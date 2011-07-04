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Сепп Кусс о тактике велокоманды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020 и перспективах

Сепп Кусс: «Хочу проверить себя на горных многодневных велогонках»

 

 

  26-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс (Sepp Kuss)  в этом году был одним из ключевых помощников капитана команды Приможа Роглича на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльты Испании.

 

  Примож Роглич стал призёром Большой Петли и двукратным победителем Вуэльты Испании. В этом сезоне Сепп Кусс впервые в карьере проехал французский Гранд-тур, финишировал в топ-20 на обоих Гранд-турах, а также одержал победу на этапе Критериума Дофине.

 

  В интервью Ciclismo Internacional Сеп Кусс рассказал о том, как прошёл сезон и какие перспективы видит для себя в будущем.

 

Сепп Кусс о тактике велокоманды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020 и перспективах

Photo ©A.S.O./Charly Lopez

 

 

- Ты, наконец, проехал Тур де Франс. И как впечатления?

 

- Это был такой опыт! Никогда не забуду, как был частью настолько сильной команды, как мы боролись за победу. Каждый гонщик, каждая команда на этом Туре выступали на очень высоком уровне, поэтому настолько захватывающе было проходить горные этапы. Никогда не представлял, что смогу так проехать.

 

 

- В наш прошлый разговор ты говорил, что хотел бы стать претендентом на Гранд-туры. В этом году ты как-то продвинулся к этой цели?

 

- Думаю, да. Сейчас я проехал больше велогонок, больше Гранд-туров, и знаю, что ожидать. Это помогает мне сфокусироваться на цели, укрепляет уверенность. Чувствую, что увереннее занимаю позицию в пелотоне, могу находиться в голове группы в ключевые моменты, не теряю концентрации.

 

- В 2019 году ты лучше выступил на Критериуме Дофине и на Вуэльте Испании, чем на Джиро д’Италия. В этом сезоне ты был лучше в Испании, чем на Туре. Согласен? Если это так, то ты гонщик «второй попытки»?

 

- Судя по ощущениям, да, думаю, я больше «гонщик второй попытки». Всегда чувствовал себя лучше, когда набирал в ногах больше гонок и тренировок. Не то, чтобы я обычно тренируюсь недостаточно перед гонкой или в межсезонье, но мотивация и готовность становятся сильнее с течением сезона.

 

- Ты блестяще выступил на Критериуме Дофине. Согласен, что на Тур де Франс от тебя ожидали большего?

 

- Да, думаю, после Критериума Дофине было больше ожиданий, что я удержусь с фаворитами на решающих этапах Тура. Однако Дофине снял некоторое давление перед стартом на Тур де Франс, потому что я понял, что находился в достаточно хорошей форме. Перед Туром не пришлось слишком волноваться. На Дофине мы также увидели, насколько сильной была вся команда, что дало большую уверенность перед стартом Тур де Франс.

 

- Несколько раз ты атаковал в конце горных этапов. Команда или Рогла пробовали вознаградить твою работу победой?

 

- По большей части это была тактическая игра, чтобы отвлечь внимание соперников. Возможно, в каких-то случаях было бы возможно побороться за победу, но главной целью было помочь Приможу выиграть этап или время. Что касается меня, я наслаждался этой стратегией, потому что мог отдать всё, на что способен. Иногда в других ситуациях я был с лидерами, но из-за защитной стратегии мог только сидеть на колёсах весь подъём.

 

 - Ты говорил, что «остаться с сильнейшими в итоге этапа – то, что необходимо, чтобы быть лидером». Ты сильнее большинства товарищей по команде. Собираешься возглавить команду на некоторых гонках в 2021 году?

 

- Надеюсь на это! Мне бы хотелось нацелиться на такие гонки как Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Вуэльта Испании, но надо подождать, какие планы будут у команды на 2021 год. В любом случае, хочу посмотреть, что получится в следующем году на горных многодневных велогонках. Я счастлив, когда на 100% выкладываюсь ради команды, как было на Туре, но также надеюсь, что у меня будут шансы на других гонках.

 

- Команду Jumbo-Visma много критиковали за стиль ведения гонки. Вы так делали, потому что Роглич умеет спринтовать и очень силён в разделке? Но он проиграл Тур, а на Вуэльте Испании Карапас был очень близко…

 

- Думаю, мы использовали наши сильные стороны. Мы знали, что финальная разделка станет решающей, ехали так, чтобы удержать преимущество до этого этапа,  «сохранить» силы, контролируя гонку на этапах перед индивидуальной гонкой на время. Примож не обращал внимания, если много атаковали задолго до финиша. Но если мы испльзовали коллективную силу в «поезде, он мог ещё и взять бонусы. Признаю, что это не самый зрелищный способ вести гонку, но на Туре все были на таком высоком уровне, что это почти уничтожало атакующую гонку, особенно при том, что на ней было две очень сильных команды.

 

- Команда собирается что-то менять после сезона 2020 года? Погачар выступил так, будто он с другой планеты. Может, вы считаете, что всё было сделано идеально.

 

- Дума, мы очень довольны тем, как подошли к Тур де Франс и всем сезоном в целом. Оглядываясь на Тур, думаю, с другой стратегией было бы трудно выиграть больше времени в горах у Погачара. Только взгляните на время прохождения подъёмов и мощность, которую мы выдавали на финальных подъёмах, тогда станет понятно, что в горах разница была несущественной. Возможно, тактика была бы другой, если бы команде UAE Team Emirates пришлось бы защищать жёлтую майку на третьей неделе. В этом случае, наверное, мы могли бы подойти к гонке по-другому.

