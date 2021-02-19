Элиа Вивиани начнёт сезон с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021

Элиа Вивиани совмещает тренировки на треке и шоссе

Элиа Вивиани восстановился после операции по поводу сердечной аритмии. 32-летний итальянский велогонщик команды Cofidis начнёт сезон, как и планировал, с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021.

В тренировочном лагере в Альмерии он вместе с товарищами по команде Cofidis работал над усилением развозящего поезда после анализа ошибок прошлого сезона. Также Элиа Вивиани провёл несколько дней на велодроме в Монтикьяри, где тренировался с гонщиками сборной Италии и снова вернётся на велодром в марте перед Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо.

На велодроме в промежутке между тренировочными сессиями Элиа Вивиани в интервью изданию BiciPro рассказал о подготовке к сезону.

Элиа Вивиани: «Моя форма намного улучшилась всего за неделю тренировок, поэтому я решил проехать Тур ОАЭ-2021. Это идеальная велогонка для того, чтобы войти в ритм. На нескольких равнинных этапах мы сможем поработать над нашим развозящим поездом. Получится хорошая гоночная неделя. Я буду доволен, если в спринтах финиширую пятым или шестым. Но, конечно, надеюсь и на победу тоже.

В современном велоспорте показатель формы – числа. Но ты ощущаешь, что всё идёт правильно, когда проводишь в седле много часов, потом возвращаешься домой и ещё чувствуешь себя хорошо.

В прошлую субботу я два часа тренировался с товарищами по команде перед тем, как они поехали Классику Альмерии. Потом пять с половиной часов я ещё работал в одиночку над скоростью и спринтом. И когда закончил, чувствовал себя отлично. Это хороший знак.

Трек для меня как убежище. Я пытался вернуться на него в прошлом году между Тур де Франс и Джиро, но уже было поздно, перерыв лишил меня остроты рывка. На чемпионате мира в Берлине я понял, что мне далеко до лидеров. А на шоссе стало очевидно, что мне чего-то не хватает в спринте, как физически, так и морально. Сейчас мы много работаем здесь, сильная группа мотивирует на большее. Раз дело во мне, я должен засучить рукава. Я был на треке перед Рождеством, потом в январе, следующий раз приеду в марте.

Я чувствую разницу в ногах. Мы много работали над моей пиковой мощностью в спринте. В прошлом году мои средние показатели были выше, но на них будто поставили ограничитель. Если на этапе до Парижа меня вывезут на четвёртую позицию, я буду бороться за победу и не финиширую пятым. Поэтому мы работаем над стартом с места и над спринтом вчетвером. Приятно видеть, как ребята стараются ради меня.

Мы моделируем ситуации в гонках, пользуясь трековыми приёмами. И когда я спринтую с 54х11, мне это не кажется трудным. А дальше вопрос в управлении – продолжать на треке и брать из него лучшее для шоссе. Потом, как в 2016, настанет момент подвести черту, и останется только трек, но пока мы должны хорошо стартовать на шоссе. С победой стало бы спокойнее.

Сейчас в гонках спринтеры счастливы, если на дистанции 2 км набора высоты. Моя цель – вернуть того Элиа, который был в 2018 – 2019 годах, выиграл чемпионат Италии, Гамбург, Плуэ. Но прежде я снова должен начать много побеждать.

Успех как цепь – если первое звено щёлкнуло, за ним пойдут остальные. Если не выигрываешь, ослабляешь себя анализом, стараешься поменять тысячу вещей, но это часто не срабатывает. Когда начинались проблемы с развозящим поездом, я начинал спринтовать сам, хотя знал, что свой максимум показываю с поездом. Рациональность всегда была моей сильной стороной, но тогда я её потерял».