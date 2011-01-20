Велокоманда AG2R Citroen представила велоформу на 2021 год

Цитата: motte

Интересно, а кто будет лучшим бельгийцем в пелотоне???

Угадайте с трёх раз-:)



Уже назвали же лучшего бельгийского гонщика. И угадывать не надо...

В воскресенье, 20 декабря будет батл между Ван дер Пулом, Ван Артом и Пидкоком. Вот там реально угадайка))