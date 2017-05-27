Диего Улисси вынужден взять перерыв в работе из-за миокардита

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- Дата:
- Вчера, 22:15
Диего Улисси требуется несколько месяцев полного покоя из-за проблем с сердцем
Photo Credits: LaPresse
Диего Улисси придётся отказаться от работы на несколько месяцев. У 31-летнего итальянского велогонщика команды UAE Team Emirates диагностирован миокардит – поражение миокарда, сердечной мышцы, которое обычно носит воспалительный характер. Врачи в качестве меры предосторожности рекомендовали Диего Улисси в течение нескольких месяцев соблюдать абсолютный покой. В этот период итальянский велогонщик пройдёт более тщательные обследования для выяснения клинической картины.
Врач велокоманды UAE Team Emirates Микеле Де Гранди (Michele De Grandi): «Диего прошёл обычную проверку состояния здоровья согласно правилам UCI и команды. Он чувствовал себя хорошо, его ничего не беспокоило. Но во время приложения физических усилий у него обнаружилась аритмия, которой раньше не было. У нас появились сомнения.
Даже обычное УЗИ и два новых теста (суточное мониторирование ЭКГи МРТ сердца) показали наличие аритмии, что привело к заключению о миокардите. Миокардит – воспаление сердечной мышцы обычно вирусного происхождения.
В качестве меры предосторожности Улисси предписано несколько месяцев полного покоя. В этот период мы проведём более доскональное обследование, чтобы прояснить клиническую картину».
В этом году Диего Улисси провёл один из самых успешных сезонов – одержал 5 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия, генеральную классификацию Тура Люксембурга. Всего за свою карьеру итальянский велогонщик одержал 38 побед.
Диего Улисси: «Не могу скрывать, что волнуюсь и злюсь. Никогда не было ни следа болезни. Всегда отлично себя чувствовал. К счастью, врачи команды быстро отреагировали, когда заметили отклонения. Надеюсь, перерыв, который возьму сейчас, будет временным. Понимаю, что здоровье на первом месте, потому что на велоспорте жизнь не заканчивается.
Я только что закончил, наверное, один из лучших сезонов в карьере. С января по октябрь выступал на стабильно высоком уровне, благодаря чему вошёл в топ-10 индивидуального рейтинга UCI. Я уже начинал готовиться к сезону 2021 года, хотел продолжать, базируясь на достигнутых результатах.
Теперь я оказался в непредвиденной ситуации. Думаю, всем понятно, что сейчас творится у меня в голове. От всего сердца благодарю всю команду UAE Team Emirates за большую заботу обо мне в этот неудачный период».
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