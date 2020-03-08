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Грег Ван Авермат направляется в тренировочный лагерь на высоте после отмены гонок

Грег Ван Авермат собирается провести второй блок тренировок на высоте

 

 

  Капитан команды CCC на брусчатые классики Грег Ван Авермат на две недели поедет тренироваться в Сьерра Неваду. Ему пришлось добавить блок тренировок на высоте после того, как команда CCC отказалась от участия в итальянских велогонках и Париж-Ницце из-за опасений по поводу коронавируса.

 

Грег Ван Авермат направляется в тренировочный лагерь на высоте после отмены гонок

 

  Грег Ван Авермат: «Разочарован, что буду выступать в гонках в это время сезона перед главными классиками, но я уважаю решение команды и понимаю, что наше здоровье – самое важное. Думаю, это правильное решение, если брать картину в целом. Надеюсь, что дальнейшая часть сезона продолжится как планировалось.

 

  Сейчас на следующие две недели собираюсь поехать в тренировочный лагерь на высоте с небольшой группой товарищей по команде. После первого блока на высоте в начале года моя форма была очень хороша. Думаю, это поможет в подготовке к классикам и позволит мне удержать форму и сохранить здоровье на пути к главным целям.

 

  Считаю, что ситуация будет меняться день ото дня, надеюсь, что скоро мы вернёмся в гонки».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet CCC

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20)
    RVL-Фото

    Здесь про велосипеды ! ))

  • RVL
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20)
    RVL-Фото
    Где гонялся расскажи, где служил - ты знаешь сайт где рассказать.
  • Серафим
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20)
    Серафим-Фото

     Похоже, если гонки будут все больше отменять, больше нам тут ничего и не останется,как порассуждать на темы - служить или не служить, любить или не любить и т.д.

      Если нет тем в гонках, найдем темы около гонок. Здесь тоже немало интересного. А вот вряд ли интересно кому - где я служил, сколько служил, почему не пацифист и не ссыкло ли.

  • RVL
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20)
    RVL-Фото
    чувак, проехали уже...остынь...
  • RVL
    Команда Jumbo-Visma отказалась ... (2)
    RVL-Фото

    похоже юмбо и мувистар не особо расчитывали на результат...

  • M-07
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20)
    M-07-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: uran
    Армия? А вы там были чтоб делать такие безапелляционные заявления?

    Вам не нравится вывод Zhanzhak? Почему?
    А я до сих пор служу и с выводом Zhanzhak согласен. Что не так?
    Неужели вы на стороне бздиловатых подростков, которые готовы голову себе временно отрезать, лишь бы не служить. Ему инереснее нюхать, жевать и колоться, но ни в коем случае не служить. Мама так сказала. А папа спился.

    А почему надо служить-то? Что плохого в том, чтобы не служить и не хотеть служить? Что хорошего, когда солдата в любой момент могут послать в горячую точку без права отказа из-за интересв каких-то там мразей сверху?

     

    Я, например, против всей этой военщины, против войн. Войны по сути направлены против обычных людей, которые друг друга убивают за чужие интересы, а сильные мира сего имеют с этого профит и друг друга не убивают. Поэтому я против армии как вида.

  • GTX
    Команда Jumbo-Visma отказалась ... (2)
    GTX-Фото
    А я все жду когда Роглич появиться
  • Camel
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (20)
    Camel-Фото

    Цитата: uran
    Армия? А вы там были чтоб делать такие безапелляционные заявления?

    Вам не нравится вывод Zhanzhak? Почему?

    А я до сих пор служу и с выводом Zhanzhak согласен. Что не так?

    Неужели вы на стороне бздиловатых подростков, которые готовы голову себе временно отрезать, лишь бы не служить. Ему инереснее нюхать, жевать и колоться, но ни в коем случае не служить. Мама так сказала. А папа спился.

  • Виктор Сироткин
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (9)
    Виктор Сироткин-Фото

    блин, прошлогодняя Лягуха - шедевр. Неужели сложно сначала порадовать болельщиков скандальным постером, а потом уже по требованию вышестоящих органов "перепридумать" что-то либеральное?

  • Camel
    Старт Тиррено-Адриатико, Милан ... (1)
    Camel-Фото

    Вселенская паника! Страх перед ответственностью! Страх потерять теплое место (должность). Организаторы Милан-Сан-Ремо решили войти в Историю отмен. Только тогда причиной были войны, а сейчас - страх накосячить. Примите строгие медико-профилактические меры и проведите Монументальную классику. К ней же годами идут, готовятся, составы подбирают. Нет! Страшно... А вдруг с места вылечу... Лучше отложить... Да лучше уж вообще отменить! Монументы не должны менять дат проведения. К ним специально подводят спортивную форму те, кто мечтал с детства победить.

     

    Команды, отказавшиеся участвовать в гонках до 23 марта, приняли решение как минимум нелогичное. Они считают, что к этой дате вирус будет блокирован? Та я вас умоляю! Такие решения должны приниматься коллективом, а не теми, кто боится потерять нагретое место.

    Сезон пошел прахом.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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