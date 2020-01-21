Михаэль Альбазини закончит карьеру в июне 2020 года

Михаэль Альбазини объявил, что завершит карьеру в июне 2020 года

38-летний швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини (Michael Albasini) продлил контракт с командой Mitchelton-SCOTT до 14 июня 2020 года и объявил, что завершит карьеру на своей домашней гонке - Туре Швейцарии.

В австралийской команде Mitchelton-Scott (Orica-Green Edge) Михаэль Альбазини выступает 8 лет, он пришёл в команду d 2012 году после закрытия команды HTC-High Road. За свою карьеру, которую начал в 2003 году, Михаэль Альбазини одержал 30 побед, 18 из которых во время выступления за австралийскую команду. Самая недавняя из побед – победа в общем зачёте Тура Фьордов в 2018 году.

Photo (c) Mitchelton-SCOTT

Михаэль Альбазини решил завершить карьеру на родной земле, проехав Тур Швейцарии, где будет выступать в 16-й раз в карьере.

Михаэль Альбазини: «Закончить карьеру в гонке, которая очень нравится, с которой у меня всегда хорошо складывались отношения, финишировать дома – это великолепно. Многие мои товарищи по команде будут там, так что получится, будто у меня школьный выпускной. Моей семье будет намного легче присутствовать рядом со мной в такой важный момент.

В этом сезоне мне стало труднее находить и поддерживать мотивацию. Иногда мне требовалось на это всё больше и больше сил, часто во второй части сезона чувствовал себя не так, как раньше.

Я поставил перед собой финишную линию, выбрал самый лучший способ завершить карьеру.

Не буду нацеливаться на результаты в финальной части карьеры. Просто хочу сосредоточиться на последней подготовке, всё сделать правильно, чтобы выйти на максимально возможный уровень. Если у меня это получится, то и результаты придут. Но для себя я просто хочу как можно лучше подойти к сезону, чтобы быть в форме ради финальной части моей карьеры.

Если всё сойдётся, то будут результаты – индивидуальные или для команды. Хочу финишировать, зная, что всё сделал правильно, чтобы гордиться своей работой».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Альба с нами с момента основания команды. В первый год на Вуэльте Каталонии он помог команде подняться, принеся крупные победы. С тех пор он вносил огромный вклад в развитие культуры команды как на велосипеде, так и вне гонок. Очень приятно, что в 38-39 лет он может закончить карьеру так, как хочет, на своих условиях.

Мы ждём ещё шесть великолепных месяцев совместной с ним работы в следующем году, начиная где-то в Испании в феврале и заканчивая на его родной земле, в Швейцарии. Впереди у Альбы ещё много гонок, но он уже знает, что финишная черта для него будет у него дома».