Мэтт Уайт о возвращении Майкла Мэттьюса в велокоманду GreenEDGE

Спортивный директор команды Mitchelton-Scott о подписании контракта с Майклом Мэттьюсом

30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) после четырёх лет работы в команде Sunweb возвращается в австралийскую велокоманду Mitchelton-Scott/GreenEDGE, где выступал с 2013 по 2016 год.

На счету Мэттьюса победы на этапах всех трёх Гранд-туров, этапы на гонках Мирового тура Париж-Ницца, Тур Страны Басков, а также классики Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля и два призовых места на Милан-Сан-Ремо.

В интервью VeloNews Мэтт Уайт, спортивный директор австралийской велокоманды Mitchelton-SCOTT, которая в следующем году будет называться GreenEDGE, рассказал о планах команды в отношении Майкла Мэттьюса.

Мэтт Уайт: «Он один из самых разносторонних однодневщиков Мирового тура, способный побеждать везде от Милан-Сан-Ремо до Льеж-Бастонь-Льеж. Мы очень рады, что он возвращается в команду. В девяти случаях из десяти он проигрывал ребятам типа Калеба или Беннетта, потому что они – другие спринтеры, просто слишком быстрые. Но если в гонке есть подъёмы, он в другой лиге. Он гонщиков типа Сагана. Правда, сейчас в эту категорию пришли Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт.

Он продолжает прогрессировать. Майкл – один из лучших гонщиков своего поколения, и хотя сейчас идёт «смена караула», он может побеждать на многих гонках.

К счастью для нас его не взяли на Тур де Франс-2020. Это стало сильным катализатором, побудившим его к уходу. У него был контракт, но он нашёл способ решить этот вопрос. Мы не думали о его подписании до 2021 года, но воспользовались ситуацией.

Когда он ушёл от нас, наши отношения остались хорошими. Ему было трудно работать с Геррансом (Прим. VeloLIVE - Саймон Герранс завершил карьеру в 2018 году). Майкл был молод, быстро совершенствовался, искал больше возможностей. Останься он у нас, сложилась бы токсичная ситуация, потому что они оба были гонщиками одного типа. «Герро» защищал свою территорию.

Мы считаем, что Майкл способен подняться на подиум и Милан-Сан-Ремо, и Амстел Голд Рэйс, и Тура Фландрии, и Льеж-Бастонь-Льеж. Он прекрасно дополнит наш состав на фламандских классиках и в Арденнах. Думаю, при удачных обстоятельствах мы даже сможем выиграть Ломбардию. Чемпионат мира тоже его большая цель. Если он будет много тренироваться и будет здоров, думаем, он сможет принести несколько очень крупных результатов».