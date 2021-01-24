Элиа Вивиани надеется начать сезон с Тура ОАЭ-2021

Элиа Вивиани требуется две недели отдыха из-за сердечной аритмии

Элиа Вивиани придётся провести две недели без велосипеда после серии кардиологических тестов и небольшой операции по поводу сердечной аритмии.

Тревожные симптомы проявились у 31-летнего итальянского велогонщика команды Cofidis, когда, вернувшись после тренировочного сбора команды, выехал тренироваться в окрестностях Вероны. В интервью Tuttobici и Gazzetta dello Sport Элиа Вивиани рассказал, что его пульс за 20-25 секунд подскочил до 220 ударов.

Элиа Вивиани: «Я вернулся из тренировочного лагеря в Бенидорме. В воскресенье в Италии, во время тренировки по холмам в окрестностях Вероны. Это была классическая силовая работа с пульсом 140-150 ударов. Но внезапно на подъёме я ощутил сердцебиение, пульс подпрыгнул до 220 ударов через 20-25 секунд.

Признаюсь, что когда это почувствовал, то испугался. Позвонил моему врачу, Роберто Корсетти, кардиологу, у которого я наблюдаюсь с тех пор, как стал профессионалом, т.е. более десяти лет. Могу сказать, что в тот момент в голове пронеслось – как это случилось, почему, что может произойти… Такого у меня никогда раньше не было. Я объяснил ему ситуацию, он сразу сказал мне приехать. Мне сделали электрокардиограмму, постарались понять, откуда появляется странная аритмия.

Благодаря отношениям Роберто Корсетти с профессором Антонио Делло Руссо и его персоналом, которые работают в больнице при университете в Анконе, меня туда госпитализировали в понедельник. Сделали другие тесты, новую электрокардиограмму и ультразвук.

Мы старались вызвать эту аритмию, чтобы пульс снова подскочил до 220 ударов. Нам удалось воссоздать то, что случилось на тренировке. В этот момент мне была сделана аблация.

Теперь я в порядке. Проблема решена. У меня под левой ключицей чип, записывающий активность сердца. Я спокоен, потому что нахожусь в руках экспертов, настроен оптимистично. Хочу поскорей вернуться к работе. Мне надо отдохнуть 15 дней, потом пройду ещё один тест. Если аритмия не повторится сама собой, тогда вернусь к работе. На данный момент приоритет – мой здоровье, а не спортивная составляющая.

Завтра вернусь домой, в Монтекарло. В ближайшие дни станет понятно, когда можно будет снова работать. Надеюсь, что моя программа гонок не поменяется, и я смогу начать сезон на Туре Объединённых Арабских Эмиратов, потом Тиррено-Адриатико и классики. До этой паузы чувствовал себя отлично, поэтому в этом спокоен, настроен в этом году компенсировать прошлый сезон результатами. Я благодарю врачей команды Cofidis Мишеля Фонтеня и Дарио Спинелли, которые постоянно держали связь с доктором Корсетти».

Элиа Вивиани уточнил, что его проблемы с сердцем не связаны с Covid-19: «Мне сделали все виды тестов – от ПЦР до серологических тестов. Все они были негативными. Я никогда не контактировал с вирусом».