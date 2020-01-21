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Михаэль Альбазини закончит карьеру в июне 2020 года

Михаэль Альбазини объявил, что завершит карьеру в июне 2020 года

 

 

  38-летний швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини (Michael Albasini) продлил контракт с командой Mitchelton-SCOTT до 14 июня 2020 года и объявил, что завершит карьеру на своей домашней гонке - Туре Швейцарии.

 

  В австралийской команде Mitchelton-Scott (Orica-Green Edge) Михаэль Альбазини выступает 8 лет, он пришёл в команду d 2012 году после закрытия команды HTC-High Road. За свою карьеру, которую начал в 2003 году, Михаэль Альбазини одержал 30 побед, 18 из которых во время выступления за австралийскую команду. Самая недавняя из побед – победа в общем зачёте Тура Фьордов в 2018 году.

 

 

Михаэль Альбазини закончит карьеру в июне 2020 года

Photo (c) Mitchelton-SCOTT

 

Михаэль Альбазини решил завершить карьеру на родной земле, проехав Тур Швейцарии, где будет выступать в 16-й раз в карьере.

 

  Михаэль Альбазини: «Закончить карьеру в гонке, которая очень нравится, с которой у меня всегда хорошо складывались отношения, финишировать дома – это великолепно. Многие мои товарищи по команде будут там, так что получится, будто у меня школьный выпускной. Моей семье будет намного легче присутствовать рядом со мной в такой важный момент.

 

  В этом сезоне мне стало труднее находить и поддерживать мотивацию. Иногда мне требовалось на это всё больше и больше сил, часто во второй части сезона чувствовал себя не так, как раньше.

 

 Я поставил перед собой финишную линию, выбрал самый лучший способ завершить карьеру.

 

  Не буду нацеливаться на результаты в финальной части карьеры. Просто хочу сосредоточиться на последней подготовке, всё сделать правильно, чтобы выйти на максимально возможный уровень. Если у меня это получится, то и результаты придут. Но для себя я просто хочу как можно лучше подойти к сезону, чтобы быть в форме ради финальной части моей карьеры.

 

  Если всё сойдётся, то будут результаты – индивидуальные или для команды. Хочу финишировать, зная, что всё сделал правильно, чтобы гордиться своей работой».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Альба  с нами с момента основания команды. В первый год на Вуэльте Каталонии он помог команде подняться, принеся крупные победы. С тех пор он вносил огромный вклад в развитие культуры команды как на велосипеде, так и вне гонок. Очень приятно, что в 38-39 лет он может закончить карьеру так, как хочет, на своих условиях.

 

  Мы ждём ещё шесть великолепных месяцев совместной с ним работы в следующем году, начиная где-то в Испании в феврале  и заканчивая на его родной земле, в Швейцарии. Впереди у Альбы ещё много гонок, но он уже знает, что финишная черта для него будет у него дома».

 

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Теги к статье: Михаэль Альбазини Michael Albasini Mitchelton-SCOTT

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Комментарии

  • Ice
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Думаю, взяли его в поезд Груневегену.

    Да 100% Дилану подсобник, тут почему-то все думают, что гонщиков нужно брать только под горные поезда и если они вверх не тянут, то это не усиление. Понятно, что нам с дивана виднее, кто чего стоит)

  • uran
    ASO объявила о создании новой ... (22)
    uran-Фото
    lebr123 сатира не для вас
  • levonardo
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    levonardo-Фото
    Думаю, взяли его в поезд Груневегену.
  • sashaney
    Тур Калифорнии не будет провод ... (13)
    sashaney-Фото

    Правы и не правы, как будто, все. Не открою секрет, что всё не приносящее выгоды ($$$ проще) в С.Америке влачит жалкое существование. Йто вам не Евразия, шейхи, вот это всё. Местные команды, как и гонки вообще, существуют на деньги участников. Как ни парадоксально звучит, но для местных команд уход Тура Калифорнии может обернуться благом. Из за статуса большинсву он был всё рано не доступен, а ресурсы засасывал огромные.

  • 56X11
    ASO объявила о создании новой ... (22)
    56X11-Фото
    Цитата: Серафим
    Если имеется в виду Курьянов, то почему такая честь? Может, майка лучшего водовоза (для пустыни актуально)? А может майка худшего по очкам? До последнего места в генерале он не дотянул.
    Зря вы так,тогда он на туре uae 3 место в спринтерской номинации был.
  • Earl57
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    Earl57-Фото

    Вопрос, хотели ли Катальдо и Зейц идти в Джамбо, не рассматривается?

  • Arciv
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    Arciv-Фото
    Такое себе усиление,конечно. Юмбо надо было подписывать Катальдо,Зейца. Глубина состава нужна качественная
  • Shalam s Urala
    Тур Калифорнии не будет провод ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    В том "своем" полушарии есть "свои" профи-спорт

    вот-вот. сдался им этот скушный велоспорт. у них свой цирк с конями

    что им это жалкое зрелище - затюканное ниже плинтуса усадами/вадами велошоссе?

    и как не феерить то тамошним коням с таким "жестоким" тестированием, как, например, в американской футбольной лиге?

    рыцари шоссе долгие 10 лет должны трепетать за каждую свою отрицательную пробу. там же - 90 дней - пробы в мусорку - выдыхай и спи спокойно

  • EL-Fenomeno
    Тур Калифорнии не будет провод ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пускай в США сделают вместе с Канадой какой то большой Северный ТУР на этапов 10-12 (с 1 днём отдыха). Велогонцам будет престижно про_колесить, ну и болельщики оценят.

    Цитата: Sm1T
    Просто Американци не сильно стремятся гонятся в Европе. Ими в своем полушарии есть где педали покрутить.

    В том "своем" полушарии есть "свои" профи-спорт(ы), типа НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ, куда вливаются миллоны, если не миллиарды долларов. И это тамошний зритель смотрит и хочет видеть. Велоспорт же в США хоть и не на последнем месте, но Армстронг, а потом и Лэндис можно сказать загубили-погубили этот вид спорта в стране. А народ все видит и всё понимает.

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (9)
    Kitsune-taichou-Фото

    от головы тоже многое зависит. а у фрума в голове ничего, кроме гонки, нет. он реально упоротый. он не сомневается. ему сказали, что он может, и все. он уже поверил. и будет давить в одну точку. не сворачивая. 

    если в чудо верить, оно происходит :Р

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