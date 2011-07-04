Сепп Кусс о тактике велокоманды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020 и перспективах

Сепп Кусс: «Хочу проверить себя на горных многодневных велогонках»

26-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс (Sepp Kuss) в этом году был одним из ключевых помощников капитана команды Приможа Роглича на двух Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльты Испании.

Примож Роглич стал призёром Большой Петли и двукратным победителем Вуэльты Испании. В этом сезоне Сепп Кусс впервые в карьере проехал французский Гранд-тур, финишировал в топ-20 на обоих Гранд-турах, а также одержал победу на этапе Критериума Дофине.

В интервью Ciclismo Internacional Сеп Кусс рассказал о том, как прошёл сезон и какие перспективы видит для себя в будущем.

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- Ты, наконец, проехал Тур де Франс. И как впечатления?

- Это был такой опыт! Никогда не забуду, как был частью настолько сильной команды, как мы боролись за победу. Каждый гонщик, каждая команда на этом Туре выступали на очень высоком уровне, поэтому настолько захватывающе было проходить горные этапы. Никогда не представлял, что смогу так проехать.

- В наш прошлый разговор ты говорил, что хотел бы стать претендентом на Гранд-туры. В этом году ты как-то продвинулся к этой цели?

- Думаю, да. Сейчас я проехал больше велогонок, больше Гранд-туров, и знаю, что ожидать. Это помогает мне сфокусироваться на цели, укрепляет уверенность. Чувствую, что увереннее занимаю позицию в пелотоне, могу находиться в голове группы в ключевые моменты, не теряю концентрации.

- В 2019 году ты лучше выступил на Критериуме Дофине и на Вуэльте Испании, чем на Джиро д’Италия. В этом сезоне ты был лучше в Испании, чем на Туре. Согласен? Если это так, то ты гонщик «второй попытки»?

- Судя по ощущениям, да, думаю, я больше «гонщик второй попытки». Всегда чувствовал себя лучше, когда набирал в ногах больше гонок и тренировок. Не то, чтобы я обычно тренируюсь недостаточно перед гонкой или в межсезонье, но мотивация и готовность становятся сильнее с течением сезона.

- Ты блестяще выступил на Критериуме Дофине. Согласен, что на Тур де Франс от тебя ожидали большего?

- Да, думаю, после Критериума Дофине было больше ожиданий, что я удержусь с фаворитами на решающих этапах Тура. Однако Дофине снял некоторое давление перед стартом на Тур де Франс, потому что я понял, что находился в достаточно хорошей форме. Перед Туром не пришлось слишком волноваться. На Дофине мы также увидели, насколько сильной была вся команда, что дало большую уверенность перед стартом Тур де Франс.

- Несколько раз ты атаковал в конце горных этапов. Команда или Рогла пробовали вознаградить твою работу победой?

- По большей части это была тактическая игра, чтобы отвлечь внимание соперников. Возможно, в каких-то случаях было бы возможно побороться за победу, но главной целью было помочь Приможу выиграть этап или время. Что касается меня, я наслаждался этой стратегией, потому что мог отдать всё, на что способен. Иногда в других ситуациях я был с лидерами, но из-за защитной стратегии мог только сидеть на колёсах весь подъём.

- Ты говорил, что «остаться с сильнейшими в итоге этапа – то, что необходимо, чтобы быть лидером». Ты сильнее большинства товарищей по команде. Собираешься возглавить команду на некоторых гонках в 2021 году?

- Надеюсь на это! Мне бы хотелось нацелиться на такие гонки как Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Вуэльта Испании, но надо подождать, какие планы будут у команды на 2021 год. В любом случае, хочу посмотреть, что получится в следующем году на горных многодневных велогонках. Я счастлив, когда на 100% выкладываюсь ради команды, как было на Туре, но также надеюсь, что у меня будут шансы на других гонках.

- Команду Jumbo-Visma много критиковали за стиль ведения гонки. Вы так делали, потому что Роглич умеет спринтовать и очень силён в разделке? Но он проиграл Тур, а на Вуэльте Испании Карапас был очень близко…

- Думаю, мы использовали наши сильные стороны. Мы знали, что финальная разделка станет решающей, ехали так, чтобы удержать преимущество до этого этапа, «сохранить» силы, контролируя гонку на этапах перед индивидуальной гонкой на время. Примож не обращал внимания, если много атаковали задолго до финиша. Но если мы испльзовали коллективную силу в «поезде, он мог ещё и взять бонусы. Признаю, что это не самый зрелищный способ вести гонку, но на Туре все были на таком высоком уровне, что это почти уничтожало атакующую гонку, особенно при том, что на ней было две очень сильных команды.

- Команда собирается что-то менять после сезона 2020 года? Погачар выступил так, будто он с другой планеты. Может, вы считаете, что всё было сделано идеально.

- Дума, мы очень довольны тем, как подошли к Тур де Франс и всем сезоном в целом. Оглядываясь на Тур, думаю, с другой стратегией было бы трудно выиграть больше времени в горах у Погачара. Только взгляните на время прохождения подъёмов и мощность, которую мы выдавали на финальных подъёмах, тогда станет понятно, что в горах разница была несущественной. Возможно, тактика была бы другой, если бы команде UAE Team Emirates пришлось бы защищать жёлтую майку на третьей неделе. В этом случае, наверное, мы могли бы подойти к гонке по-другому.

- Насколько тяжёлым был момент, когда Роглич проиграл Тур де Франс-2020?

- Было странно. Был небольшой шок, но я старался оставаться позитивным. Может, мне было легче, потому что я впервые ехал Тур де Франс, и радовался, что являюсь гонщиком команды, которая каждый день возглавляла гонку. Было тяжело видеть разочарование директоров и персонала, которые весь прошлый год готовились к Туру. Я сочувствовал Приможу, потому что, возможно, он волновался, что подвёл нас. Но он всё равно хорошо проехал разделку. Погачар же просто приложил выдающиеся усилия. Каждый из нас гордился тем, как мы работали, и тем, что Примож был великолепным лидером все три недели.

- Ты чистый горняк… почему горняки не смогли в горах бросить больше выносливым гонщикам, рулёрам? Могут ли горняки улучшить разделку?

- Это зависит от многих вещей. Как я уже говорил, динамика гонки меняется от того, насколько сильны в горах команды. Тогда труднее рисковать и атаковать задолго до финиша. Маршруты тоже отличаются, возможно, подъёмы покороче, или этапы, где самый трудный подъём – не финальный, помогали бы горнякам больше рисковать и создавать большие просветы.

- Ты волнуешься о том, как будет выступать команда Ineos в следующем сезоне? Они добавили много талантов…

- В следующем году у них будет много талантливых гонщиков. Уверен, они смогут стартовать на большинстве гонок с топовым составом, с несколькими лидерами. В конце концов, необходим проверенный лидер с инстинктом победителя, в противном случае сильная команда мало что может сделать.