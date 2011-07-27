Роман Барде переходит в велокоманду Sunweb

Роман Барде подписал двухлетний контракт с велокомандой Sunweb

29-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) с 2021 года будет выступать в велокоманде Sunweb. Всю свою карьеру с 2012 года Барде выступал во французской велокоманде AG2R La Mondiale, за это время одержал 7 побед, в том числе выиграл три этапа Тур де Франс, дважды поднимался на подиум Тур де Франс (2-е место в 2016 году и 3-е место в 2017) и трижды входил десятку сильнейших общего зачёта французского Гранд-тура. Помимо Гранд-туров Роман Барде проявил себя на классических однодневных гонках, став призёром чемпионата мира-2018 в Инсбруке, призёром Льеж-Бастонь-Льеж и Страде Бьянке.

Роман Барде: «Очень рад подписать контракт с командой Sunweb. Когда думал о вариантах продолжения карьеры вне моей нынешней команды, мне было важно найти ту команду, где работают с применением последних технологий в оборудовании и остальных сферах. Также хотелось, чтобы у команды были ясные перспективы в велоспорте, и чтобы она входила в «Движение за заслуживающий доверия велоспорт» (MPCC).

В команде Sunweb я получил возможность начать без конкретных ожиданий и без целей на конкретную гонку. Вместо этого мы, прежде всего, сосредоточимся на основах, на фундаментальных задачах, будем много работать, чтобы совершенствоваться в разных областях. А уже после этого поставим цели и составим программу гонок. Этот шанс появился в нужный момент, когда я решительно настроен начать работать в команде очень многообещающих гонщиков.

Хочу выразить благодарность моей нынешней велокоманде AG2R La Mondiale, которая помогла мне развиться до уровня, на котором нахожусь сейчас. Время, которое провёл в AG2R La Mondiale, навсегда займёт особое место в моих воспоминаниях».

Иван Спекенбринк, генеральный директор команды Sunweb: «Мы очень рады, что Роман присоединится к нашей команде. Он великолепный гонщик, который принесёт команде много возможностей. Он разносторонний, с весомым списком достижений. Разговор с ним показал, что он предан делу, готов отдать все силы ради того, чтобы максимально проявить свой потенциал. Наши специалисты с нетерпением хотят начать работать с ним, чтобы он смог сфокусироваться на развитии и полном раскрытии своих возможностей.

Он великолепно дополнит команду на разных велогонках, с ним мы увеличим наши шансы в финалах, тактически сможем разыгрывать разные сценарии в борьбе за победы. Предстоит много работы на классиках в первой части сезона, а затем составим план на следующий блок гонок, включая разработку тактики и целей на Гранд-турах.

Он приходит к нам, проработав в уважаемой профессиональной команде AG2R La Mondiale, которая вместе с Романом добилась многого. И мы надеемся, что он продолжит развиваться».