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Элиа Вивиани надеется начать сезон с Тура ОАЭ-2021

Элиа Вивиани требуется две недели отдыха из-за сердечной аритмии

 

 

   Элиа Вивиани придётся провести две недели без велосипеда после серии кардиологических тестов и небольшой операции по поводу сердечной аритмии.

 

  Тревожные симптомы проявились у 31-летнего итальянского велогонщика команды Cofidis, когда, вернувшись после тренировочного сбора команды, выехал тренироваться в окрестностях Вероны. В интервью Tuttobici и Gazzetta dello Sport Элиа Вивиани рассказал, что его пульс за 20-25 секунд подскочил до 220 ударов.  

 

 

  Элиа Вивиани: «Я вернулся из тренировочного лагеря в Бенидорме. В воскресенье в Италии, во время тренировки по холмам в окрестностях Вероны. Это была классическая силовая работа с пульсом 140-150 ударов. Но внезапно на подъёме я ощутил сердцебиение, пульс подпрыгнул до 220 ударов через 20-25 секунд.

 

  Признаюсь, что когда это почувствовал, то испугался. Позвонил моему врачу, Роберто Корсетти, кардиологу, у которого я наблюдаюсь с тех пор, как стал профессионалом, т.е. более десяти лет. Могу сказать, что в тот момент в голове пронеслось – как это случилось, почему, что может произойти… Такого у меня никогда раньше не было. Я объяснил ему ситуацию, он сразу сказал мне приехать. Мне сделали электрокардиограмму, постарались понять, откуда появляется странная аритмия.

 

  Благодаря отношениям Роберто Корсетти с профессором Антонио Делло Руссо и его персоналом, которые работают в больнице при университете в Анконе, меня туда госпитализировали в понедельник. Сделали другие тесты, новую электрокардиограмму и ультразвук.

 

  Мы старались вызвать эту аритмию, чтобы пульс снова подскочил до 220 ударов. Нам удалось воссоздать то, что случилось на тренировке. В этот момент мне была сделана аблация.

 

  Теперь я в порядке. Проблема решена. У меня под левой ключицей чип, записывающий активность сердца. Я спокоен, потому что нахожусь в руках экспертов, настроен оптимистично. Хочу поскорей вернуться к работе. Мне надо отдохнуть 15 дней, потом пройду ещё один тест. Если аритмия не повторится сама собой, тогда вернусь к работе. На данный момент приоритет – мой здоровье, а не спортивная составляющая.

 

  Завтра вернусь домой, в Монтекарло. В ближайшие дни станет понятно, когда можно будет снова работать. Надеюсь, что моя программа гонок не поменяется, и я смогу начать сезон на Туре Объединённых Арабских Эмиратов, потом Тиррено-Адриатико и классики. До этой паузы чувствовал себя отлично, поэтому в этом спокоен, настроен в этом году компенсировать прошлый сезон результатами. Я благодарю врачей команды Cofidis Мишеля Фонтеня и Дарио Спинелли, которые постоянно держали связь с доктором Корсетти».

 

  Элиа Вивиани уточнил, что его проблемы с сердцем не связаны с Covid-19: «Мне сделали все виды тестов – от ПЦР до серологических тестов. Все они были негативными. Я никогда не контактировал с вирусом».

 

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Теги к статье: Элиа Вивиани Cofidis

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Комментарии

  • galusikga
    Крис Фрум начнёт сезон с велог ... (1)
    galusikga-Фото
    ничего себе состав участников гонки!
  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото

    а он только классики решил гонять?
    и спросим у лефевра как это делается в стае

    зы. если так пойдет дальше, он начнет ныть что на нем все (типа волки) пытаются выехать..а реально на нем пара тройка поедет всегда, он уже читаемый классик

     

    такое было часто с людьми со "специализацией" и в формах...сагана и канча отдававших победу , тк без команды мы помним. 

  • BlAr
    Примож Роглич пропустит тренир ... (2)
    BlAr-Фото

    Цитата: Владимир__BLR
    "где будет готовиться к Тур де Франс-2020" - шо, опять?

    Повторенье - мать ученья!biggrin

  • Владимир__BLR
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (5)
    Владимир__BLR-Фото
    Ну так не ноги переломал... А с запястьем, если нет возможности руль держать, можно на лежаке тренироваться.
  • Владимир__BLR
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (5)
    Владимир__BLR-Фото
    Взрослого человека жизнь "научила сомневаться", однако.
  • Владимир__BLR
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    Владимир__BLR-Фото
    Его специализация позволяет ему катать "без помощников". Очень редко в классиках решают исход командные построения, а пара грегари "на всякий случай" всегда найдется, если прокол или еще что-нибудь.
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    SportSpirit-Фото

    JV выпустила чудесный ролик про WVA: https://www.youtube.com/watch?v=oB04BTRfZiA

     

    Эпизод на 0-43, где он везет желтые чемоданчики, откровенно доставил)

     

    Для меня Ваут - безусловное открытие 2020 года. И приятно видеть, как он нашел баланс между всеми гранями спорта и жизни: контракт, семья, личные цели, командная работа.

     

    Турбулентность с переходом в про-дивизион шоссе и травма на ТДФ-2019 однозначно придали ему деятельной мудрости. Ваут классный music 

     

     

     

  • Владимир__BLR
    Примож Роглич пропустит тренир ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    "где будет готовиться к Тур де Франс-2020" - шо, опять?

  • EL-Fenomeno
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Владимир__BLR
    "Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке»"
    Ну прям как Шахмана на Ломбардии2020 тетя подрезала на спуске...

    Снова Италия, снова женщина за рулем, снова инцидент-авария help Хорошо что обошлось "хотя бы" так

  • RVL
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото

    Вот интересна позиция вандерпула...так и будет тащить один себя в своей команде?

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