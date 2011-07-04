Эган Берналь об участии в Тур де Франс, боли в спине и планах на сезон 2021 года

Эган Берналь: «Возможно, поеду Вуэльту Испании-2021»

Эган Берналь планировал провести первую часть Джиро д’Италия-2021 консервативно, но применил в итоге другую тактику - атаковал, выиграл два этапа, перед финальными этапами третьей недели увеличив преимущество в генеральной классификации до 2:24. 24-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers на пресс-конференции во второй день отдыха рассказал, что не планирует стартовать на Тур де Франс-2021, а также не уверен, что примет участие в Олимпийских играх.

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Эган Берналь: «До самого старта мы считали, что можем потерять время, потому что моя подготовка из-за спины получилась не идеальной. Но я был в хорошей форме, а потом просто воспользовался возможностью. Думаю, правильно поступил, выиграв время.

Мы планировали ехать первую часть гонки более консервативно, но когда ты впереди с теми, кто начинает атаковать, я тоже атакую, потому что мне это нравится. Думаю, и адреналин меня подстёгивает. В автобусе мы ставим цель не проиграть время, но потом в гонке я атакую, чтобы выиграть ещё больше времени».

Эган Берналь ответил на вопрос, собирается ли он сделать дубль и проехать Тур де Франс-2021:

«Думаю, что в этом году на Тур я не поеду. Ребята, которые сейчас в составе на Тур, смогут отлично провести гонку. Я же предпочитаю сосредоточиться на второй части сезона, возможно, поеду Вуэльту Испании. Не уверен насчёт Олимпиады, потому что проблемы со спиной всё ещё остаются. Не хочу слишком перенапрягать тело. Просто хочу финишировать на Джиро, а потом посмотрим, как получится восстановиться. И затем буду думать о второй части сезона.

Для меня честь слышать, что я могу выиграть Джиро и Тур в один год. Всё во многом зависит от маршрутов каждой гонки, от того, как получится восстановиться между ними. И это я должен обсудить с командой, получить их полную поддержку. Пока что я фокусируюсь на борьбе за победу на этой Джиро. Возможно, в следующем году у меня появится возможность или мотивация попробовать (сделать дубль).

Спина всё ещё меня иногда беспокоит, но больше в начале этапов, чем в конце. Дважды в день я делаю упражнения, делаю всё, чтобы спина была в порядке. Мы каждый день проводим физиотерапию. Считаю, что смогу выдержать до конца гонки. Иногда боль чувствуется в спине и ягодичных мышцах, и это не слишком приятно, но когда мне надо поехать на полной мощности, больше болят ноги, чем спина, и это хорошо. Не думаю, что боль внезапно начнёт зашкаливать.

Мне просто надо найти баланс, продолжать работать над спиной, но проявлять осторожность, чтобы снова не сломаться».