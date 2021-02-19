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Элиа Вивиани начнёт сезон с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021

Элиа Вивиани совмещает тренировки на треке и шоссе  

 

 

  Элиа Вивиани восстановился после операции по поводу сердечной аритмии. 32-летний итальянский велогонщик команды Cofidis начнёт сезон, как и планировал, с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021.

 

  В тренировочном лагере в Альмерии он вместе с товарищами по команде Cofidis работал над усилением развозящего поезда после анализа ошибок прошлого сезона. Также Элиа Вивиани провёл несколько дней на велодроме в Монтикьяри, где тренировался с гонщиками сборной Италии и снова вернётся на велодром в марте перед Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо.

 

  На велодроме в промежутке между тренировочными сессиями Элиа Вивиани в интервью изданию BiciPro рассказал о подготовке к сезону.

 

Элиа Вивиани начнёт сезон с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021

 

 

  Элиа Вивиани: «Моя форма намного улучшилась всего за неделю тренировок, поэтому я решил проехать Тур ОАЭ-2021. Это идеальная велогонка для того, чтобы войти в ритм. На нескольких равнинных этапах мы сможем поработать над нашим развозящим поездом. Получится хорошая гоночная неделя. Я буду доволен, если в спринтах финиширую пятым или шестым. Но, конечно, надеюсь и на победу тоже.

 

  В современном велоспорте показатель формы – числа. Но ты ощущаешь, что всё идёт правильно, когда проводишь в седле много часов, потом возвращаешься домой и ещё чувствуешь себя хорошо.

 

  В прошлую субботу я два часа тренировался с товарищами по команде перед тем, как они поехали Классику Альмерии. Потом пять с половиной часов я ещё работал в одиночку над скоростью и спринтом. И когда закончил, чувствовал себя отлично. Это хороший знак.

 

 Трек для меня как убежище. Я пытался вернуться на него в прошлом году между Тур де Франс и Джиро, но уже было поздно, перерыв лишил меня остроты рывка. На чемпионате мира в Берлине я понял, что мне далеко до лидеров. А на шоссе стало очевидно, что мне чего-то не хватает в спринте, как физически, так и морально. Сейчас мы много работаем здесь, сильная группа мотивирует на большее. Раз дело во мне, я должен засучить рукава. Я был на треке перед Рождеством, потом в январе, следующий раз приеду в марте.

 

 

  Я чувствую разницу в ногах. Мы много работали над моей пиковой мощностью в спринте. В прошлом году мои средние показатели были выше, но на них будто поставили  ограничитель. Если на этапе до Парижа меня вывезут на четвёртую позицию, я буду бороться за победу и не финиширую пятым. Поэтому мы работаем над стартом с места и над спринтом вчетвером. Приятно видеть, как ребята стараются ради меня.

 

  Мы моделируем ситуации в гонках, пользуясь трековыми приёмами. И когда я спринтую с 54х11, мне это не кажется трудным. А дальше вопрос в управлении – продолжать на треке и брать из него лучшее для шоссе. Потом, как в 2016, настанет момент подвести черту, и останется только трек, но пока мы должны хорошо стартовать на шоссе. С победой стало бы спокойнее.

 

  Сейчас в гонках спринтеры счастливы, если на дистанции 2 км набора высоты. Моя цель – вернуть того Элиа, который был в 2018 – 2019 годах, выиграл чемпионат Италии, Гамбург, Плуэ. Но прежде я снова должен начать много побеждать.

 

  Успех как цепь – если первое звено щёлкнуло, за ним пойдут остальные. Если не выигрываешь, ослабляешь себя анализом, стараешься поменять тысячу вещей, но это часто не срабатывает. Когда начинались проблемы с развозящим поездом, я начинал спринтовать сам, хотя знал, что свой максимум показываю с поездом. Рациональность всегда была моей сильной стороной, но тогда я её потерял».