 

- Насколько тяжёлым был момент, когда Роглич проиграл Тур де Франс-2020?

 

- Было странно. Был небольшой шок, но я старался оставаться позитивным. Может, мне было легче, потому что я впервые ехал Тур де Франс, и радовался, что являюсь гонщиком команды, которая каждый день возглавляла гонку. Было тяжело видеть разочарование директоров и персонала, которые весь прошлый год готовились к Туру. Я сочувствовал Приможу, потому что, возможно, он волновался, что подвёл нас. Но он всё равно хорошо проехал разделку. Погачар же просто приложил выдающиеся усилия. Каждый из нас гордился тем, как мы работали, и тем, что Примож был великолепным лидером все три недели.

 

- Ты чистый горняк… почему горняки не смогли в горах бросить больше выносливым гонщикам, рулёрам? Могут ли горняки улучшить разделку?

 

- Это зависит от многих вещей. Как я уже говорил, динамика гонки меняется от того, насколько сильны в горах команды. Тогда труднее рисковать и атаковать задолго до финиша. Маршруты тоже отличаются, возможно, подъёмы покороче, или этапы, где самый трудный подъём – не финальный, помогали бы горнякам больше рисковать и создавать большие просветы.

 

- Ты волнуешься о том, как будет выступать команда Ineos в следующем сезоне? Они добавили много талантов…

 

- В следующем году у них будет много талантливых гонщиков. Уверен, они смогут стартовать на большинстве гонок с топовым составом, с несколькими лидерами. В конце концов, необходим проверенный лидер с инстинктом победителя, в противном случае сильная команда мало что может сделать.

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера. Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 14:19 | Регистрация: 4.07.2011

      +1

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 14:24 | Регистрация: 5.09.2020

    А как быть с разделкой? Хотя и провалы в горах у Кусса тоже встречаются. При этом несомненно, что на существенной части этапов он мог показать секунды как минимум не хуже, чем Роглич.

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:43 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера.Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.

    Безразделочный горняк сегодня - это не лидер команды, тем более, что раздельщиков, умеющих терпеть в гору и много не отдавать очень много. даже не так - раздельщики уже много лет рулят на гантурах.

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31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера.Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.

    Безразделочный горняк сегодня - это не лидер команды, тем более, что раздельщиков, умеющих терпеть в гору и много не отдавать очень много. даже не так - раздельщики уже много лет рулят на гантурах.

  • BlAr
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (4)
    BlAr-Фото

    А как быть с разделкой? Хотя и провалы в горах у Кусса тоже встречаются. При этом несомненно, что на существенной части этапов он мог показать секунды как минимум не хуже, чем Роглич.

  • motte
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (4)
    motte-Фото
    +1
  • Astanaforever
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера. Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.
  • Серафим
    Спортивный агент Винченцо Ниба ... (19)
    Серафим-Фото

     Итальянские спортивные издания на 50% состоят из слухов. Говоря словами профессора Преображенского: "Не читайте на ночь итальянских газет". 

      Из прямой речи Карреры можно понять, что речь о каких-то изменениях может быть только в будущем году, когда имеющийся контракт будет истекать. Так что здесь можно обсуждать только непроверенные слухи.   

     

  • s75
    Спортивный агент Винченцо Ниба ... (19)
    s75-Фото
    Я говорю о британских континентальных командах, финансовые и околоспортивные дела Нибали меня не интересуют вообще (тут вы правы, я абсолютно в танке и вылезать из него нет никакого желания), надеюсь, его, как и Власова, никогда не будет в INEOS. При чем тут "Пенсионеры России, Украины, Беларуси, Казахстана"? Если это попытка попытка причислить меня к вышеуказанной категории граждан, то вынужден разочаровать - я к ней не отношусь равно как и ни к одной из перечисленных стран.

    И да, денег много никогда не бывает, поэтому для того, чтобы инвестировать, их надо в том числе и заработать, об этом знает менеджер и заблаговременно заботится о подписании нового контракта как с командой так и со спонсорами.
  • Earl57
    Спортивный агент Винченцо Ниба ... (19)
    Earl57-Фото
    Для тех кто в танке. Нибали содержит 2 велокоманды. Одну андеровскую, в Мастромарке, в которой когда-то сам начал свой путь в велоспорт. Вторая юниорская, которая и называется "Team Nibali".
    Для того, чтобы зарабатывать денежки, ему нет необходимости работать на молодых иностранцев вроде Берналя или Погачара. Ему вполне хватает как рекламных контрактов, так и инвестиций. Пенсионеры России, Украины, Беларуси, Казахстана могут этого не знать, зато прекрасно знает Алекс Каррера, который занимается финансовыми делами Нибали.
  • s75
    Спортивный агент Винченцо Ниба ... (19)
    s75-Фото
    На сэкономленные на экскурсиях к серванту деньги можно было бы запустить континентальную команду, фарм-клуб, толку было бы больше, тем более в Британии эти конти мрут как мухи, давеча Vitus (Raleigh) приказал долго жить, и их осталось трое.
  • motte
    Спортивный агент Винченцо Ниба ... (19)
    motte-Фото

    Скорее всего,типа наставником, играющим тренером или как то так.

    Опыта там не занимать и, видимо, свои внутренние телодвижения очень серьезных людей.

  • sergejdriver
    Лукаш Висньовски, Шон Беннетт ... (3)
    sergejdriver-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Лукаша по фамилии можно проще величать - Вишнёвски
    Тем более,что он Вишнёвский и есть))

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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