок. Но у меня впереди ещё несколько лет. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время.

Двигаясь к концу карьеры, я могу всё больше вовлекаться в дело, в которое, надеюсь, ещё больше погружусь после того, как закончу выступать.

С одной стороны, это бизнес. Но ещё важнее для меня, что я смогу остаться вовлечённым в велоспорт и после карьеры. Мне очень интересно участвовать в ежеквартальном собрании членов правления, просто вникать в то, как работает такая компания как “Hammerhead”. Я провёл карьеру в седле велосипеда, и довольно интересно узнать, что происходит за кулисами такой компании.

Велокомпьютеры Hammerhead Karoo 2 сыграли решающую роль в возвращении моей хорошей физической формы. Зная, что правая нога у меня слабее левой, я выезжал и проводил интервальные тренировки, на которых заставлял себя больше работать правой стороной. Правая нога должна выполнять, по меньшей мере, 70-75% работы как доминирующая.

Конечно, если бы я не мог следить за балансом правой-левой ног в реальном времени, то пришлось бы просто действовать наугад. Поэтому я очень благодарен ребятам Hammerhead за то, что уже в январе добавили эту функцию, которая мне очень помогла.

Теперь с погрешностью в полпроцента могу сказать, где нахожусь по отношению с балансом право/лево до падения».

Крис Фрум считает, что увеличение количества молодых победителей связано не в последнюю очередь с расцветом таких приложений как Strava и велокомпьютеров:

«Когда я стал профессионалом в 2008 году, единственное, что можно было анализировать, скорость и количество километров, которые проехал на велосипеде. Конечно, с годами всё изменилось. Сейчас гораздо больше фокусируются на мощности. Началось восхождение большого числа молодых гонщиков, которые в ранние годы своей карьеры уже способны выступать на таком высоком уровне. Думаю, это напрямую связано с количеством доступных данных. 15-летние могут зарегистрироваться на Strava, увидеть показатели тренировок победителей Тур де Франс, время, которое они проводят на велосипеде, набор высоты. Мы видим, что по существу ещё дети переходят в профессионалы в 19 – 20 лет, и вступают в борьбу с сильнейшими на крупнейших велогонках мира».

В интервью RAI Крис Фрум подчеркнул, что сейчас работает намного больше, чем когда-либо, и не потерял мотивации:

«С каждой неделей тренировок чувствую себя лучше. После блока работы на Тенерифе проеду Дофине и Тур, если всё пойдёт хорошо. Я понимаю, что некоторые люди никогда бы не вернулись в гонки после таких переломов, какие были у меня. Мне очень, очень повезло, что у меня есть этот шанс снова выступать в пелотоне на самом высоком уровне. Возвращение заняло больше времени, чем я думал, но и я работаю больше, чем раньше. Я отработал больше часов, чем когда-либо, это тяжело, это очень долгий процесс.

Я не потерял ни капли мотивации. Не утратил чувства причастности к велосипедной жизни. После инцидента у меня была одна цель – вернуться к прежнему уровню. Знал, что будет нелегко, мне пришлось стараться ещё больше, но я оптимист, считаю, что если сделаю всю работу, то смогу вернуться».