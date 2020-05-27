Михаэль Альбазини откладывает завершение карьеры велогонщика

Михаэль Альбазини будет выступать в команде Mitchelton-Scott до конца 2020 года

39-летний швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини планировал завершить карьеру в июне на домашней гонке Тур Швейцарии, где должен был стартовать в 16-й раз. Но из-за прерванного сезона он продолжит выступать в команде Mitchelton-Scott до конца 2020 года.

В австралийской команде Mitchelton-Scott (Orica-Green Edge) Михаэль Альбазини выступает 8 лет, он пришёл в команду d 2012 году после закрытия команды HTC-High Road. За свою карьеру, которую начал в 2003 году, Михаэль Альбазини одержал 30 побед, 18 из которых во время выступления за австралийскую команду. Самая недавняя из побед – победа в общем зачёте Тура Фьордов в 2018 году.

Несмотря на то, что Тур Швейцарии был отменён, Михаэль Альбазини собирается почтить гонку, принёсшую ему много успехов. В дни, когда должен был проходить Тур Швейцарии, он собирается проехать по маршруту восьми этапов Тура Швейцарии вместе с семьёй, которая будет сопровождать Михаэля Альбазини, путешествуя в кэмпере. В зависимости от правил, которые правительство страны примет в июне, к швейцарскому велогонщику присоединятся его бывшие товарищи по команде и другие спортсмены Швейцарии.

Михаэль Альбазини: «Мне всё ещё хочется завершить карьеру с номером на спине, поэтому я продолжу выступать и после лета, когда сезон возобновится.

Пандемия перечеркнула все мои планы, не только по завершению карьеры, но и планы отдыха с семьёй. Раз я не могу теперь уехать на отдых, то хочу, по крайней мере, завершить карьеру в настоящей велогонке.

К этому решению я подходил постепенно. Когда всё началось, подумал, что ничего хорошего в таком завершении карьеры нет, но как получилось, так получилось. Но потом стал осознавать, что многого вообще не произойдёт – я не смогу закончить карьеру в Швейцарии, не смогу уехать на отдых, и что нет никакого смысла в том, чтобы полгода ничего не делать.

Мне пришлось возвращать мотивацию, потому что вся подготовка закончилась ничем, и я должен снова начинать с нуля. Мне понадобилось время, чтобы решиться. Но теперь я настроен сделать всё возможное, чтобы опять подготовиться к сезону. По крайней мере, смогу сделать хотя бы одно из всего, что запланировал в начале года.

Прежде всего, просто хочу получить шанс наслаждаться гонками, зная, что они – последние. Хочу радоваться компании, ощущению присутствия в велогонке, чтобы со мной остались воспоминания о моих последних соревнованиях. Если же этого не будет, то я даже не смогу вспомнить название последней гонки, которую ехал.

Я с огромным нетерпением ждал гонок этого сезона, все тренировочные лагеря, атмосферу вокруг гонок – ощущения после массажа или обеды и разговоры за столом с ребятами. Мне просто хотелось насладиться всем этим в последний раз. И теперь у меня есть шанс.

Я всё-таки поеду Тур Швейцарии, хотя уже не как гонку, потому что её не будет. Но я посмотрю маршруты всех этапов, а это много километров. Получится хорошая поездка с друзьями, где каждый день будет что-то новое.

У меня будет компания на каждый этап, что ещё интереснее. Мои друзья, люди из других видов спорта, бывшие профессиональные велогонщики Швейцарии поедут со мной этапы.

Мы будем проводить на велосипедах 6 – 7 часов в день. Когда едешь гонку, то времени наслаждаться меньше. На этот раз я смогу разделить радость с людьми, которые были частью моей карьеры».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Альба был с нами с момента основания GreenEDGE. И он ещё так много может дать нашей команде и во время гонок и вне их. Он воплощает в себе то, что мы хотим видеть в наших спортсменах – преданность делу, характер и уважение.

Великолепно, что у Альбы есть шанс закончить сезон в гонках мирового уровня и там, где в течение многих лет он добился невероятных успехов – на Арденнах».