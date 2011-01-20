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Велокоманда AG2R Citroen представила велоформу на 2021 год

Новая велоформа команды AG2R Citroen

 

 

 Велокоманда AG2R La Mondiale с 2021 года будет называться AG2R CITROËN. CITROËN становится титульным соспонсором команды до конца 2025 года. В следующем сезоне изменится не только название команды, но и дизайн велоформы, на разработку которого потребовалось пять месяцев.

 

 

  Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды: «Майка объединяет всю нашу команду от гонщиков до персонала и руководства, а также болельщиков. Новый дизайн майки AG2R CITROËN знаменует новую главу в истории нашей команды. Она – результат творческого сотрудничества AG2R LA MONDIALE и CITROËN, основанного на общих ценностях. Я очень горжусь результатом. Изменился рисунок, но не наша идентичность. С нетерпением ждём начала велогонок, в которых наша команда будет выступать в новой велоформе AG2R CITROËN».

 

 

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Теги к статье: AG2R Citroen

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  1. AAA

    Вчера, 22:15 | Регистрация: 20.01.2011

    Фуууууууу, на мой взгляд.

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:45 | Регистрация: 27.05.2017

    Да на дизайне сэкономили французы. Выглядят спереди как баннеры.

  3. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 28.06.2017

    Дизайн уровня "я так же могу"

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