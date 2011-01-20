Велокоманда AG2R Citroen представила велоформу на 2021 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:48
Новая велоформа команды AG2R Citroen
Велокоманда AG2R La Mondiale с 2021 года будет называться AG2R CITROËN. CITROËN становится титульным соспонсором команды до конца 2025 года. В следующем сезоне изменится не только название команды, но и дизайн велоформы, на разработку которого потребовалось пять месяцев.
Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды: «Майка объединяет всю нашу команду от гонщиков до персонала и руководства, а также болельщиков. Новый дизайн майки AG2R CITROËN знаменует новую главу в истории нашей команды. Она – результат творческого сотрудничества AG2R LA MONDIALE и CITROËN, основанного на общих ценностях. Я очень горжусь результатом. Изменился рисунок, но не наша идентичность. С нетерпением ждём начала велогонок, в которых наша команда будет выступать в новой велоформе AG2R CITROËN».
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