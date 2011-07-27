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Роман Барде переходит в велокоманду Sunweb

Роман Барде подписал двухлетний контракт с велокомандой Sunweb

 

 

  29-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) с 2021 года будет выступать в велокоманде Sunweb. Всю свою карьеру с 2012 года Барде выступал во французской велокоманде AG2R La Mondiale, за это время одержал 7 побед, в том числе выиграл три этапа Тур де Франс, дважды поднимался на подиум Тур де Франс (2-е место в 2016 году и 3-е место в 2017) и трижды входил десятку сильнейших общего зачёта французского Гранд-тура. Помимо Гранд-туров Роман Барде проявил себя на классических однодневных гонках, став призёром чемпионата мира-2018 в Инсбруке, призёром Льеж-Бастонь-Льеж и Страде Бьянке.

 

Роман Барде подписал двухлетний контракт с велокомандой Sunweb

 

  Роман Барде: «Очень рад подписать контракт с командой Sunweb. Когда думал о вариантах продолжения карьеры вне моей нынешней команды, мне было важно найти ту команду, где работают с применением последних технологий в оборудовании и остальных сферах. Также хотелось, чтобы у команды были ясные перспективы в велоспорте, и чтобы она входила в «Движение за заслуживающий доверия велоспорт» (MPCC).

 

 В команде Sunweb я получил возможность начать без конкретных ожиданий и без целей на конкретную гонку. Вместо этого мы, прежде всего, сосредоточимся на основах, на фундаментальных задачах, будем много работать, чтобы совершенствоваться в разных областях. А уже после этого поставим цели и составим программу гонок. Этот шанс появился в нужный момент, когда я решительно настроен начать работать в команде очень многообещающих гонщиков.

 

 Хочу выразить благодарность моей нынешней велокоманде AG2R La Mondiale, которая помогла мне развиться до уровня, на котором нахожусь сейчас. Время, которое провёл в AG2R La Mondiale, навсегда займёт особое место в моих воспоминаниях».

 

  Иван Спекенбринк, генеральный директор команды Sunweb: «Мы очень рады, что Роман присоединится к нашей команде. Он великолепный гонщик, который принесёт команде много возможностей. Он  разносторонний, с весомым списком достижений. Разговор с ним показал, что он предан делу, готов отдать все силы ради того, чтобы максимально проявить свой потенциал. Наши специалисты с нетерпением хотят начать работать с ним, чтобы он смог сфокусироваться на развитии и полном раскрытии своих возможностей.

 

  Он великолепно дополнит команду на разных велогонках, с ним мы увеличим наши шансы в финалах, тактически сможем разыгрывать разные сценарии в борьбе за победы. Предстоит много работы на классиках в первой части сезона, а затем составим план на следующий блок гонок, включая разработку тактики и целей на Гранд-турах.

 

  Он приходит к нам, проработав в уважаемой профессиональной команде AG2R La Mondiale, которая вместе с Романом добилась многого. И мы надеемся, что он продолжит развиваться».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Sunweb

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 17:09 | Регистрация: 27.07.2011

    Пора бы ему в грегари куда нибудь податься

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 17.05.2015

    Уж лучше бы без комментариев - ну перешел так перешел. А то все говорят почти одно и то же - я рад, мы рады, благодарен, надеюсь, новый вызов. Пустая ничего не объясняющая формальность, по СУТИ - неуважение к болельщикам, подобие отписки.

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 17:37 | Регистрация: 20.06.2019

    Предсказуемо... Посмотрим, правильно ли

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 7.12.2014

    У Барде явный застой и ему надо что-то менять. Попробует гоняться в другой команде, получит новый опыт. Не получится там, вернется обратно. Венсан Лавеню всегда его примет.

  5. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 20:22 | Регистрация: 18.09.2014

    Согласна с предыдущим оратором.) Нужны перемены Барде.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  6. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 20:23 | Регистрация: 5.08.2020

    Похоже это потеря веры в себя как генеральщика. Санвеб с точки зрения борьбы за ГК на многодневках вариант так себе, голландцы-горняки оттуда уходят, остаются одни вольные стрелки. Я честно говоря не вижу, в каком амплуа там Барде себя может найти. 

  7. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 1.10.2012

    Так АжиДуза вроде и Латура потеряли уже...

  8. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 8.07.2013

    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

  9. Rokka

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?
    Работать на нового капитана, и припахивать на него молодых. Барде единственный кого санвеб смог потянуть на такую роль

  10. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

    Барде как классик-однодневщик совсем не рассматривается?

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

    Барде как классик-однодневщик совсем не рассматривается?

  • Rokka
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Rokka-Фото
    Судя по комментариям самого Грега он сам решился на этот ход. В той команде и стабильности нет из за постоянных проблем со спонсорами, да и его особо некому возить. Делить полномочия с Ильнуром видимо не особо его радует. Тем более что Пэдди тоже покидает ССС
  • Rokka
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Rokka-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?
    Работать на нового капитана, и припахивать на него молодых. Барде единственный кого санвеб смог потянуть на такую роль
  • Ice
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Evergreen
    ГВА закончился... Вместе с Саганом, к сожалению.

    Откуда такие выводы?))) На них датчик есть, или вы в курсе их физических кондиций? Или вы хотите сказать, что в Ла Мондиаль сидят балбесы, которые контракт на 3 года дают в силу собственного невежества?)

  • старт-шоссе 82
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    А если немного переиначить крылатую фразу Г.С.Померанца (........) и ответ на эти непонятные переходы поискать именно в ней?
  • старт-шоссе 82
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

  • Александра
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Александра-Фото
    Сначала прочла про переход Барде, а потом эту новость. Возможно, что контракт Барде «променяли» на контракт Авермата, наверное, он подороже будет. И все равно, думаю, Барде это пойдет на пользу. Насчет Грега не уверена, посмотрим.
  • Evergreen
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (11)
    Evergreen-Фото

    ГВА закончился... Вместе с Саганом, к сожалению.

  • Student
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Student-Фото
    Так АжиДуза вроде и Латура потеряли уже...
  • Evergreen
    Роман Барде переходит в велоко ... (10)
    Evergreen-Фото

    Похоже это потеря веры в себя как генеральщика. Санвеб с точки зрения борьбы за ГК на многодневках вариант так себе, голландцы-горняки оттуда уходят, остаются одни вольные стрелки. Я честно говоря не вижу, в каком амплуа там Барде себя может найти. 

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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