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Cofidis Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ UAE Tour велогонка Мирового тура Тур ОАЭ-2021

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Evergreen
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    Evergreen-Фото

    Я конечно не специалист по физиологии и диетологии, но десятилетний спортивный опыт и интуиция подсказывают, что для булыги, Страде и прочих полупересеченок крепкий кор и плечевой пояс будут только в помощь, - очень много усилий приходится на руки в плане гашения вибраций и удержания курса. Вот для монотонной работы в горах на Туре в голове поезда - там действительно нужно максимально усушиваться.

    Несколько лет назад было интервью с ГВА, где он рассуждал о том, что значительная мышечная масса ему очень помогает на фландрийских брусчатых подъемах, и скидывать вес ему вообще не вариант.

  • Ice
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    Ice-Фото

    Цитата: AvA
    а в вело тоже есть категории не только по возрасту, но и по весу?? просветите тёмного меня, а то первый раз такое слышу...

    Нет, конечно) Но тут ограничения по весу не менее жесткие, пара лишних килограммов играет большую роль.

  • SportSpirit
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Раскачался на велокроссе)

     

    На Strade Bianche доп.тонус плечевого пояса по мне так - только в плюс. Ну и было бы любопытно посмотреть план тренировок и питания Ваута на сборах в связи означенными целями.  

     

  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Earl57
    Там скорее Ван Барле основной зажигатель должен быть. Ему больше маршрут подходит. Может Паша Сиваков или Тео.
    Или Кинтана или Фульсанг или Брамбила или Авермат или Вудс или Моллема? Список продолжить?
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Фульс возьмет монумент в этом сезоне. Уверен. Он на пике своей карьеры. И зря он тратил силы на гран турах в прошлых годах. Он чистый классик-однодневщик. Сколько бы мог выиграть северных классик.!?. Поздно понял. Тревогу вызывает сама команда. Пока она неконкурентноспособная, что грантурах, что в остальных гонках. Нет имен знатных. Статистов очень много. В этом сезоне будет очень трудно будет ковать победы. Считаю, что в этом году селекционеры команды полностью провалили концепцию и стратегию решения задач команды. Не подписали ни одного значимого, перспективного гонца. Как они будут выбираться из этой ситуации, не знаю? Бюджет примерно такой же как у квиков. Но почувствуйте разницу подписаний этих команд. Земля и небо. Да и новый спонсор...просто ни о чем. Такой же статист как и новые набранные гонщики. Пока грустно. Увидим что дальше будет. Фульс, Луц, и в какой то мере Власов. Вот все их будущие победы. Остальные, чисто проходные..которые мы можем ожидать от них. Печаль.
  • Woterman 1980
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    Woterman 1980-Фото
    Ну в теории, при недостатке белка в организме (что пытается сделать Ван Арт) организм начинает разрушать белки ищ неработающей мышечной массы(в данном случае руки) и использовать этот белок для сохранения мышечной массы и силы в работующих мышцах (в данном случае в ногах). Таковы механизмы адаптации в суровых условиях недостатка пищи. Так же сушили м Вигинса к туру 2012, стараясь сохранить силу в ногах, но убрать лишнее сверху
  • AvA
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    AvA-Фото

    а в вело тоже есть категории не только по возрасту, но и по весу?? просветите тёмного меня, а то первый раз такое слышу...

  • Ернат
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (5)
    Ернат-Фото

    Удачи ему! чистый трудяга

  • obluchk
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    obluchk-Фото

    Видимо раньше с этим было проще, жрать было нечего. грубо говоря.

  • Ice
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (12)
    Ice-Фото

    Природная склонность к наращиванию мышечной массы - это боль. Когда-то приходилось выступать в весовой категории до 66 кг, но при этом нужно было тренировать взрывную мощь, а делать это не набирая вес - тот еще ребус. В свое время спасением в плане сжигания лишней пары килограммов для меня стали марафоны. Причем, бежать их нужно было по хитрой схеме, чтобы слегка недоедать и понемножку жечь вес. Пару раз недоедал больше, чем следовало бы, так потом 2-3 часа после финиша в себя приходил))) В общем, весосгонки - зло, нужно было в шахматы идти.

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