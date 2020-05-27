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Михаэль Альбазини откладывает завершение карьеры велогонщика

Михаэль Альбазини будет выступать в команде Mitchelton-Scott до конца 2020 года

 

 

  39-летний швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини планировал завершить карьеру в июне на домашней гонке Тур Швейцарии, где должен был стартовать в 16-й раз. Но из-за прерванного сезона он продолжит выступать в команде Mitchelton-Scott до конца 2020 года.

 

Михаэль Альбазини откладывает завершение карьеры велогонщика

 

  В австралийской команде Mitchelton-Scott (Orica-Green Edge) Михаэль Альбазини выступает 8 лет, он пришёл в команду d 2012 году после закрытия команды HTC-High Road. За свою карьеру, которую начал в 2003 году, Михаэль Альбазини одержал 30 побед, 18 из которых во время выступления за австралийскую команду. Самая недавняя из побед – победа в общем зачёте Тура Фьордов в 2018 году.

 

  Несмотря на то, что Тур Швейцарии был отменён, Михаэль Альбазини собирается почтить гонку, принёсшую ему много успехов. В дни, когда должен был проходить Тур Швейцарии, он собирается проехать по маршруту восьми этапов Тура Швейцарии вместе с семьёй, которая будет сопровождать Михаэля Альбазини, путешествуя в кэмпере. В зависимости от правил, которые правительство страны примет в июне, к швейцарскому велогонщику присоединятся его бывшие товарищи по команде и другие спортсмены Швейцарии.

 

  Михаэль Альбазини: «Мне всё ещё хочется завершить карьеру с номером на спине, поэтому я продолжу выступать и после лета, когда сезон возобновится.

 

  Пандемия перечеркнула все мои планы, не только по завершению карьеры, но и планы отдыха с семьёй. Раз я не могу теперь уехать на отдых, то хочу, по крайней мере, завершить карьеру в настоящей велогонке.

 

  К этому решению я подходил постепенно. Когда всё началось, подумал, что ничего хорошего в таком завершении карьеры нет, но как получилось, так получилось. Но потом стал осознавать, что многого вообще не произойдёт – я не смогу закончить карьеру в Швейцарии, не смогу уехать на отдых, и что нет никакого смысла в том, чтобы полгода ничего не делать.

 

  Мне пришлось возвращать мотивацию, потому что вся подготовка закончилась ничем, и я должен снова начинать с нуля. Мне понадобилось время, чтобы решиться. Но теперь я настроен сделать всё возможное, чтобы опять подготовиться к сезону. По крайней мере, смогу сделать хотя бы одно из всего, что запланировал в начале года.

 

  Прежде всего, просто хочу получить шанс наслаждаться гонками, зная, что они – последние. Хочу радоваться компании, ощущению присутствия в велогонке, чтобы со мной остались воспоминания о моих последних соревнованиях. Если же этого не будет, то я даже не смогу вспомнить название последней гонки, которую ехал.

 

  Я с огромным нетерпением ждал гонок этого сезона, все тренировочные лагеря, атмосферу вокруг гонок – ощущения после массажа или обеды и разговоры за столом с ребятами. Мне просто хотелось насладиться всем этим в последний раз. И теперь у меня есть шанс.

 

  Я всё-таки поеду Тур Швейцарии, хотя уже не как гонку, потому что её не будет. Но я посмотрю маршруты всех этапов, а это много километров. Получится хорошая поездка с друзьями, где каждый день будет что-то новое.

 

  У меня будет компания на каждый этап, что ещё интереснее. Мои друзья, люди из других видов спорта, бывшие профессиональные велогонщики Швейцарии поедут со мной этапы.

 

  Мы будем проводить на велосипедах  6 – 7 часов в день. Когда едешь гонку, то времени наслаждаться меньше. На этот раз я смогу разделить радость с людьми, которые были частью моей карьеры».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Альба был с нами с момента основания GreenEDGE. И он ещё так много может дать нашей команде и во время гонок и вне их. Он воплощает в себе то, что мы хотим видеть в наших спортсменах – преданность делу, характер и уважение.

 

  Великолепно, что у Альбы есть шанс закончить сезон в гонках мирового уровня и там, где в течение многих лет он добился невероятных успехов – на Арденнах».

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Теги к статье: Михаэль Альбазини Michael Albasini Mitchelton-Scott

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Президент MPCC и команда Jumbo ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

    однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

    в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

    посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

    хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

    впрочем, повторяюсь - >

    https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu
    zhivayuschiy-doverie-velosport.html#comment

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Значит я правильно помню...  boredom

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото
    Саймон до пандемии собирался ехать Джиро, но в изменившейся ситуации сказал, что скорее всего поедет Тур вместе с братом. Но это пока не окончательно решено.
  • rude_rider
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    rude_rider-Фото

    кароче все карты в руки Нибали .. если и тут не шмогла то остается натаскивать молодешь

    а куда Йетцы нацелились?

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

    Эвенпул молодой ишшо, трехнедельные гонки ни разу не ездил. И сам не уверен, что Джиро будет до конца доезжать. Просто хочет попробовать, испытать себя. Это Лефевр говорит и сам Ремко. Соломку подстилают на тот случай, если не пойдет. А все пойдет хорошо, тогда до конца поедет.

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

  • дрокер
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.
    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Еще прихватить Закарина и Конышева и показать свой максимум на Джиро

  • AvA
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (27)
    AvA-Фото
    а напомните мне, пожалуйста, сколько капитанов в прошлом году было у Инеоса и кто выиграл Тур?
  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну я об этом и говорю :). Турнир надежд.

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.

    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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