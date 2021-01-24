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Мэтт Уайт о возвращении Майкла Мэттьюса в велокоманду GreenEDGE

Спортивный директор команды Mitchelton-Scott о подписании контракта с Майклом Мэттьюсом

 

 

  30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) после четырёх лет работы в команде Sunweb возвращается в австралийскую велокоманду Mitchelton-Scott/GreenEDGE, где выступал с 2013 по 2016 год.

 

  На счету Мэттьюса победы на этапах всех трёх Гранд-туров, этапы на гонках Мирового тура Париж-Ницца, Тур Страны Басков, а также классики Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля и два призовых места на Милан-Сан-Ремо.

 

  В интервью VeloNews Мэтт Уайт, спортивный директор австралийской велокоманды Mitchelton-SCOTT, которая в следующем году будет называться GreenEDGE, рассказал о планах команды в отношении Майкла Мэттьюса.

 

Мэтт Уайт о возвращении Майкла Мэттьюса в велокоманду GreenEDGE

 

  Мэтт Уайт: «Он один из самых разносторонних однодневщиков Мирового тура, способный побеждать везде от Милан-Сан-Ремо до Льеж-Бастонь-Льеж. Мы очень рады, что он возвращается в команду. В девяти случаях из десяти он проигрывал ребятам типа Калеба или Беннетта, потому что они – другие спринтеры, просто слишком быстрые. Но если в гонке есть подъёмы, он в другой лиге. Он гонщиков типа Сагана. Правда, сейчас в эту категорию пришли Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт.

 

  Он продолжает прогрессировать. Майкл – один из лучших гонщиков своего поколения, и хотя сейчас идёт «смена караула», он может побеждать на многих гонках.

 

  К счастью для нас его не взяли на Тур де Франс-2020. Это стало сильным катализатором, побудившим его к уходу. У него был контракт, но он нашёл способ решить этот вопрос. Мы не думали о его подписании до 2021 года, но воспользовались ситуацией.

 

  Когда он ушёл от нас, наши отношения остались хорошими. Ему было трудно работать с Геррансом (Прим. VeloLIVE - Саймон Герранс завершил карьеру в 2018 году). Майкл был молод, быстро совершенствовался, искал больше возможностей. Останься он у нас, сложилась бы токсичная ситуация, потому что они оба были гонщиками одного типа. «Герро» защищал свою территорию.

 

  Мы считаем, что Майкл способен подняться на подиум и Милан-Сан-Ремо, и Амстел Голд Рэйс, и Тура Фландрии, и Льеж-Бастонь-Льеж. Он прекрасно дополнит наш состав на фламандских классиках и в Арденнах. Думаю, при удачных обстоятельствах мы даже сможем выиграть Ломбардию. Чемпионат мира тоже его большая цель. Если он будет много тренироваться и будет здоров, думаем, он сможет принести несколько очень крупных результатов».

 

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews GreenEDGE

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Student
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: RVL
    Как гонщик Ино вне комментариев. 
    Как аналитик, как выражаются французы...пфф..и шатают головой


    Французов нет и ванговать не о чем.
    Вдп охренел похоже
     

     

    Та чего Годю может, другое дело, что Пино ему мешать уже начинает.

  • ROSt
    Примож Роглич и Тадей Погачар ... (7)
    ROSt-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: rude_rider
    Надоело его нытье погачара про то как ему жаль .Прям вечный должник.

    Вам, видимо, не о чем больше писать. Ваши гонцы не ноют, Простомэн тоже постоянно ныл, у него виноват был кто угодно или что угодно, но не он сам.

    100 % 

    good

  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Pi-man
    Любимые гонщики и те, кто, пусть и по субъективному мнению, могут выиграть гранд-тур - это не одно и тоже.

    В этом и заключается принципиальная разница между глорами и фанами. У глоров нет любимых, есть только знаменитые на данный момент времени.

  • Pi-man
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    Pi-man-Фото
    Любимые гонщики и те, кто, пусть и по субъективному мнению, могут выиграть гранд-тур - это не одно и тоже.
  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    Earl57-Фото
    Вы бы за этих гонщиков на PCS проголосовали. Там как раз идет голосование за самого любимого гонщика. Просят выбрать от 10 до 15 гонщиков, независимо действующие или бывшие, молодые или старые, мужчины или женщины. Не самые лучшие и знаменитые, а самые любимые. Под Новый год огласят список из 500 самых любимых гонщиков.
  • Earl57
    Грег Ван Авермат о переходе в ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    И, вновь, слухи... Ситроен жужу хочет заполучить...как и Скай Ван Арта...вот такие вот "хотелки" на сегодня.

    Похоже, что в 2021 грядет гонка вооружений зарплат топов. По слухам Ван Арт будет самым высокооплачиваемым гонщиком в пелотоне с зарплатой больше 6 млн. И если эти слухи дойдут до Алафилипа, то он явно не останется равнодушным. У него тоже в 2021 текущий контракт заканчивается. И Лефевру будет сложно его удержать...

  • старт-шоссе 82
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Господа ,друзья ,товарищи, давайте немного развлечомся.

    Пусть каждый из вас ( если не лень и если вам это нравится ) напишет свой список из 10-15 гонщиков, которые на ваш взгляд ,могут в ближайшем будущем выиграть один из гранд-туров.

    Вот мой список.

    Роглич

    Погачар

    Карапас

    Фрум

    Томас 

    Власов

    Берналь 

    Дюмолан - если сменет команду

    Евенпул

    Харт

    Хиндли

    Альмейда

    Мас - мало вероятно но все же

    Кинтана - если сойдутся звезды на небе и только не тур

    Лопес - то же самое

  • motte
    Грег Ван Авермат о переходе в ... (2)
    motte-Фото

    И, вновь, слухи... Ситроен жужу хочет заполучить...как и Скай Ван Арта...вот такие вот "хотелки" на сегодня.

  • motte
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (13)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Интересно, а кто будет лучшим бельгийцем в пелотоне???
    Угадайте с трёх раз-:)

    Уже назвали же лучшего бельгийского гонщика. И угадывать не надо...

     
    В воскресенье, 20 декабря будет батл между Ван дер Пулом, Ван Артом и Пидкоком. Вот там реально угадайка))

    Завтра батл, точно

    Но инфа прошла, что ваута Скай к себе заманивает, так?

  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    Earl57-Фото
    Ван дер Пул сам же недавно говорил, что на шоссе быть генеральщиком пока не планирует. Он хочет просто проехать ТДФ и посмотреть, что получится. Берега теряют его поклонники во главе с его папенькой.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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