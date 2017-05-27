VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Диего Улисси вынужден взять перерыв в работе из-за миокардита

Диего Улисси требуется несколько месяцев полного покоя из-за проблем с сердцем

 

Диего Улисси вынужден взять перерыв в работе из-за миокардита

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Диего Улисси придётся отказаться от работы на несколько месяцев. У 31-летнего итальянского велогонщика команды UAE Team Emirates диагностирован миокардит – поражение миокарда, сердечной мышцы, которое обычно носит воспалительный характер. Врачи в качестве меры предосторожности рекомендовали Диего Улисси в течение нескольких месяцев соблюдать абсолютный покой. В этот период итальянский велогонщик пройдёт более тщательные обследования для выяснения клинической картины.

 

  Врач велокоманды UAE Team Emirates Микеле Де Гранди (Michele De Grandi): «Диего прошёл обычную проверку состояния здоровья согласно правилам UCI и команды. Он чувствовал себя хорошо, его ничего не беспокоило. Но во время приложения физических усилий у него обнаружилась аритмия, которой раньше не было. У нас появились сомнения.

 

  Даже обычное УЗИ и два новых теста (суточное мониторирование ЭКГи МРТ сердца) показали наличие аритмии, что привело к заключению о миокардите. Миокардит – воспаление сердечной мышцы обычно вирусного происхождения.

 

  В качестве меры предосторожности Улисси предписано несколько месяцев полного покоя. В этот период мы проведём более доскональное обследование, чтобы прояснить клиническую картину».

 

  В этом году Диего Улисси провёл один из самых успешных сезонов – одержал 5 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия, генеральную классификацию Тура Люксембурга. Всего за свою карьеру итальянский велогонщик одержал 38 побед.

 

  Диего Улисси: «Не могу скрывать, что волнуюсь и злюсь. Никогда не было ни следа болезни. Всегда отлично себя чувствовал. К счастью, врачи команды быстро отреагировали, когда заметили отклонения. Надеюсь, перерыв, который возьму сейчас, будет временным. Понимаю, что здоровье на первом месте, потому что на велоспорте жизнь не заканчивается.

 

  Я только что закончил, наверное, один из лучших сезонов в карьере. С января по октябрь выступал на стабильно высоком уровне, благодаря чему вошёл в топ-10 индивидуального рейтинга UCI. Я уже начинал готовиться к сезону 2021 года, хотел продолжать, базируясь на достигнутых результатах.

 

  Теперь я оказался в непредвиденной ситуации. Думаю, всем понятно, что сейчас творится у меня в голове. От всего сердца благодарю всю команду UAE Team Emirates за большую заботу обо мне в этот неудачный период».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Диего Улисси Diego Ulissi UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 27.05.2017

    Миокардит это серьезное заболевание, и последствия тоже могут быть. Не хотелось бы чтоб вот так выбыл из профиков.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    uran-Фото
    Ван дер Пул явно был не в форме, на асфальте его объезжал Том, при их то разницы в комплекции. Ну и техника владения у Пикока в его 21 отменная. Именно на ошибках Матье Том и оторвался, а потом просто был мощнее и техничнее.
  • uran
    Диего Улисси вынужден взять пе ... (1)
    uran-Фото
    Миокардит это серьезное заболевание, и последствия тоже могут быть. Не хотелось бы чтоб вот так выбыл из профиков.
  • Александра
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    Александра-Фото
    Это да. Я выхожу из стресса, рассматривая фото двенадцатой Догмы.)
  • AmLoket
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    AmLoket-Фото
    Зачем ему в 2014 году покупать допинг? Ведь он уже не гонялся?
  • Freejazz
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    Freejazz-Фото
    Комментаторы говорили, что Том на 3 недели раньше начал тренировки-гонки, что дало лучшую восстанавливаемость.
    А по Ван Арту - у него не было драйва Тома, ВДП или Изербита, так ехал на классе.
  • Ice
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Oltre

    Задняя часть на любителя. Я бы даже сказал, на гурмана)

  • Ice
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    Ice-Фото

    12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс, зная, что я обманщик. Сегодня, когда ребёнок мне говорит, что у меня вкусное мороженое, я доволен и могу спокойно пойти вечером домой, не озираясь вокруг».

    Не знаю, что он делал во время карьеры, но человек явно хороший, сумевший разобраться со своими демонами. 

  • Ернат
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    Ернат-Фото

    мдаа, крутой поворот в жизни

  • EL-Fenomeno
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    А это я так понимаю новая Акуила команды: Bianchi Aquila CV 2021

  • Earl57
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Пидкок же накануне проехал ту же самую гонку, что и Ван дер Пул. И которую Матье уверенно выиграл.

     

    П.С. Ван Арта можно понять и простить. Он готовится к отцовству, его жена должна родить в декабре или январе. Поэтому голова немного не тем занята. Да и помощь по хозяйству жене требуется и до, и после родов.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 декабря

Andrey Zeits (Mitchelton-Scott)

Alexander Kamp (Trek-Segafredo)

15 декабря

John Murphy (Rally - UHC Cycling)

17 декабря

Sondre Holst Enger (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (47)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)