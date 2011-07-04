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Эган Берналь об участии в Тур де Франс, боли в спине и планах на сезон 2021 года

Эган Берналь: «Возможно, поеду Вуэльту Испании-2021»

 

 

  Эган Берналь планировал провести первую часть Джиро д’Италия-2021 консервативно, но применил в итоге другую тактику -  атаковал, выиграл два этапа, перед финальными этапами третьей недели увеличив преимущество в генеральной классификации до 2:24. 24-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers на пресс-конференции во второй день отдыха рассказал, что не планирует стартовать на Тур де Франс-2021, а также не уверен, что примет участие в Олимпийских играх.

 

 

Эган Берналь об участии в Тур де Франс, боли в спине и планах на сезон 2021 года

Photo Credit: LaPresse

 

 Эган Берналь: «До самого старта мы считали, что можем потерять время, потому что моя подготовка из-за спины получилась не идеальной. Но я был в хорошей форме, а потом просто воспользовался возможностью. Думаю, правильно поступил, выиграв время.

 

  Мы планировали ехать первую часть гонки более консервативно, но когда ты впереди с теми, кто начинает атаковать, я тоже атакую, потому что мне это нравится. Думаю, и адреналин меня подстёгивает. В автобусе мы ставим цель не проиграть время, но потом в гонке я атакую, чтобы выиграть ещё больше времени».

 

Эган Берналь ответил на вопрос, собирается ли он сделать дубль и проехать Тур де Франс-2021:

 

  «Думаю, что в этом году на Тур я не поеду. Ребята, которые сейчас в составе на Тур, смогут отлично провести гонку. Я же предпочитаю сосредоточиться на второй части сезона, возможно, поеду Вуэльту Испании. Не уверен насчёт Олимпиады, потому что проблемы со спиной всё ещё остаются. Не хочу слишком перенапрягать тело. Просто хочу финишировать на Джиро, а потом посмотрим, как получится восстановиться. И затем буду думать о второй части сезона.

 

  Для меня честь слышать, что я могу выиграть Джиро и Тур в один год. Всё во многом зависит от маршрутов каждой гонки, от того, как получится восстановиться между ними. И это я должен обсудить с командой, получить их полную поддержку. Пока что я фокусируюсь на борьбе за победу на этой Джиро. Возможно, в следующем году у меня появится возможность или мотивация попробовать (сделать дубль).

 

Спина всё ещё меня иногда беспокоит, но больше в начале этапов, чем в конце. Дважды в день я делаю упражнения, делаю всё, чтобы спина была в порядке. Мы каждый день проводим физиотерапию. Считаю, что смогу выдержать до конца гонки. Иногда боль чувствуется в спине и ягодичных мышцах, и это не слишком приятно, но когда мне надо поехать на полной мощности, больше болят ноги, чем спина, и это хорошо. Не думаю, что боль внезапно начнёт зашкаливать.

 

Мне просто надо найти баланс, продолжать работать над спиной, но проявлять осторожность, чтобы снова не сломаться».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 19:45 | Регистрация: 19.09.2014

    Брэйсдорф это вам не Лефевр. Там подходят к подготовке основательно (см Пидкока). Нет желания жидко обделаться в битве со словенцами. Нет желания подковёрной борьбы лидеров и эго. Обещано Томасу уже. На след год - да. В этом году на Тур - нет.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 4.07.2011

    В скае нет генерала на тур, Томас не тянет, а вот , Берналь и Вуэльту может забрать, если что.

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 20:16 | Регистрация: 22.05.2013

      Скорее Карапас, чем Томас. Но кто его знает какая там иерархия будет.

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Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Эган Берналь об участии в Тур ... (3)
    velodoctor-Фото
    Скорее Карапас, чем Томас. Но кто его знает какая там иерархия будет.
  • motte
    Эган Берналь об участии в Тур ... (3)
    motte-Фото

    В скае нет генерала на тур, Томас не тянет, а вот , Берналь и Вуэльту может забрать, если что.

  • levonardo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (59)
    levonardo-Фото
    Дальше оценивания успехов команды по команднвм зачетам Гранд Туров можно не читать.
  • sashaney
    Эган Берналь об участии в Тур ... (3)
    sashaney-Фото

    Брэйсдорф это вам не Лефевр. Там подходят к подготовке основательно (см Пидкока). Нет желания жидко обделаться в битве со словенцами. Нет желания подковёрной борьбы лидеров и эго. Обещано Томасу уже. На след год - да. В этом году на Тур - нет.

  • sashaney
    Александр Власов – 7-й на коро ... (11)
    sashaney-Фото
    Ну Талански для вида ещё потрепыхался в триатлоне. Ничего не показал, правда. Он мне до сих пор должен велоформу, т.к. познакомился на Вуэльте с его отцом и он нас свёл. Фото совместное, улыбки, обмены имейлами, обещания. 4 года прошло.
    Это кстати реально не красиво. Мой сын выиграл какой то конкурс в Инсте у Роча. Тот тоже 2 года отвечает, что не забыл. Уже в команду другую перешёл, а на почту через дорогу перейти время нет. Ребёнок ждал и надеялся ...
  • RVL
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    RVL-Фото

    а что там Власов выигрывал? какую то неквалифай разделку на монванту внесезон, на которой мог стартовать любой? да этап в отрыве...вроде так. могу ошибаться. не лазил на сайклинг, так из подсознания достал.

     

    ну а борьба прям в гонке-он показал, что не совсем его территория .

    может в силу молодости...жизнь покажет. 

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Николай Н.-Фото

    На последней горе на вершине крутяк и для Власова это уже проблема.

  • GTX
    Жуан Алмейда, Ремко Эвенепул, ... (7)
    GTX-Фото
    что то я не понял. То, что Рэмко не потянет 3 недели он (и его команда?) знал сразу, так чего Алмейда должен был на него пахать и потерять свои шансы на генерал?
  • Gottliche_Recht
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: rude_rider
    чья очередь теперь валить на все деньги
     
    думаю Астана попробует опять..надо же закинуть Власова опять на подиум пока Карузо теплеьнкий ну и добить если получится Саймона
    Скорее Власов тепленький, чем Карузо.
  • zhekinson
    Александр Власов – 7-й на коро ... (11)
    zhekinson-Фото

    Цитата: Earl57
    Впервые за последние пару лет увидела Ван Гардерена. Есть еще силушка у Тиджеюшки, впахивал впереди на совесть.

     

    действительно,после того как переквалифицировался в помощники,совсем пропал из виду,а ведь ещё недавно неплохо капитанил в BMC.

    Думаю,вскоре уйдёт по-тихому,как некогда его соотечественник Талански.

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