Грег Ван Авермат направляется в тренировочный лагерь на высоте после отмены гонок

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- Дата:
- Вчера, 21:01
Грег Ван Авермат собирается провести второй блок тренировок на высоте
Капитан команды CCC на брусчатые классики Грег Ван Авермат на две недели поедет тренироваться в Сьерра Неваду. Ему пришлось добавить блок тренировок на высоте после того, как команда CCC отказалась от участия в итальянских велогонках и Париж-Ницце из-за опасений по поводу коронавируса.
Грег Ван Авермат: «Разочарован, что буду выступать в гонках в это время сезона перед главными классиками, но я уважаю решение команды и понимаю, что наше здоровье – самое важное. Думаю, это правильное решение, если брать картину в целом. Надеюсь, что дальнейшая часть сезона продолжится как планировалось.
Сейчас на следующие две недели собираюсь поехать в тренировочный лагерь на высоте с небольшой группой товарищей по команде. После первого блока на высоте в начале года моя форма была очень хороша. Думаю, это поможет в подготовке к классикам и позволит мне удержать форму и сохранить здоровье на пути к главным целям.
Считаю, что ситуация будет меняться день ото дня, надеюсь, что скоро мы вернёмся в гонки».
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